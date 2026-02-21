10Ç¯¹ñºÄ¤¬27Ç¯¤Ö¤ê2¡óÂæ¤Ø¡Ä¥Ù¥Æ¥é¥óFP¤¬ÆÉ¤à¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ë»þÂå¡×¤Î»ñ»ºÀïÎ¬
Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤Ç¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ë»þÂå¡×¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£10Ç¯¹ñºÄ¤â27Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2¡óÂæ¤Ë¾è¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍø¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡£¡Ø¶âÍø¤ÇÂ»¤·¤Ê¤¤ÊýË¡¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óFP¤Î¿¼Ìî¹¯É§»á¤Ë¡¢»Ô¶·¤Î³µÍ×¤Èº£¸å¤ÎÆ°¸þ¤òÊ¹¤¤Ä¤Ä¡¢¶âÍø¾å¾º»þÂå¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê»ñ»ºÀïÎ¬¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡¶âÍø2¡ó¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎÊÉ¡£Æü¶äÍø¾å¤²¤Î¸½¼Â¥é¥¤¥ó
¡ÖÀ¯ºö¶âÍø¤¬0.75¡ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤ÏÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë2¡óÂæ¤òÍø¾å¤²Á°¤«¤éÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡ØÀ¯ºö¶âÍø¤â2¡óÂæ¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÁá·×¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯Á°¤Î2006Ç¯¤Ë¤â10Ç¯¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï°ì»þ2¡ó¤Ë¾è¤»¤¿¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾õ¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤¬2¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÂçÁû¤®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¶È³¦Îò35Ç¯Ä¶¤¨¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óFP¿¼Ìî¹¯É§»á¤À¡£º£¸å¤ÎÆü¶ä¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¯ºö¶âÍø¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»á¤Ï¤³¤¦Í½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡ÖÆü¶ä¤Î¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï¡¢¡ØÄÂ¶â¤äÊª²Á¤Î¾å¾º¤Î»ýÂ³À¤ä¾å¾º¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«¤ÆÂ¿ÍÑ¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é3·î¤Ë½Ð¤ë½ÕÆ®¤Ç¤ÎÄÂ¾å¤²¤Î¾õ¶·¤ä¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ê¤É¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¾õ¶·¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¾å¤ÇÍø¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Ç¯2026Ç¯Ãæ¤Ë1²ó¤ÎÍø¾å¤²¤ÇÀ¯ºö¶âÍø¤Ï£±¡ó¤Ø¡£ÍèÇ¯2027Ç¯¤ËÍø¾å¤²¤Ç¤¤Æ2²ó¡£À¯ºö¶âÍø¤Ï1.5¡ó¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê¿å½à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡Ä¹´ü¶âÍø¤Î10Ç¯¹ñºÄ¤¬2¡óÂæ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢À¯ºö¶âÍø¤¬2¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£²¾¤ËÀ¯ºö¶âÍø¤¬2¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¡¹ñ³°È¯¤Î¶âÍ»¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬À¯ºö¶âÍø2¡ó¤Î°ú¤¶â¤Ë!?
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢À¯ºö¶âÍø¤¬2¡ó¤Ë¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢0.25¡ó¤ÎÍø¾å¤²¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¢¤È5²óÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÍø¾å¤²¤Ï2024Ç¯½Õ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø²ò½ü¤¬1²óÌÜ¤Ç¡¢´û¤Ë3²ó¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÆü¶ä¤¬5²óÏ¢Â³¤ÇÍø¾å¤²¤ò¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï1979Ç¯¡Á80Ç¯¤Ë¤Þ¤ÇÞê¤ê¤Þ¤¹¡£¹¹¤Ë¤½¤ÎÁ°¤Ç¤Ï1973Ç¯¡Á75Ç¯¤Ë¤ÏÏ¢Â³¤Ç8²óÍø¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÃæÅìÀïÁè¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¡Ø¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¸À¤¨¤Ð¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÇã¤¤Àê¤á¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¼Ò²ñ¤Î¼ø¶È¤Ç½¬¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤³¤Î¤È¤¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï15¡ó¡Á20¡ó¤Î¾å¾º¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1970Ç¯¤Ë¤«¤±¤¦¤É¤ó1ÇÕ100±ßÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢5Ç¯¸å¤Î1975Ç¯¤Ë¤ÏÇÜ¤Î200±ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤ÏÇ¯Íø8¡óÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¢ÊÖ¤»¤Ð¡¢º£¤«¤éÀ¯ºö¶âÍø¤¬2¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯5¡ó°Ê¾å¤ÎÊª²Á¹â¤¬Â³¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¸½¾õ¤Î¸¶ºàÎÁ¹â¤ÈÄÂ¶â¾å¾º¤Î¥³¥¹¥È¥×¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ûÍ×¤¬¶¡µë¤ò¾å²ó¤ë¥Ç¥£¥Þ¥ó¥É¥×¥ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê³¤³°¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
ÀÐÌý¼þ¤ê¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤È¸À¤¨¤Ð¡¢´ñ¤·¤¯¤â2026Ç¯1·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥é¥ó¤Î¹¶·â¤Ç¸¶Ìý¹â¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïº£Ç¯2026Ç¯¤ËÃæ´ÖÁªµó¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤¢¤Þ¤êÊª»ö¤ò¹ÓÎ©¤Æ¤ë¼êÃÊ¤Ë¤Ï½Ð¤Å¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸¶Ìý²Á³Ê¤â60¥É¥ëÂæ¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ºÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¸¶Ìý²Á³Ê¤¬1¥Ð¥ì¥ë100¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ç¤Ê¤¤¤È¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯ÊÂ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏÍè¤Ê¤¤¡£2022Ç¯¤«¤é¤Î¥í¥·¥¢ÂÐ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÁè¤âÄäÀï¤Ø¤Î¶¨µÄ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤«¤éÀï¶·¤¬°²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡1973Ç¯¤ÎÂè°ì¼¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¨¥¸¥×¥È¤ä¥·¥ê¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥é¥Ö½ô¹ñ¤È¤ÇËÖÈ¯¤·¤¿ÃæÅìÀïÁè¤Ç¡¢79Ç¯¤«¤é¤ÎÂèÆó¼¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¥¤¥é¥ó³×Ì¿¤ò·Àµ¡¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎò»Ë¤òÆ°¤«¤¹¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤â2¡óÂæ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¿¼Ìî»á¤ÏÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
