¡Ú2025Ç¯5·î°ìÉô²þÎÉ¡Û¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¤Ï¤É¤³¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡© ¹ñÆâ½éºÎÍÑ¤ÎÁõÈ÷¤Ê¤ÉÊÑ¹¹ÅÀ¤È²Á³Ê¡¢Ç¼´ü¤ò²òÀâ
2025Ç¯5·î¤Ë°ìÉô²þÎÉ¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡Ë¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô²þÎÉ¸å¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¤Î²Á³ÊÉ½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
¢¨ËÜµ»ö¤Î¾ðÊó¤Ï2026Ç¯1·î13Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï1000±ßÌ¤Ëþ»Í¼Î¸ÞÆþ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¤¬2025Ç¯5·î¤Ë°ìÉô²þÎÉ
¥È¥è¥¿¤Î¿Íµ¤SUV¡Ö¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¡×¤Ï¡¢2025Ç¯5·î23Æü¤Ë°ìÉô²þÎÉ¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡Ë²Á³ÊÊÑ¹¹¡Ê°ìÉô¥â¥Ç¥ë¡Ë
¡Ê2¡Ë¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÎÇÑ»ß
¡Ê3¡Ë¼ÖÎ¾¥µ¥¤¥º¤ÎÊÑ¹¹
¡Ê4¡Ë³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹
¡Ê5¡ËÆâÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹
¡Ê6¡Ë¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÎÂçÉýÊÑ¹¹
¡Ê7¡ËGR SPORT¤ÎÄÉ²Ã¡Ê8·îÈ¯Çä¡Ë
¡Ê8¡ËSNOW EXTRA¥â¡¼¥É¤ÎºÎÍÑ
¡Ê9¡Ë¥·¥°¥Ê¥ë¥í¡¼¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎºÎÍÑ
¡Ê10¡Ë²÷Å¬¡¦°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Î½¼¼Â²½
¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾ÜºÙ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë²Á³ÊÊÑ¹¹¡Ê°ìÉô¥â¥Ç¥ë¡Ë
º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉG/S¤Ï4WD¼Ö¡ÊG¡§²þÎÉ¸å²Á³Ê301.9Ëü±ß¡¢S¡§323.9Ëü±ß¡¢¤¤¤º¤ì¤â+5Ëü±ß¡Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉZ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2WD¼Ö¡ÊÆ±343Ëü±ß¡¢Æ±+18Ëü±ß¡Ë¡¦4WD¼Ö¡ÊÆ±368.9Ëü±ß¡¢+23Ëü±ß¡Ë¤ÎÁÐÊý¤Ç¿·¼Ö»þ²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4WD¼Ö¤Ï¡¢¡ÖSNOW EXTRA¥â¡¼¥É¡×¤ÎÄÉ²Ã¤ä´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¤ÎÉ¸½à²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ5Ëü±ß¤Û¤ÉÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉZ¤Ï°ìÉô¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÉ¸½à²½¤ä¿·µ¬ÁõÈ÷¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¤Ç¤µ¤é¤Ë18Ëü±ß¤Û¤É²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô²þÎÉ¤Ç¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉG/S/Z¡×¤Ï¡ÖG/S/Z¡×¤Ë¥°¥ì¡¼¥ÉÌ¾¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÎÇÑ»ß
¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÅÐ¾ì»þ¤«¤é¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î°ìÉôÊÑ¹¹¤Ç¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
WLTCÇ³Èñ¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉG/S/Z¤Î2WD¼Ö¤Ç26.4km/L¡¢4WD¼Ö¤Ç24.5km/L¡¢¿·µ¬ÀßÄê¤ÎGR SPORT¡Ê4WD¡Ë¤Ç23.3km/L¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¼ÖÎ¾¥µ¥¤¥º¤ÎÊÑ¹¹
¡Ú²þÎÉÁ°¡Û
¡ÊÁ´¼Ö¡ËÁ´Ä¹4490mm¡ßÁ´Éý1825mm¡ßÁ´¹â1620mm
¡Ú²þÎÉ¸å¡Û
¡ÊG/S/Z¡ËÁ´Ä¹4455mm¡ßÁ´Éý1825mm¡ßÁ´¹â1620mm
¡ÊGR SPORT¡ËÁ´Ä¹4460mm¡ßÁ´Éý1825mm¡ßÁ´¹â1600mm
º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¡¢É¸½à¼Ö¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉG/S/Z¡Ë¤ÎÁ´Ä¹¤Ï35mmÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¼¼ÆâÄ¹¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼¼Æâ¶õ´Ö¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¡×¤È¡Ö¹¤µ¡×¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹
