¡Ö¤·¤Ä¤±¡×¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¤À¤«¤é¡£¿·ÉÊ¤Î²È¶ñ¤è¤ê¡ÖÇ¤ÎËþÂ¡×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡¢»ô¤¤¼ç¤¿¤Á¤Î¾¯¤·¤ª¤«¤·¤ÊÆü¾ï
2·î22Æü¤ÏÇ¤ÎÆü¡£°¦¤é¤·¤¤»ÅÁð¤äµ¤¤Þ¤Þ¤Ê¹ÔÆ°¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤³Ð¸ç¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·ÉÊ¤Î¥½¥Õ¥¡¤ÏÄÞ¤È¤®¤Ë¤Ê¤ê¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤ÏÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤Ä¤±¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¡È¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÉÆü¾ï¤ò¡¢¡Ö¤¢¤¤é¤á¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°¦¤ª¤·¤à¡×¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢²Î¿Í¡¦¿ÎÈøÃÒ¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¤³¤ì¤«¤éÇ¤ò»ô¤¦¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤11¤Î¤³¤È¡Ù¡Ê¾®Àô¤µ¤è ¥¤¥é¥¹¥È¡¿Ã¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê¡¢Ç¤Ë´üÂÔ¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¿´¹½¤¨¤ä¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«Ë¬¤ì¤ëºÇ´ü¤ÎÆü¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÎÆü¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡¢¡ÖÇ¤ÈÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È½¸¡Û¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬¤È¤í¤±¤ë¡£¾®Àô¤µ¤è¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡ÖÇ¤Î¤¤¤ë²È¤Î¡¢Í¥¤·¤¤Æü¾ï¡×
Ç¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤ÏÁ´Éô¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¡£
²æ¤¬²È¤Ë¤Ï¡¢Äí¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÇ¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥ó¥ë¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¡£´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢³°¤ÎÇ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤ëÇ¯¤ËÁýÀß¤·¤¿¤Î¤À¡£Åß¡¢³°¤ËÇ¤¬Íè¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ë¡¼¥à¤Ë¥Û¥Ã¥È¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÉß¤¤¤Æ¡¢³°ÇÍÑ¤Î¿²¾²¤òºî¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â°Â¿´¤·¤Æ¿²¤é¤ì¤ë¡£´°Á´¤Ë¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¡£
Ç¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤äÄÞ¤È¤®¡¢¤ª¤ä¤Ä¤òÇã¤¦¤³¤È¤âÆ±¤¸¡£ËÍ¤¬¾¡¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¤À¤«¤é¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤òÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤ËÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÁÇÄÌ¤ê¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Á´Á³Èá¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
Çã¤Ã¤Æ¤¤¿ÄÞ¤È¤®¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢¤¹¤°ÎÙ¤Î¥½¥Õ¥¡¤ÇÄÞ¤ò¤È¤®»Ï¤á¤Æ¤â¡¢Á´Á³Èá¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ª¤ä¤Ä¤Ë°ìÀÚ¸ý¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Á´Á³Èá¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
Á´ÉôËÍ¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤Ã¤¿ËÍ¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¡£
Ç¤Ï¡¢´üÂÔ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤À¸¤Êª¤À¤«¤é¡£
´üÂÔ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£
¥È¥¤¥ì¤Ï¡¢½¬ÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ëº¹¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ã¤ó¤È³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡ÊÉÛÃÄ¤ÇÁÆÁê¤·¤¿¤ê¡¢ÆìÄ¥¤ê¤Î¼çÄ¥¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÇ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÏÃ¤À¡Ë
ÄÞ¤È¤®¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¾ì½ê¤Ç¤È¤¤¤Ç¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢¹©É×¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë²æ¤¬²È¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é²ÈÁ´ÂÎ¤òÄÞ¤È¤®¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥¡¤äÊÉ¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤±¤ì¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î²È¤Ï¤Ç¤Ã¤«¤¤ÄÞ¤È¤®¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
Ç¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¿Í´Ö¤¬¡×¹©É×¤¹¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ç¤¬²¿¤«¤ò²õ¤·¤¿¤é¡¢²õ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¡¢²õ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÃÖ¤¤¤¿¡Ö¿Í´Ö¡×¤Î¤»¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¼¸¤é¤Ê¤¤¡¢¤·¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¡¢Î©ÇÉ¤Ê¹©É×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¶¯À©¤ä¶ºÀµ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¶¦À¸¤ò¡£
¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤¤é¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¢¤¤é¤á¤ë¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤À¡£
¤³¤ì¤¬Éé¤±ÀË¤·¤ß¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤Ç¤ÏÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡£
¥¨¥µ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¡¢¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙÄ´Àá¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÄÌ±¡¡¢Ã¦ÁöËÉ»ß¡¢Í·¤Ö¤³¤È¡¢ÏÃ¤¹¤³¤È¡¢¤Ê¤Ç¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤È¡¢µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Ç¤Ï¡¢¡Ö¿²»Ò¡×¤¬¸ì¸»¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¿²¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ç¢¤ÎÎÌ¤ä¿§¡¢ÊØ¤Î¹Å¤µ¤Ê¤É¤â´Ñ»¡¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤Ç¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÌÓ¥Å¥ä¡¢ÆùÉÕ¤¤ÎÊÑ²½¡¢¼ð¤ì¡¢¥±¥¬¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¿¨¿Ç¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£
²¿¤«°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ø¡£Ç¤Î»þ´Ö¤ÏÇ»Ì©¤Ç¡¢Â®¤¤¡£²¯¹å¤¬¤é¤º¡¢²¿¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡£
¡Ö¤³¤ÎÀèÀ¸¤Ç¥À¥á¤Ê¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤ëÉÂ±¡¤ò¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÉÂ±¡¤¬µÙ¤ß¤Î¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢µÙ¿ÇÆü¤Î°ã¤¦Æó¸®ÌÜ¤ÎÉÂ±¡¤â²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£¤â¤Á¤í¤óºÇ´ó¤ê¤ÎµßµÞÉÂ±¡¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£
¡Ä¡Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°Õ³°¤È¤¢¤ë¡£
¡Ö»ô¤¦Á°¤«¤é¤½¤ó¤ÊÈá¤·¤¤¤³¤È¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢´Ç¼è¤ë¤Þ¤ÇÁ´Éô´Þ¤á¤Æ¡Ö»ô¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ô¤¦Á°¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¤Î»à¤Ï¡¢¤¤Ä¤¤¡£
¤É¤³¤«¤ò¤â¤¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¡£ÆÍÁ³¡¢Ê¢¤ÎÄì¤«¤é¡ÖÈá¤·¤ß¡×¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤»¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÅÇ¤¯¤è¤¦¤Ëµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯À©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
²¿ÅÙ·Ð¸³¤·¤Æ¤â±¦±ýº¸±ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤ä¤ê²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¡£Ì¾ÉÕ¤±¤Æ¡Ö¹¬Ê¡Á°¼Ú¤êÍýÏÀ¡×¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Ç¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ÇÆÀ¤Æ¤¤¿¤ª¤À¤ä¤«¤µ¤È¤«¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤È¤«¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤È¤«¡¢¤ª¤â¤·¤í¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¹¬¤»¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢Á´ÉôÊÖºÑ¤ÎµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡ÖÁ°¼Ú¤ê¡×¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°¼Ú¤ê¤·¤¿¹¬¤»¤òÊÖºÑ¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤¬¡¢¡Ö¤½¤ÎÇ¤ò´Ç¼è¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤Î¤À¡£
ËÍ¤¬¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¿´¤Ë·È¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÍýÏÀ¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤éÇ¤ò»ô¤¦¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤½¤ï¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÎÈøÃÒ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1968Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£²Î¿Í¡£1999Ç¯¤Ë¸Þ¹Ô²Î¤òºî¤ê»Ï¤á¤ë¡£2004Ç¯¡ÖÛÆÌî¹À°ì¤Î¤«¤ó¤¿¤óÃ»²Îblog¡×¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ã»²Î¤òºî¤ê»Ï¤á¤ë¡£¡ØÇ¤Ó¤è¤ê¡Ù¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¤Ç¡ÖÇ¤Î¤¤¤ë²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¡¢»ÐËå»ï¡Ø¥Í¥³¤Þ¤ë¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤Ç¡ÖÇ¤ÎÃ»²Î¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÇ¤Î¤¤¤ë²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡Ù¡¢¡Ø¤³¤ì¤«¤éÇ¤ò»ô¤¦¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤11¤Î¤³¤È¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttp://kotobako.com
¾®Àô¤µ¤è ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¤ª¤â¤ËÇ¤òÉÁ¤¯¥Õ¥ê¡¼¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡£Åìµþ·Ý½ÑÂç³ØÂ´¶È¡¢Æ±Âç³Ø±¡½¤Î»¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÇ¤Ñ¤ó¤Á¡½ÆóÉ¤¤ÎÇ¤È¤ÎÊë¤é¤·¡½¡Ù¡ØÏÂ¤ÎÊë¤é¤·¡Ù¡Ø¤â¤Ã¤ÈÇ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤í¤¦¡ª¡Ù¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤¸¤í¤¦¡£¡Ù¡Ø¤¦¤Á¤ÎÇ¤òÉÁ¤³¤¦¡ª¡Ù¤Ê¤É¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø¤Í¤³¤ÎÉÁ¤Êý¤ì¤ó¤·¤å¤¦Ä¡¡Ù¡ÊÆüÅì½ñ±¡ËÜ¼Ò¡Ë¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://www.sayokoizumi.com(Ê¸:¿ÎÈø ÃÒ)
