¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÆ©ÌÀ¤Î¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¡×¤¬¤Ç¤¤ë¸¶°ø¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤â²òÀâ¡ª
¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÆ©ÌÀ¤Î¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤¬¤¢¤ë»þ¡¢¿ÈÂÎ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥µ¥¤¥ó¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Medical DOC´Æ½¤°å¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤ÏÌÂ¤ï¤ºÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Æ½¤ÈéÉæ²Ê°å¡§
°ËÆ£ Îé»Ê¡Ê¾¾¹¾»ÔÎ©ÉÂ±¡¡Ë
ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡£Â´¸åÎ×¾²¸¦½¤»ØÆ³°å¡£´ËÏÂ¥±¥¢¸¦½¤½¤Î»¡£
¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÆ©ÌÀ¤Î¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¡×¤Î¾É¾õ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤ÈÂÐ½èË¡
¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÆ©ÌÀ¤Ê¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤¬¤Ç¤¤ë¾É¾õ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ë¤Ï¡¢ÀÜ¿¨ÈéÉæ±ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¼ê¼¾¿¾¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ーÀÈéÉæ±ê¡¢¥¢¥È¥ÔーÀÈéÉæ±ê¡¢¼ê¤Î¿åÃî¤Ç¤¢¤ë¼êÇòáý¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬Èó¾ï¤Ë»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢È½ÊÌ¤ÏÂçÊÑº¤Æñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶°ø¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ì¤ÐÂÐ½è¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾É¾õ¤È¤½¤Î¸¶°ø¡¢ÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÆ©ÌÀ¤Î¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤¬¤Ç¤¤ë¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤È¼£¤·Êý
¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÆ©ÌÀ¤Î¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤¬¤Ç¤¤ë¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¼ê¼¾¿¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ê¼¾¿¾
¼ê¼¾¿¾¤È¤Ï¼ê¤ÎÈéÉæ¤Ø¤Î»É·ã¤ä¥¢¥ì¥ë¥®ーÈ¿±þ¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤ÇÀ¸¤¸¤ëÈéÉæ±ê¤Ç¤¹¡£¼ê¤Ë¤Ç¤¤ëÀÜ¿¨ÈéÉæ±ê¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢áÚ¤ß¤òÈ¼¤¦¹ÈÈÃ¡ÊÀÖ¤¤È¯¿¾¡Ë¤¬¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÀ¸¤¸¡¢¼¡Âè¤ËÆ©ÌÀ¤Ê¾®¤µ¤¤¿å¤Ö¤¯¤ì¤äÇ¿á×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ¿¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢°²½¤¹¤ë¤È¤Ó¤é¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸¶°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿å¤äÀöºÞ¤ò»È¤¦²È»ö¡¢Ä´Íýºî¶È¤ÎÂ¾¡¢²¿¤«¤·¤é¤Îºî¶È¤Ç¼ê¤ò¤è¤¯»È¤¦¿¦¶È¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£²È»ö¤ò¤¹¤ë¼çÉØ¤âÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¼çÉØ¼¾¿¾¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¼¾¿¾¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¤Þ¤º¤Ï¸¶°ø¤È¤Ê¤ë»É·ã¤ä¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿¦¶È¤ËÈ¼¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¶°ø¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÆüº¢¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¡ÊÊÝ¼¾Åù¡Ë¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°²½¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¼£ÎÅ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É³°ÍÑÌô¤òÅ¬ÎÌ¤òÅ¬ÅÙ¤ÊÉÑÅÙ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÉ¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤¬¼£¤é¤Ê¤¤¡¢Ä¹¤¯Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ËÈéÉæ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËáÚ¤¯¤Ê¤¤¤¬Æ©ÌÀ¤Î¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤¬¤Ç¤¤ë¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤È¼£¤·Êý
¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËáÚ¤¯¤Ê¤¤¤¬Æ©ÌÀ¤Ê¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤¬¤Ç¤¤ë¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ï¡¢¼êÇòáý¡Ê¤Æ¤Ï¤¯¤»¤ó¡Ë¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼êÇòáý¡Ê¤Æ¤Ï¤¯¤»¤ó¡Ë
¼êÇòáý¤Ï¡¢Çòáý¶Ý¤¬¼ê¤Ë´¶À÷¤·¤Æµ¯¤³¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£Çòáý¤Ï¿åÃî¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¼êÇòáý¤Î¿Í¤Ï¡¢Â¤Î¿åÃî¤ò¹çÊ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÈéÉæ¤¬¤«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¥«¥µ¥«¥µ¤ÈÈéÉæ¤¬¤à¤±¤ë¡¢¤«¤æ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤¬¾É¾õ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¼êÇòáý¤Î¾É¾õ¤ÏÂ¾¤Î¼À´µ¤È¤Î´ÕÊÌ¤¬¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢ÈéÉæ²Ê¤Ç¸²Èù¶À¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼êÇòáý¤ÏÂ¾¿Í¤Ë´¶À÷¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ª¥ë¤Î¶¦ÍÑ¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËáÚ¤¯¤ÆÆ©ÌÀ¤Î¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤¬¤Ç¤¤ë¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤È¼£¤·Êý
¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËáÚ¤¯¤ÆÆ©ÌÀ¤Î¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤¬¤Ç¤¤ë¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ーÀÀÜ¿¨ÈéÉæ±ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ーÈ¿±þ¤Ç°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ëÀÜ¿¨ÈéÉæ±ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈéÉæ¤Ë¿¨¤ì¤¿Êª¼Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÈ±Ö¤¬²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÈéÉæ¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤Ï¡¢¤«¤æ¤ß¤òÈ¼¤¦¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÈéÉæ¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ーÀÀÜ¿¨ÈéÉæ±ê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¤ä¥³¥Ð¥ë¥È¤Ê¤É¤Î¶âÂ°¡¢¼ù»é¡¢¥´¥à¡¢½üÁðºÞ¤Ê¤É¤ÎÇÀÌô¡¢¥¥¯¤ä¥¦¥ë¥·¤Ê¤É¤Î¿¢Êª¡¢¹³¶Ý³°ÍÑÌô¤Ê¤É¤Î°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ï¸¶°øÊª¼Á¤ÎÆÃÄê¤È½üµî¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤«¤é¿ôÆü¸å¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾É¾õ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤äÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤ËÈéÉæ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤«¤¿¤¤Æ©ÌÀ¤Î¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤¬¤Ç¤¤ë¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤È¼£¤·Êý
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤«¤¿¤¤Æ©ÌÀ¤Î¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤¬¤Ç¤¤ë¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¾¸í¨Ç¿á×¾É¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¸í¨Ç¿á×¾É¡Ê¤·¤ç¤¦¤»¤¤Î¤¦¤Û¤¦¤·¤ç¤¦¡Ë
¾¸í¨Ç¿á×¾É¤È¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¤äÂ¤ÎÎ¢¤Ë¿å¤Ö¤¯¤ì¤äÇ¿¤¬·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤»Ï¤á¤Ï¤«¤æ¤ß¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¤«¤µ¤Ö¤¿¤È¤Ê¤êÇí¤¬¤ìÍî¤Á¡¢ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¥«¥µ¥«¥µ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Ç¿¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âºÙ¶Ý¤ä¿¿¶ÝÅù¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¤Ç¤¤ëÇ¿¤È°ã¤¤¡¢¾¸í¨Ç¿á×¾É¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÙ¶Ý¤ä¿¿¶Ý¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¿å¤Ö¤¯¤ì¤äÇ¿á×¤òÄÙ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æó¼¡Åª¤ËºÙ¶Ý´¶À÷¤Ê¤É¤òÀ¸¤¸¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬¾¸í¨Ç¿á×¾É¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¿¤ï¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ÎÆÃÄê¡¦½üµî¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ù¨Åí±ê¤ä»õ¼þ±ê¡¢ËýÀ¤ÎÉûÉ¡¹Ð±ê¤Ê¤É¤Î¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É·ÚÅÙ¤Î¼À´µ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤é¤Î¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤È¾¸í¨Ç¿á×¾É¤Î¾É¾õ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¼À´µ¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ê¿ÇÎÅ²Ê¤ÏÈéÉæ²Ê¤Ç¤¹¡£¾¸í¨Ç¿á×¾É¤Ï´¶À÷¤·¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«Ê¬¤±¤Ë¤¯¤¤¼À´µ¤È¤·¤ÆÀÜ¿¨ÈéÉæ±ê¤ä¿åÃî¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢È½ÊÌ¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÁá¤á¤ËÈéÉæ²Ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤Ù¤¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÆ©ÌÀ¤Î¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾É¾õ
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¾É¾õ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Î¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±þµÞ½èÃÖ¤ò¤·¤Æ¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤âÊüÃÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾É¾õ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ë¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÆ©ÌÀ¤Î¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤¬¤¢¤êÁ´¿È¾É¾õ¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢µßµÞ²Ê¤Ø
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î¤ß¤Ç¤Ê¤¯Á´¿È¤ËÈ¯¿¾¤¬¸½¤ì¤¿¤ê¡¢ÈéÉæ¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤ë¾É¾õ¡¢Â©¶ì¤·¤µ¤Ê¤É¤Î¸ÆµÛ´ï¾É¾õ¡¢°Õ¼±¾ã³²¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï½ÅÆÆ¤Ê¥¢¥ì¥ë¥®ーÈ¿±þ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·ー¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·ー
¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·ー¤È¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤Î¿¯Æþ¤Ë¤è¤êÁ´¿È¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ëÂçÊÑ´í¸±¤ÊÈ¿±þ¤Ç¡¢·ì°µÄã²¼¤ä°Õ¼±¾ã³²¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤Ï¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·ー¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï¿©¤ÙÊª¤äÌôºÞ¡¢¥Ï¥Á¤Ê¤É¤ÎÆÇ¤Çµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë°Õ¼±¾ã³²¤¬¸½¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÆ©ÌÀ¤Î¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç¾É¾õ¤ÎÆÃÄ§¤äÂÐ½èË¡¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÆ©ÌÀ¤Î¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢Medical DOC´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¾¸¤ËÆ©ÌÀ¤Ê¿å¤Ö¤¯¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¡¢²¿²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£ Îé»Ê °å»Õ
¼ç¤Ê¿ÇÎÅ²Ê¤ÏÈéÉæ²Ê¤Ç¤¹¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÎÆ©ÌÀ¤Î¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤ÏÈéÉæ¤Î´¥Áç¤ÈÁê´Ø´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ËÆ£ Îé»Ê °å»Õ
´¥Áç¤ÏÈéÉæ¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤òÄã²¼¤µ¤»¡¢±ê¾É¤äÈéÉæ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈéÉæ¤¬´¥Áç¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ÊÝ¼¾ºÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤Ç¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÆ©ÌÀ¤Î¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ËÆ£ Îé»Ê °å»Õ
¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÈ©¤Î¾õÂÖ¤È¿¼¤¯´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤ÈÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤ÏÈ©¤ò´¥Áç¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢È©¤Î´¥Áç¤ÏÈ©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤ò¾·¤³°Éô¤«¤é¤Î»É·ã¤Ë¼å¤¯¤Ê¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¤»É·ã¤ä¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤Ç¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤Þ¤¿È©¤ÎÊÝ¼¾¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Ø¤Ë¤Ç¤¤¿Æ©ÌÀ¤Ê¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤ÏÉÂ±¡¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¼£ÎÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
°ËÆ£ Îé»Ê °å»Õ
»Ø¤Ë¤Ç¤¤¿Æ©ÌÀ¤Ê¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤Ï¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤¤ì¤¤¤Ë¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê²¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±·Ú¾É¤Î¤¦¤Á¤Ë¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÍ½¸å¡Ê·Ð²á¡Ë¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¾É¾õ¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Ò¶¡¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÆ©ÌÀ¤Î¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¸¶°ø¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
°ËÆ£ Îé»Ê °å»Õ
»Ò¶¡¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÆ©ÌÀ¤Î¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÜ¿¨ÈéÉæ±ê¡¢´Àá×¡¢¥¤¥Ü¡¢Ãî¤µ¤µ¤ì¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î¾É¾õ¤ÏÈó¾ï¤ËºÆÈ¯¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Á¤ó¤È¼£¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬¸¶°ø¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½üµî¤¹¤ë¤³¤È¡¢¼£¤Ã¤¿¸å¤â¼ê»Ø¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Á¡¢¼êÀö¤¤¸å¤Ê¤É¤ÏÊÝ¼¾¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥±¥¢¤â½ÅÍ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÎÆ©ÌÀ¤Ê¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤ÏÀìÌç²È¤Ç¤â¸¶°ø¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¸²Èù¶À¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Æù´ã¤Ç¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÈ½ÊÌ¤ÎÆñ¤·¤¤¾É¾õ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿åÃî¤«¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤«¤Ï¼£ÎÅÊý¿Ë¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¿¤ï¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¤Þ¤ºÈéÉæ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¾É¾õ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
