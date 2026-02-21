¾×ÆÍ¤·¤¿²ßÊªÁ¥¤Î¹Ò³¤»Î¤òÂáÊá¡¡»°½Å²¡¢Í·µùÁ¥¤Î2¿Í»àË´
¡¡»°½Å¸©²¤Ç²ßÊªÁ¥¤ÈÍ·µùÁ¥¤¬¾×ÆÍ¤·2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢Ä»±©³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï21Æü¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤È¶ÈÌ³¾å²á¼º±ýÍè´í¸±¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢²ßÊªÁ¥¤òÁàÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿2Åù¹Ò³¤»Î¤Î¿ùËÜÇÈ²»ÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤âÁ¥Çõ»ö¸ÎÄ´ºº´±¤òÇÉ¸¯¤·¡¢¸¶°øµæÌÀ¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í·µùÁ¥¤¬Æó¤Ä¤Ë³ä¤ì¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ã«¸ý¹¬µÈ¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤ÈÃæÀî¸µ¹°¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¡á¤È¤â¤Ë»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¡á¤¬»àË´¤·¤¿¡£Í·µùÁ¥¤ÎÁ¥Ä¹¡Ê66¡Ë¤È¡¢»°½Å¸©¤ä°¦ÃÎ¸©¤Ë½»¤à60¡Á80Âå¤ÎÄà¤êµÒ¤é·×10¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£²ßÊªÁ¥¤Î¾èÁÈ°÷¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤Ï20ÆüÃë¤ËÈ¯À¸¡£¹Åç¸©¸â»Ô¤Î²ñ¼Ò¤¬±¿¹Ò¤¹¤ë²ßÊªÁ¥¡Ö¿·À¸´Ý¡×¡Ê499¥È¥ó¡¢Á´Ä¹Ìó71¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÈÍ·µùÁ¥¡Ö¸ùÀ®´Ý¡×¡Ê16¥È¥ó¡¢Á´Ä¹Ìó15¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¡£²ßÊªÁ¥¤Î±¿¹Ò²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬ÁàÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£