³°Áõ¤Ï¤è¤êÅÔ²ñÅª¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤«¤é¥°¥ê¥ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ÈÁ´ÌÌÅª¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ï¥Ï¥Ë¥«¥à¾õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ÈÆ±¿§¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÅÔ²ñÅª¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤Ï¡¢Bi-Beam¡Ê¥Ð¥¤-¥Ó¡¼¥à¡ËLED¥é¥ó¥×¤òºÎÍÑ¡£¤è¤ê¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉZ¤Ë¤ÏÂ¸ºß´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥ó¥×¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉZ¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âºþ¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¥ê¥ä¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥ê¥ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡¢¥Æ¡¼¥ë¥ì¥ó¥º¤ä¥ê¥ä¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Î·Á¾õ¡¢¼Ö¼ïÌ¾¥í¥´¤Î°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥ê¥ä¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤òÁõÈ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê5¡ËÆâÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹
ÆâÁõ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¤ÏÂç·¿²½¤·¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²þÎÉÁ°¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉS/Z¤Ç¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿10.5¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉZµÚ¤ÓGR SPORT¤ÇÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê6¡Ë¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÎÂçÉýÊÑ¹¹
¡Ú²þÎÉÁ°¡Û
¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¥Þ¥¤¥«
¡¦¥Þ¥Ã¥·¥Ö¥°¥ì¡¼
¡¦¥»¥á¥ó¥È¥°¥ì¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡ÊÇÑ»ß¡Ë
¡¦¥·¥ë¥Ð¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡ÊÇÑ»ß¡Ë
¡¦¥¢¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«¡ÊÇÑ»ß¡Ë
¡¦¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥·¥ã¥¤¥ó¡ÊÇÑ»ß¡Ë
¡¦¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¥ì¥Ã¥É¥Þ¥¤¥«¡ÊÇÑ»ß¡Ë
¡¦¥À¡¼¥¯¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¤¥«¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡ÊÇÑ»ß¡Ë
¡¦¥¢¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«¡ß¥×¥é¥Á¥Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¥Þ¥¤¥«¡ÊÇÑ»ß¡Ë
¡¦¥¢¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«¡ß ¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¥ì¥Ã¥É¥Þ¥¤¥«¡ÊÇÑ»ß¡Ë
¡¦¥¢¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«¡ß¥Þ¥Ã¥·¥Ö¥°¥ì¡¼¡ÊÇÑ»ß¡Ë
¡Ú²þÎÉ¸å¡Û
¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¥Þ¥¤¥«
¡¦¥Þ¥Ã¥·¥Ö¥°¥ì¡¼
¡¦¥á¥¿¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡Ê¿·µ¬¡Ë
¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ê¿·µ¬¡Ë
¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«¡Ê¿·µ¬¡Ë
¡¦¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¥Ã¥É¡Ê¿·µ¬¡Ë
¡¦¥¯¥ê¥¢¥Ù¡¼¥¸¥å¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡Ê¿·µ¬¡Ë
¡¦¥Þ¥Ã¥É¥Ð¥¹¡Ê¿·µ¬¡Ë
¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¥Ã¥É¡Ê¿·µ¬¡Ë
¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥×¥é¥Á¥Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¥Þ¥¤¥«¡Ê¿·µ¬¡Ë
¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥¢¥Ã¥·¥å¡Ê¿·µ¬¡Ë
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï2¿§¤Î¤ß¤¬²þÎÉ°Ê¹ß¤â»Ä¤µ¤ì¡¢9¿§¡Ê2¥È¡¼¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»´Þ¤à¡Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¿§¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Î¼Ö¼ï¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¿§¤Î¥Þ¥Ã¥È¥Ð¥¹¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢²þÎÉ¸å¤ÏGR SPORT¤Î¤ß2¥È¡¼¥ó¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê7¡ËGR SPORT¤ÎÄÉ²Ã¡Ê8·îÈ¯Çä¡Ë
