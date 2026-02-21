スピードスケート女子1500ｍで涙の6位となった郄木美帆選手。姉の郄木菜那さんが戦いを終えて、自身のSNSを更新し、姉妹でのツーショットとともに思いを記しました。

ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは日本時間21日で大会15日を迎え、スピードスケート女子1500mに出場した郄木選手は、2大会連続銀メダルのこの種目で悲願の頂点を目指したものの6位。悔し涙を流しました。それでも今大会は、500ｍ、1000ｍ、女子団体パシュートの3種目で銅メダル。日本チームをけん引しました。

この日、日本テレビの中継でレースの解説も務めたの菜那さんは、試合後に妹に直接インタビュー。熱い抱擁して、2人は涙しました。

レース後には、菜那さんがインスタグラムを投稿。郄木姉妹が笑顔でピースサインをしたツーショットを公開し、「どんな結果であろうと私にとっては最高にかっこいい最強の妹で、そして、かわいい妹です。どんなに苦しくても最後の最後まで諦めずに歩み続け、金メダルを目指し続けた美帆の姿はたくさんの人の心に残ったと思います。悔しいレースだったかもしれないけど私から見た美帆のレースは最高にかっこよかった！」と思いをつづりました。

また今大会で妹が日本女子最多の通算10個のメダルに到達。これには「今度全部かけさせてね。笑」とお願いを記しました。