º£µ¨¤âMVP¸õÊä¤Î¥è¥¥Ã¥Á¡¢Áá´ü°úÂà¤Î±½¤ò¿¿¤Ã¸þÈÝÄê¡Ö·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¸Â¤êÂ³¤±¤ë¡×
¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤ÎÆó¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¤¬¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÃæ¤Ç¥è¥¥Ã¥Á¤¬°úÂà»þ´ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2015Ç¯¤ËNBA¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥è¥¥Ã¥Á¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ç3ÅÙ¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥êー¥°À©ÇÆ¤âÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¯¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î±É¸÷¤òÄÏ¤ó¤À¥è¥¥Ã¥Á¤ËÂÐ¤·¡¢»¿¼¤ÎÀ¼¤Ëº®¤¶¤êÁá´ü°úÂà¤ò±½¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÃæ¤Ç¥è¥¥Ã¥Á¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Îà¤Î¸í²ò¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¥è¥¥Ã¥Á¤¬¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¤¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¾å¤Ç¡¢¸½Ìò°úÂà¤Î»þ´ü¤ò¤¤¤Ä¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£¥è¥¥Ã¥Á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤È»×¤¦¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢¥×¥ìー¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡£·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¸Â¤êÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤è¡×
¡¡¥è¥¥Ã¥Á¤Ï¥êー¥°¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥è¥¥Ã¥Á¤Ï¤½¤Î²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¤«¤é¤«¡¢NBA¤ÎÉñÂæ¤Ç¶¥Áè¿´¤òÇ³¤ä¤¹¤³¤È¤ËÁ³Äø¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥è¥¥Ã¥Á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¤É¤ì¤Û¤É¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤¬¼þ¤ê¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¾¡Íø¤äÀ®¸ù¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤¬°ã¤¦¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥×¥ìー¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£¶¥Áè¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢¾¡Íø¤äÇÔËÌ¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤¬¾¯¤·°ã¤¦¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡2·î19Æü¤Ë31ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¥è¥¥Ã¥Á¤Ï¡¢¤â¤·40ºÐÁ°¸å¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤éNBA¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤Þ¤À10Ç¯¶á¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¸Â¤êÂ³¤±¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¥è¥¥Ã¥Á¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë¸Â¤é¤ºÂ¿¤¯¤ÎNBA¥Õ¥¡¥ó¤¬°ÂÅÈ¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥è¥¥Ã¥Á¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç40»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1»î¹çÊ¿¶Ñ28.7ÆÀÅÀ12.3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É10.7¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¡£¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥¤¥¯Á°¤Ë¤Ï¡¢¥·ー¥º¥óÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤È¤·¤Æ1000ÆÀÅÀ¡¿475¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¿400¥¢¥·¥¹¥È¡¿30¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¿3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ù¿ô75ËÜ¡¿¥Õ¥êー¥¹¥íーÀ®¸ù¿ô250ËÜ¤ÎÁ´¤Æ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿»Ë¾å½é¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Ë¥Ò¥¶¤Î²á¿Å¸¤È¹üºÃ½ý¤òÉé¤¤16»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤¿¥è¥¥Ã¥Á¤À¤¬¡¢Éüµ¢°Ê¹ß¤Î»î¹ç¤Ï·ò¹¯¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ë¤ÎµÏ¿¤â¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·ー¥º¥ó¸åÈ¾¤â¤³¤Î¥Úー¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¡¢¼«¿È4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëMVP¼õ¾Þ¤âÂç¤¤¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ëÃæ¡¢¥è¥¥Ã¥Á¤Î³èÌö¤Ëº£¸å¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£