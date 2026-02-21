ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡¢»Ö´ê¤Î¡Ö¥Ö¥Á¥®¥ì¡×Ï¢Åê¤Ç¼¹Ç°¤ÎµÕÅ¾¥È¥Ã¥× ¼«¿È¤Î¥é¥¹¤ò¤¹¤°¤µ¤ÞÈÔ²ó ²ÚÎï¤Ë·è¤á¤¿»°¿§Æ±½ç¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡ÄÁ¤·¤¤»Ö´ê¤ÎÏ¢Åê¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤ò¡¢·ë²Ì¤Ç¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×2·î20Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÏEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£¸Ä¿Í11¾¡ÌÜ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï400¤òÆÍÇË¤·¡¢MVPÁè¤¤¤Ç¤â4°Ì¤Ø¤ÈÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯»Å¾å¤¬¤ë¡©ÆâÀî¤Î¶Ã¤¤Î¡Ö¹âÂ®Ëþ´Ó¡×
¡¡Âè1»î¹ç¤Ç¶Ïº¹¤Î4Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÆâÀî¡£¥Á¡¼¥à¤Ï13ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢ÃæÈ×¤Þ¤Ç¤ËÃÛ¤¤¤¿Ãù¶â¤ò¸º¤é¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë°ì¾¡¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Åì²È¤«¤éEARTH JETS¡¦»°±ºÃÒÇî¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢U-NEXT Pirates¡¦¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦³ý¿¹Áá¹á¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢ÆâÀî¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì1¶É¡¢ÆâÀî¤¬¤¤¤¤Ê¤êËþ´Ó¤ò¥Ä¥â¤êÀèÀ©¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾®ÎÓ¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Åì4¶É1ËÜ¾ì¤ÇºÆ¤Ó¸«¤»¾ì¤òºî¤ë¡£³ý¿¹¤Î¥ê¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·ÄÉ¤Ã¤«¤±¥ê¡¼¥Á¡£¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦¥É¥é¤Î6000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¤ò²Ã¤¨¡¢¥È¥Ã¥×ÌÜ¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Æî1¶É4ËÜ¾ì¤Ç¤Ï»°±º¤Ë¿ÆËþ´Ó¤ò¥Ä¥â¤é¤ì¡¢ºÆ¤Ó2Ãå¤Ø¤È¸åÂà¡£¤·¤«¤·Ä¾¸å¤ÎÆî1¶É5ËÜ¾ì¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£789¤Î»°¿§Æ±½ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼êÁÈ¤ß¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¶ò·Á¤ò»Ä¤·¤Æ»Å³Ý¤±¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¹½¤¨¡£¥Ä¥â¤¬¿¤Ó¤Æ»Í¡¦¼·ËüÂÔ¤Á¤Î¥á¥ó¥¼¥ó¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¥À¥Þ¥Æ¥ó¤òÁªÂò¡£¤½¤³¤Ø¾®ÎÓ¤¬¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¡¢ÆâÀî¤ÏÄÉ¤Ã¤«¤±¥ê¡¼¥Á¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¡£¿Æ¤Î»°±º¤â¥¿¥ó¥ä¥ª¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¹¤ë¶ÛÇ÷¤Î»°¤ÄÇÃ¡£ºÇ¸å¤Ï¾®ÎÓ¤¬»ÍËü¤òÄÏ¤ß¡¢ÆâÀî¤Î¥í¥ó¡£¥ê¡¼¥Á¡¦Ê¿ÏÂ¡¦»°¿§Æ±½ç¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¤Î1Ëü2000ÅÀ¡Ê¡Ü1500ÅÀ¡Ë¤Ç°ìµ¤¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Æî4¶É¤Ï³ý¿¹¤¬¾®ÎÓ¤«¤é2600ÅÀ¤ò¥¢¥¬¤ê»î¹ç½ªÎ»¡£»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¡Ø¥é¥¹¤ò¿©¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÄ¾ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Åê¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢À¾¤òÂÇ¤Ã¤¿¼¡¤ÎÆü°ÊÍè¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖÀ¾¤òÂÇ¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËTEAMÍëÅÅ¡¦¹õÂôºé¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ø»Í°Å¹ïÃ±µ³¤òÊü½Æ¤·¤¿°ì¶É¤Î¤³¤È¡£¡Ö¡Ø¹¬ÂÀÏº¡¢¥Ö¥Á¥®¥ì¥â¡¼¥É¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÜ¤ê¤ÎÏ¢Åê¤Ç¡×¤È¡¢¤½¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æî1¶É¤ÎËþ´Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ú¥ó¼·Ëü¤â¥«¥ó8Åû¤â¥Á¡¼¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¥ê¡¼¥Á¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¥Ä´¤Ê»°±º¤È1ÂÐ1¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤òÀâÌÀ¡£µ×¡¹¤ÎÇòÀ±¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÇÉ÷¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢ÌÀÆü°Ê¹ß¤âÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤Ï¤Û¤Ü³ÎÄê¡¢¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤ÄÃù¶â¤òÌá¤»¤ë¤«¡£¤½¤ÎÀïÎÏ¤ÎÃæ¿´¤Ë¡¢ÌÜ²¼MVPÁè¤¤¤òÆÈÁö¤¹¤ë±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ÈÆâÀî¤¬¤¤¤ë¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë4Ëü600ÅÀ¡¿¡Ü60.6
2Ãå¡¡EARTH JETS¡¦»°±ºÃÒÇî¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë3Ëü6300ÅÀ¡¿¡Ü16.3
3Ãå¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦³ý¿¹Áá¹á¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë1Ëü4600ÅÀ¡¿¢¥25.4
4Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë8500ÅÀ¡¿¢¥51.5
¡Ú2·î20Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü859.1¡Ê102/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü693.7¡Ê104/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü372.6¡Ê106/120¡Ë
4°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¡Ü140.0¡Ê102/120¡Ë
5°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü21.2¡Ê104/120¡Ë
6°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥123.6¡Ê102/120¡Ë
7°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥192.6¡Ê106/120¡Ë
8°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥505.1¡Ê106/120¡Ë
9°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥619.1¡Ê102/120¡Ë
10°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥646.2¡Ê106/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë