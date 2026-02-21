¶âÀµ²¸»á¡¢ÅÞÂç²ñ¤ÇÀ¯ºöÁí³ç¡¡·ÐºÑ¤ÇÀ®²Ì¡ÖÈôÌö¤ÎÅÚÂæ¡×
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛËÌÄ«Á¯¤Î5Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î½ÅÍ×²ñµÄ¡¢Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÂç²ñ¤Ï20Æü¡¢2ÆüÌÜ¤ÎÆ¤µÄ¤ËÆþ¤ê¡¢¶âÀµ²¸ÅÞÁí½ñµ¤¬2021Ç¯¤ÎÁ°²óÅÞÂç²ñ¤«¤é¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁí³çÊó¹ð¤ò»Ï¤á¤¿¡£¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬21ÆüÊó¤¸¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï22Æü°Ê¹ß¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£·ÐºÑÊ¬Ìî¤Ç¤Î°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¡ÖÈôÌö¤ÎÅÚÂæ¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¼¡¤Î5Ç¯¤Ç¹ñ²È¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÏº÷¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡Áí³çÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤ò´Þ¤à¹ñËÉ¤ä¡¢ÂÐÊÆ´Ø·¸¤Ê¤É¤Î³°¸òÀ¯ºö¤ÎÉ¾²Á¤Èº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡21Æü¤ÎÅÞµ¡´Ø»æ¡¢Ï«Æ¯¿·Ê¹¤Ï¡¢ÅÞ¤Î»ØÆ³¤Ë¤è¤ê·ÐºÑ¤ä¹ñËÉ¡¢³°¸ò¤Ê¤É¡Ö¹ñ²È¤Î³èÆ°Á´ÈÌ¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤À®²Ì¤È¶µ·±¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£¡ÖÆ®Áè¤ò¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ë¿Ê¤á¤ëÉÛÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£