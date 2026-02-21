ÊÆºâÌ³Ä¹´±¡¡ÆüËÜ¤Ê¤É¤Ë´ØÀÇ¶¨µÄ¤Î¹ç°Õ¤Î½ç¼é¤òµá¤á¤ë¡¡Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Î¡È°ãË¡¡ÉÈ½ÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï´ØÀÇ¶¨µÄ¤Ç¹ç°Õ¤ò·ë¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢¹ç°Õ¤ò¼é¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±
¡Ö³Æ¹ñ¤Ï¡Ê´ØÀÇ¶¨µÄ¤Î¡Ë¹ç°Õ¤ò¼é¤ë¤À¤í¤¦¡£Á´¤Æ¤Î¹ñ¡¹¤Ë¹ç°Õ¤ò½ç¼é¤·¡¢Á°¿Ê¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¤¡×
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï20Æü¡¢FOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÆüËÜ¤Ê¤É¤ËÈ¯Æ°¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤òÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤¬°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ»¼º¤À¡£¹ñÌ±¤Ï½ÅÂç¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤Î´ØÀÇ¶¨µÄ¤Ç¹ç°Õ¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ëÆüËÜ¤Ê¤É¤Î¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹ç°Õ¤ò¼é¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£