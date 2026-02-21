Â¼¾å½¡Î´¡¡ËÜÎÝÂÇµé¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ËÇ¼ÆÀ¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¡×¡¡¹ë²÷µ»¤ËÆ´¤ì¤â¡ÖStay humble¡×
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹8¡½1¥«¥Ö¥¹¡Ê2026Ç¯2·î20Æü¡¡¥á¥µ¡Ë
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÊÆ¹ñ°ÜÀÒ¸å¡È½é°ÂÂÇ¡É¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤È¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÏÆó¥´¥í¤À¤Ã¤¿Â¼¾å¡£4¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó1»à¡¢Áê¼ê2ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡¦¥·¥å¥ë¥Ä¤Î91¡¦9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó147.9¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢ÃæÁ°¤Ë±¿¤ó¤À¡£Í··â¼ê¤¬ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹ÉÕ¶á¤Ë¡¢ÆóÎÝ¼ê¤¬°ìÎÝ´ó¤ê¤Ë¼éÈ÷°ÌÃÖ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡ÈÂ¼¾å¥·¥Õ¥È¡É¤òÇË¤ëÄËÎõ¤ÊÂÇµå¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ108¡¦3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó174.3¥¥í¡Ë¤Î°ìÂÇ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡4¡½1¤Î4²ó1»àËþÎÝ¡¢Áê¼ê3ÈÖ¼ê¤Î¥Û¥Ã¥¸¤¬Åê¤¸¤¿2µåÌÜ¡¢95¡¦2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153.2¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£ÂÀÍÛ¸÷¤ÇÂÇµå¤ò¸«¼º¤Ã¤¿Ãæ·ø¼ê¡¦ÎëÌÚ¤ÎÆ¬¤ò±Û¤¨¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅþÃ£¤¹¤ë2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤âÊü¤Ã¤¿¡£Èôµ÷Î¥¤Ï408¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó124.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð30µå¾ìÃæ16µå¾ì¤ÇËÜÎÝÂÇ¤ÎÈ½Äê¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¥ì¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ä¥«¥Ö¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¥ê¥°¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤âËÜÎÝÂÇ¤ÎÆÃÂç¤ÎÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¿´¤ÎÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°¤ËÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤È¡¢³°Ìî¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ1ÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÆþ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢É÷¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤êµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡×¡£ÊÆ¹ñ°ÜÀÒ¸å½é¤á¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤è¤êÂÇ¤Æ¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¤Þ¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤âÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡2²óÌµ»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¡¢¥µ¥à¡¦¥¢¥ó¥È¥Ê¥Ã¥Á¤¬±¦±Û¤¨¤Ë¹ë²÷¤ÊËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Ð¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÈäÏª¡£¡Ö²¶¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡Ö¤Ç¤âº£¡¢ºÇ½é¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¤Þ¤¹¡£¡ÈStay humble¡É¡Ê¥¹¥Æ¥¤¡¦¥Ï¥ó¥Ö¥ë¡Ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¿·¿Í¤À¤±¤ËÅöÌÌ¤Ï¸¬µõ¤Ë²á¤´¤¹¤ÈÀë¸À¤·¡¢¼þ°Ï¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£