¡Ö»ä¤Ê¤ó¤«¥â¥Æ¤Ê¤¤¤·¡Ä¡×¤¬¸ýÊÊ¤Î½÷À¤Ø¤ÎËÜ²»£µ¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤é¡Ö»ä¤Ï¥â¥Æ¤ë!!¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¿Í¤ÏÄÁ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö»ä¤Ï¥â¥Æ¤Ê¤¤¡×¤È¼«µÔÅª¤Ë¸À¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï°Õ³°¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö»ä¤Ï¥â¥Æ¤Ê¤¤¡×¤¬¸ýÊÊ¤Î½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¤¤ÎÃËÀ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡Ö¡Ø»ä¤Ê¤ó¤«¥â¥Æ¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ù¤¬¸ýÊÊ¤Î½÷À¤Ø¤ÎËÜ²»¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÌÌÅÝ¤Ë»×¤¦
¡Ö¡Ø±³¤À¤¢¡¢ËÜÅö¤Ï¥â¥Æ¤ë¤¯¤»¤Ë¡Ù¤È¤«ÈÝÄê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¥ß¥¨¥ß¥¨¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¿´¤Ë¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Ã¯¤¬¸«¤Æ¤âÃË¼õ¤±¤Î¤è¤µ¤½¤¦¤Ê½÷À¤¬¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿¡¼¡×¤È¤ªÌóÂ«¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÈùÌ¯¤Ê¾ì¹ç¤Ïµ¤¤Þ¤º¤¤¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¼þ°Ï¤ÎÉ¾²Á¤ò¸«¶Ë¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Ò¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È±¿µ¤¤¬²¼¤¬¤ê¤½¤¦¡Ä¡×¤È¤½¤Ã¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯
¡ÖÈÜ¶þ¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ï·ù¤¤¤Ç¤¹¡£°Å¤¤°õ¾Ý¤·¤«¼õ¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤·¤¯¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¸å¤í¸þ¤¤ÊÈ¯¸À¤È¤·¤Æ·ù°´¶¤òÊú¤«¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥â¥Æ¤Ê¤¤Àë¸À¡×¤Î¿¿°Õ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥ï¡¼¥É¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤È¤¿¤ó¤Ë¡ÖÎø°¦ÂÐ¾Ý³°¡×¤Îßà°õ¤ò²¡¤¹ÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¸ýÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö»ä¤Ê¤ó¤«¥â¥Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤ï¤ë¤Î¤Ï¹µ¤¨¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¼Â¤Ï¥â¥Æ¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤«!?¡×¤È¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤òÆÉ¤à
¡ÖËÜÅö¤Ë¥â¥Æ¤Ê¤¤»Ò¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶¥â¥Æ¤Ê¤¤Àë¸À¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö¥â¥Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ëÎ¢¤Ë¤Ï²¿¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¼Ù¿ä¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¥¥ã¥éÉÕ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¼Â¤Ï¡û¡û¤Ê»ä¡×¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÎø°¦¤Î²¦Æ»¥Æ¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤¯¤É¤¤¤ÈÌÂÁö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ºîÀï¤Ï¤è¤¯Îý¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æµ¤¤ò°ú¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Ê¢¹õ¤¤¡Ä¡×¤È¶½¤¶¤á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡Ö²¿¤¬ÌÜÅª¤Ç¼«Ê¬¤«¤é¡Ø¥â¥Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¿½¹ð¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤ä¤ä¤³¤·¤¤¹½¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢ºö»Î¤òµ¤¼è¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬Îä¤ä¤ä¤«¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¶î¤±°ú¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¢¤¶¤È¤µ¡×¤ò¸«È´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤Î¼ê¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò³Ð¸ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤Ç¡¢²¶¤Ï¤É¤¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤ï¤±¡©¡×¤È¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë
¡Ö·ë¶É¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¤É¤¦È¿±þ¤¹¤ë¤Î¤«¤ò»î¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤½¤Îº²ÃÀ¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃË¤ÎÅÙÎÌ¤ò»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ÆÅÜ¤ê¤òÇã¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Ì¯¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¡Ö¡Ä¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼¤«ÌîÎÉÇ¤Ë¤Ï¥â¥Æ¥â¥Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥ª¥Á¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤µ¤ÈÏÃÂê¤òÊÑ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ê¤ó¤«¥â¥Æ¤Ê¤¤¤·¡Ä¡×¤È¸À¤¦½÷À¤ò¹¥°ÕÅª¤Ë¸«¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ý¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼õ¤±¼è¤é¤ìÊý¤òÁÛÄê¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Êº°ÌîÎµÊ¿¡Ë
