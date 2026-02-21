¡ÖÆüËÜ¤Ï¤Ä¤¯¤Å¤¯ÉÔ»×µÄ¡×¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Î1¾¡¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡È²ÁÃÍ¡É¤Ë¶Ã¤¡ÖÂçÁêËÐ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡Ä¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò½à·è¾¡¤¬20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥¤¥¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ò7-4¤Ç²¼¤·¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°¤ÇÆüËÜ¤¬¥¹¥¤¥¹¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÂçÁêËÐ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¼ì·®¾Þ¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°2¾¡7ÇÔ¤Ç8°ÌÇÔÂà¡£¤¿¤À14Æü¤ÎÂè4Àï¡¢ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¥¹¥¤¥¹¤Ë7-5¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦Âè7¥¨¥ó¥É¤Ç2ÅÀ¤òÃ¥¤¤µÕÅ¾¤·¡¢Âè8¥¨¥ó¥É¤Ç1ÅÀ¥¹¥Á¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¡£¹ñÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÀ¤³¦1°Ì¤òÇË¤ë¶âÀ±¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¤¥¹¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç¡¢¤³¤ÎÀï¤¤¤ò¸«Ä¾¤¹À¼¤¬ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥¹¥¤¥¹¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÆüËÜ¡Ê¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡Ë¤¬¥Þ¥¸¤ÇÀ¨¤¤¤Ê¡×
¡Ö¤½¤Î¥¹¥¤¥¹¤Ë¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤«¤é¤Í¤Ã¡×
¡Ö¥¹¥¤¥¹¤Ë¾¡¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤ÏÂçÁêËÐ¤Ç¸À¤¨¤Ð¼ì·®¾Þ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×
¡ÖÆüËÜ¤Ï¤Ä¤¯¤Å¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¡×
¡¡·è¾¡¤Ï22Æü¤Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÈÂÐÀï¡£¡ÖÆüËÜ¤¬¾¡¤Ã¤¿¥¹¥¤¥¹¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤À¤«¤é¡¢¥¹¥¤¥¹±þ±ç¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë