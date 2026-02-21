¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Ë°ãË¡È½·è¡¡¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÎÃÄÂÎ¤«¤é¤Ï´¿·Þ¤ÎÀ¼
Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤¬20Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬³Æ¹ñ¤Ë²Ý¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë°ãË¡¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÎÃÄÂÎ¤«¤é¤Ï´¿·Þ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Á´ÊÆ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ï20Æü¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö´ë¶È¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ´¿·Þ¤¹¤Ù¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ëÄ§¼ý¤·¤¿´ØÀÇ¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¡Ö¹ñÆâ¤Î20Ëü¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ëÃæ¾®´ë¶È¤ÎÍ¢Æþ¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤Á¡¢º£Ç¯¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÎÏ¶¯¤¤»Ù¤¨¤È¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢800¼Ò°Ê¾å¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ç¹½À®¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÈÏ¢Ë®µÄ²ñ¤Ë´ØÀÇ¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤òµá¤á¤ë½ñ´Ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¸øÉ½¤·¡¢¡Ö´ØÀÇ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿´ë¶È¤Ø¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊµßºÑ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ë¡Åª¾¡Íø¤Ï°ÕÌ£¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Á´ÊÆ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¶¨²ñ¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡ÖËÇ°×ÀÖ»ú¤ÎÀ§Àµ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï»Ù»ý¤¹¤ë¤¬¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÀ½ÉÊ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ¶Ñ¹Õ¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬²Ý¤¹¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ¤Ë¤Ï¡Ö¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÀ½ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯Í×ÀÁ¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£