º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¿·¥°¥ì¡¼¥É¡ÖGR SPORT¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢2025Ç¯8·î¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GR¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¿¥¤¥ä¤âÀìÍÑ¤Î19¥¤¥ó¥Á¥¿¥¤¥ä¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥·¡¼¥È¤Ê¤ÉÆâ³°Áõ¤Ë¤âÀìÍÑ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤âËþÂ¤Ç¤¤ë°ìÂæ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê8¡ËSNOW EXTRA¥â¡¼¥É¤ÎºÎÍÑ
¹â¤¤Áö¹Ô°ÂÄêÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë4WD¼Ö¤Ë¤Ï¡¢Áö¹Ô¥â¡¼¥É¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¡ÖSNOW EXTRA¥â¡¼¥É¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥â¡¼¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢Áö¹Ô¥·¡¼¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¶îÆ°ÎÏ¤ò¸åÎØ¤ØÇÛÊ¬¤·¡¢ÀãÏ©¤Ç¤Î¹â¤¤Áö¹Ô°ÂÄêÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥è¥¿¼Ö¤Ç¤Ï½éÅëºÜ¤ÎÁõÈ÷¤Ç¤¹¡£
¡Ê9¡Ë¥·¥°¥Ê¥ë¥í¡¼¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎºÎÍÑ
¥·¥°¥Ê¥ë¥í¡¼¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¡¼¥ó¥é¥ó¥×¡ÊÁ°Êý¤ÎÊý¸þ»Ø¼¨Åô¡Ë¤ÈÆ±´ü¤·¤Æ¡¢Ï©ÌÌ¤ËÌð°õ¤òÉÁ²è¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉZ¤ÈGR SPORT¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤Ç½éÅëºÜ¤ÎÁõÈ÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤Ê¤É¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤äÂ¾¤Î¼ÖÎ¾¤ËÀÜ¶á¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê10¡Ë²÷Å¬¡¦°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Î½¼¼Â²½
¤³¤ì¤é¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢4WD¼Ö¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉZ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁõÈ÷¤Î½¼¼Â²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉZ¤Ï¡ÖZ¡×¤ÈµºÜ¡Ë
¡¦¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥Æ¥Ã¥É¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¢ÍZ/GR SPORT¤ÇÉ¸½àÁõÈ÷
¡¦ETC2.0¡ÊVICSµ¡Ç½ÉÕ¤¡Ë¢ÍZ/GR SPORT¤ÇÉ¸½àÁõÈ÷
¡¦´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¢Í³Æ¥°¥ì¡¼¥É4WD¼Ö¤ÇÉ¸½àÁõÈ÷
¡¦¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÁ°ÀÊ¡Ë¢ÍZ¤ÇÉ¸½àÁõÈ÷
¡¦¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¥·¥¹¥Æ¥à¢ÍZ/GR SPORT¤Ç¥ª¥×¥·¥ç¥ó
¡¦¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡Ê¾²²¼Æ©²áÉ½¼¨µ¡Ç½ÉÕ¡Ë¢ÍZ/GR SPORT¤Ç¥ª¥×¥·¥ç¥ó
¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¤ÎÇ¼´ü¤Ï¡©
¥È¥è¥¿¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î9Æü»þÅÀ¤Ç¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¤ÎÇ¼´üÌÜ°Â¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½Ìó¤·¤¿¿Í¤Î¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤È¡¢³µ¤Í6¥ö·î¡Á1Ç¯ÄøÅÙ¤ÎÇ¼´ü¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï°ìÉô²þÎÉ¸å¥â¥Ç¥ë¤âÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐÏ¿ºÑ¤ßÌ¤»ÈÍÑ¼Ö¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥¹¥È½Å»ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¸å²Á³Ê¤Î²¼Íî¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë²þÎÉÁ°¥â¥Ç¥ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ãæ¸Å¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¼´ü¤Ï2½µ´Ö¡Á1¥ö·îÄøÅÙ¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ïºß¸Ë¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿norico¡Ë