¡Öºë¶Ì¤Î¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó±Ø¡×¤¬·àÅª¿Ê²½¡ª 3·î¤«¤éÅìÀ¾¤Î°ÜÆ°¤¬ÊØÍø¤Ë ¼ÖÎ¾¤âÊÑ²½Ãæ
¿·¤¿¤ÊÅìÀ¾¼«Í³ÄÌÏ©¤¬3·î¤Ë¶¡ÍÑ³«»Ï
¡¡JRÅìÆüËÜÈ¬²¦»Ò»Ù¼Ò¤Ï2026Ç¯2·î20Æü¡¢È¬¹âÀþ¡¦Àî±ÛÀþ¤Î¹âÎïÀî±Ø¤ÎÅìÀ¾¼«Í³ÄÌÏ©¤ò3·î20Æü¤«¤é¶¡ÍÑ³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬´°À®¤ò·Þ¤¨¤ë¹âÎïÀî±Ø¤Î¼«Í³ÄÌÏ©¤È¼þÊÕ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡¡¹âÎïÀî±Ø¤Ïºë¶Ì¸©Æü¹â»Ô¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ê¡¢È¬¹âÀþ¤ÈÀî±ÛÀþ¤¬ÀÜÂ³¤¹¤ë±Ø¤Ç¤¹¡£È¬¹âÀþ¤Ï¹âÎïÀî±Ø¤ò¶¤Ë¹âºêÊýÌÌ¤¬ÈóÅÅ²½¡¢È¬²¦»ÒÊýÌÌ¤¬ÅÅ²½¶è´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈóÅÅ²½¶è´Ö¤Ë¤Ï¿··¿¼ÖÎ¾HB-220·Ï¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡JRÅìÆüËÜÈ¬²¦»Ò»Ù¼Ò¤ÏÆü¹â»Ô¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢±Ø¤Î¼«Í³ÄÌÏ©À°È÷¤ä±Ø¼ËÀ°È÷¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ü¹Ô¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢2023Ç¯2·î¤«¤é¹©»ö¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·±Ø¼Ë¤Ï2024Ç¯12·î¤«¤é¶¡ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìÀ¾ÄÌÏ©¤¬¤¤¤è¤¤¤è3·î¤«¤é¶¡ÍÑ³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìÀ¾ÄÌÏ©¤ÎÉý°÷¤ÏÌó4m¡¢±äÄ¹87.9m¡£Åì¸ý¤ÈÀ¾¸ý¤Ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬1´ð¤º¤ÄÀß¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÅìÀ¾¼«Í³ÄÌÏ©¤Ï¡¢»Ô¤Î²Ö¤Ç¤¢¤ë¡ÖÒØ¼îº»²Ú¡×¤Ê¤É¡¢¹âÎïÀîÎ®°è¤Î¼«Á³¤ò³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æü¹â»Ô¤Ë¤Ï¡¢500ËüËÜ¤ÎÒØ¼îº»²Ú¤Î·²À¸ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÒÃåÅÄ¤ä¡¢»²ÇÒ¸å¤ËÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿À¯¼£²È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤Ç¡Ö½ÐÀ¤ÌÀ¿À¡×¤ÈÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹âÎï¿À¼Ò¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
