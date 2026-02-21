ÊÆºÇ¹âºÛ¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤Ï°ãË¡¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂåÂØÁ¼ÃÖ¤ÇÀ¤³¦¤Ë10%¤Î´ØÀÇ
¡ÊCNN¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï20Æü¡¢¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡ÊIEEPA¡Ë¤ÏÂçÅýÎÎ¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤ÎÆ±Æü¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÄÌ¾¦Ë¡122¾ò¡×¤Ë´ð¤Å¤À¤³¦¤Ë°ìÎ§10¡ó¤Î´ØÀÇ¤òÄ¾¤Á¤ËÈ¯Æ°¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½»ö¤Ï6ÂÐ3¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤ÏIEEPA¤òº¬µò¤ËÊñ³çÅª¤Ê´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¸¢¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½¼¨¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢°ÊÁ°¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬²Ý¤·¤¿´ØÀÇ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ¤ÏµÄ²ñ¤¬±äÄ¹¤ò¾µÇ§¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ºÇÄ¹150Æü´Ö¤·¤«Å¬ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£µ¼Ô¤«¤éÌµ´ü¸Â¤Ç°Ý»ý¤¹¤ë°Õ¸þ¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ë¤ÏË¾¤à¤³¤È¤ò¤Û¤Ü²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢´ØÀÇ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï¼ÂºÝ¾å¡¢¤¤¤Þ¤«¤é3Æü¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¡ÖÄÌ¾¦Ë¡301¾ò¡×¤Ë´ð¤Å¤´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ°Äó¼êÂ³¤¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¿·¤¿¤ÊÄ´ºº¤ò³«»Ï¤¹¤ëÊý¿Ë¤òµ¼ÔÃÄ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£