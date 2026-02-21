WBC¤ÇÂÇ¼ÔÀìÇ°¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÈÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤·ëËö¡É¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÇÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ç¡ÈÂçÃ«ÈÖ¡É13Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë»ä¤Ï¿´¤Î±üÄì¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÂçÃ«¤ÏÅê¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢º£¤Ï¤½¤Îµ¿Ç°¤òÊ§¤·¤ç¤¯¤¹¤Ù¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£
¡¡2·î5Æü¡£WBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë³Æ¹ñ¤ÎºÇ½ªÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÂçÃ«¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤éÀè¹ÔÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖDHÅÐÏ¿¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Âç²ñÄ¾Á°¤Î3·î2¡¢3Æü¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¤âÅÐÈÄ¤»¤º¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Ø¸þ¤±¤Æ¤ÎÄ´À°¤Ï¥é¥¤¥ÖBP¤Ê¤É¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2·î13Æü¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¥¥ã¥ó¥×½éÆü¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÃ«¤¬WBC¤ËÂÇ¼Ô¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï100¡óÃÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ÂçÃ«¤Î¸ý¤«¤éÊ¹¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼ÁÌä¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ºÇ½é¤ÎÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼ÁÌä¼Ô¤¬¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬È¯¤·¤¿¡ÖÈà¤ÏWBC¤Ç¤ÏÅê¤²¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂçÃ«¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤¬Æ±¤¸¤³¤È¤òÊ¹¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤Î´¶³Ð¤È¤½¤³¤òÀÞ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡£DH¤Ï¤â¤Á¤í¤óÌäÂê¤Ê¤¯½Ð¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤À¤±¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÆóÅáÎ®¡£ÂçÃ«¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤«¤é¤½¤Î¿®Ç°¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤â¤É¤«¤·¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£µîÇ¯¤â¸åÈ¾¡Ê6·î16Æü¡Ë¤«¤é¤·¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤º1Ç¯´Ö²ó¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¸å¤Ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿Á´ÂÎÅª¤ÊÂª¤¨Êý¤ÏËÍ¤â´Þ¤á¤Æ¥Á¡¼¥àÂ¦¤â°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£º£¤ÎÃÊ³¬¤À¤ÈÀµÄ¾Æñ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Ï¡¢Ç¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢23Ç¯Âç²ñ¤Î·è¾¡¡¦ÊÆ¹ñÀï¤Ç1ÅÀº¹¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢¡ÖÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò¼¨¤¹µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£Æ±Âç²ñ¤Ç¤ÏÅö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤éÅö½é¡ÖÃæ5Æü¤ÎÅÐÈÄ¡×¤Ë²Ã¤¨¡ÖÀèÈ¯¤Î¤ß¡×¤ÎÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤ê¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥£¥ë¡¦¥Í¥Ó¥ó´ÆÆÄ¤âÊÆ¹ñ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Îµ¿Ìä¤ËÂÐ¤·¡¢2·î17Æü¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¡ÊÂçÃ«¤¬Åê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÂçÃ«ËÜ¿Í¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´°÷¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¡Ê23Ç¯9·î¤Î±¦Éª¤Î¡Ë¼ê½ÑÌÀ¤±¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï10·î¤Þ¤ÇÅê¤²¤¿¡£¤¢¤Î¶¯ÅÙ¤ÇÅê¤²¤¿¸å¡¢¼ê½ÑÌÀ¤±¤«¤é¤¹¤°¤ËºÆ¤Ó¹â¤¤¶¯ÅÙ¤ËÌá¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¡£¤µ¤é¤Ë²æ¡¹¤Ïº£Ç¯¤â10·î¤Þ¤ÇÀï¤¦¹½ÁÛ¤¬¤¢¤ê¡¢Èà¤Ë¤Ï¤½¤ÎÃæ¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤ÆÈà¼«¿È¤âº£¸å8Ç¯´ÖÅê¤²Â³¤±¤¿¤¤¤·¡¢²æ¡¹¤â¤½¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿È½ÃÇ¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²¾¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢Á°²óÂç²ñÆ±ÍÍ¤Ë¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤ê¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤äÉÔÄ´¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀºÝ¤ËÂçÃ«¤Ï¤É¤¦»×¤¤¡¢¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£À¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ëÉñÂæ¤ÇÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÇ½¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ÍÞ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¾°¡¢ÂÇ¼ÔÀìÇ°¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡ÈÊÝ¸±ÌäÂê¡É¤òÂçÃ«ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÊÝ¸±¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥´¡¼¥à¥ºGM¤â¡ÖÊÝ¸±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤ÇÏ¢ÇÆ¤ËÆ³¤¯¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ëÂçÃ«¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎWBC¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦Ìø¸¶¡¡Ä¾Ç·¡Ë