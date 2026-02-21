¤­¤Î¤¦¡¢»°½Å¸©Ä»±©»Ô²­¤ÇÄà¤êÁ¥¤Ë²ßÊªÁ¥¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢Äà¤êµÒ2¿Í¤¬»àË´¡¢10¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö¸Î¤Ç²ßÊªÁ¥¤òÁàÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£


ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿²ßÊªÁ¥¿·À¸´Ý¡Ê¤·¤ó¤»¤¤¤Þ¤ë¡Ë¤ÎÆóÅù¹Ò³¤»Î¿ùËÜÇÈ²»¡Ê¤¹¤®¤â¤È¤Ï¤Î¤ó¡ËÍÆµ¿¼Ô21ºÐ¤Ç¤¹¡£


Ä»±©³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å1»þº¢»°½Å¸©Ä»±©»Ô¹ñºêÄ®¡Ê¤¯¤¶¤­¤Á¤ç¤¦¡Ë²­¤Ç¡¢ÉÅ¤ò²¼¤í¤·¤ÆÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Äà¤êÁ¥¡¢¸ùÀ®´Ý¡Ê¤³¤¦¤»¤¤¤Þ¤ë¡Ë¤Ë¡¢¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬ÁàÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿²ßÊªÁ¥¤¬¾×ÆÍ¡£Äà¤êµÒ¤é¤¬³¤¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¡¢»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Ë½»¤àÃ«¸ý¹¬µÈ¡Ê¤¿¤Ë¤°¤Á¤³¤¦¤­¤Á¡Ë¤µ¤ó84ºÐ¤ÈÃæÀî¸µ¹°¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ï¤â¤È¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó67ºÐ¤ÎÆó¿Í¤¬»àË´¡£Äà¤êÁ¥¤Î¾èµÒ¤é10¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤Ç¤·¤¿¡£


Ä»±©³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï¤±¤µ¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤ò¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤È¶ÈÌ³¾å²á¼º±ýÍè´í¸±¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡£»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£