¡¡¡Ú¥á¥µ¡ÊÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï20Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å¤Ï¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥á¥µ¤Ç¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢»°²ó¤Ë½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÃæÁ°ÂÇ¡¢»Í²ó¤Ë¤Ï2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö3ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚ¤Ï°ì²ó¤Î½éÂÇÀÊ¤Ç¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬8¡½1¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç16µå¤òÅê¤²¤¿¸å¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç3ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Îº£°æ¤Ï¼ÂÀï·Á¼°¤Ë½éÅÐÈÄ¤·¡¢ÂÇ¼Ô5¿Í¤«¤é3Ã¥»°¿¶¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓ¤â¼ÂÀï·Á¼°¤Ç74µå¤òÅê¤²¡¢5»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£