¡¡¾´ý¤ÎÂè51´ü´ý²¦Àï¥³¥Ê¥ß¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¸ÞÈÖ¾¡Éé¤¬2·î21Æü¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Î¡ÖËÌÔ¢¿·Ê¹²ñ´Û¡×¤ÇÂè2¶É¤ÎÂÐ¶É¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¡Ê28¡Ë¤¬Àè¾¡¡£Æ£°æÁïÂÀ´ý²¦¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤Ï¤³¤ÎÂè2¶É¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£Ã»´ü·èÀï¤Î¸ÞÈÖ¾¡Éé¤Î¤æ¤¯¤¨¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£ËÜ¶É¤ÎÀè¼êÈÖ¤Ï¡¢ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¡£
¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÆ£°æ´ý²¦VSÁýÅÄÈ¬ÃÊ ÃíÌÜ¤ÎÂè2¶É¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë
¡¡4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£°æ´ý²¦¤Ë¡¢2´üÏ¢Â³¤ÇÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤¬Ä©¤àÃíÌÜ¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡£ËÜ¶É¤Ï¡¢´ý²¦Àï¹±Îã¤Î³«ºÅÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¶âÂô»Ô¤Î¡ÖËÌÔ¢¿·Ê¹²ñ´Û¡×¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£´ü¤Î¸ÞÈÖ¾¡Éé¤Ï¡¢2·î8Æü¤Ë°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤Î¡ÖÆ»¸å²¹Àô¤Õ¤Ê¤ä¡×¤Ç³«Ëë¡£¿¶¤ê¶ð¤ÇÀè¼êÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤¬Áê³Ý¤«¤êÌÏÍÍ¤Î½Ð¤À¤·¤«¤é¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎºîÀï¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£Ä¹¤¯¶Ñ¹Õ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î¾¼Ô¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤¬ÀÚÇ÷¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¹²¤¿¤À¤·¤¯»Ø¤·¼ê¤¬¿Ê¤ß¡¢ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡£½ªÈ×¤Ç¤Ï°ìµ¤¤Ëº¹¤¬³«¤¡¢ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤¬´ò¤·¤¤¥·¥ê¡¼¥ºÀè¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£°æ´ý²¦¤Ï¡¢¸½ºßÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤ÇÄ©Àï¼Ô¤Î±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤Ë1¾¡3ÇÔ¤È¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¥À¥Ö¥ë¥«¥ÉÈÖ¡É¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÀäÂÐ¤ËËÜ¶É¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ëÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤¬Àè¼êÈÖ¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤Î¤«¡¢Æ£°æ´ý²¦¤¬´ÓÏ¿¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤Î¶âÂôÂÐ¶É¤Î¤æ¤¯¤¨¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ4»þ´Ö¡£
