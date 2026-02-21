¥â¡¼Ì¼¡£°æ¾å½Õ²Ú¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¡È¥Á¥ç¥³¥ß¥ó³è¡ÉSHOT¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ü¥Ö»÷¹ç¤¦¡¼¡ª¡×¤ÎÀ¼
2·î19Æü¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç26¤Î¸ø¼°Instagram¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢°æ¾å½Õ²Ú¤Î¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¥¹¥¤¡¼¥ÄËþµÊSHOT¤ò¸ø³«
Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢°æ¾å¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ï¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤ÎÆü¡ª¡×¡ÖºÇ¶á¤Î¥Á¥ç¥³¥ß¥ó³è¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¥Ñ¥Õ¥§¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¾Ð´éSHOT¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¡È¥Á¥ç¥³¥ß¥ó³è¡ÉSHOT¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤ë¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö¥³¡¼¥Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥Á¥ç¥³¥ß¥óÅÞ¡×¡Ö¥Ü¥Ö»÷¹ç¤¦¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î17´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿°æ¾å¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ö¤Ï¤ë¤«¤¼¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ã¼ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç26¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê