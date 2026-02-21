¡ØGODZILLA¡ÙÅìÊõ30cm¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡Ö¥´¥¸¥é(1998)¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡ØGODZILLA¡Ù¤è¤ê¡ÖÅìÊõ30cm¥·¥ê¡¼¥º ¥´¥¸¥é(1998)¡×(31,900±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖÅìÊõ30cm¥·¥ê¡¼¥º ¥´¥¸¥é(1998)¡×(31,900±ß)
ÅìÊõ30cm¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢±Ç²è¡ØGODZILLA¡Ù(1998Ç¯¸ø³«)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥´¥¸¥é(1998)¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¥´¥¸¥é(1998)¡×¤¬ÅìÊõ30cm¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡Ö¥´¥¸¥é(1998)¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤ëÆ°¤¤òÂª¤¨¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ëÉ½¸½¤Ç¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)GODZILLA and the character design are trademarks of Toho Co., Ltd. (C)1998, 2026 Toho Co., Ltd. All Rights Reserved.
