¡¡À¤³¦ºÇÂç¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ã£è£á£í£ð£é£ï£î£ó£è£é£ð¡×¤Ï£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Û¡¼¥ë¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¿·¤¿¤Ê·î¼¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ó£Á£Í£Õ£Ò£Á£É¡×¤Î³«»Ï¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ó£Á£Í£Õ£Ò£Á£É¡×¤Ç¤Ï¡¢£Í£Í£Á¡¢¥à¥¨¥¿¥¤¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Î³Æ¶¥µ»¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤³ÊÆ®²È¤È¼¡À¤Âå¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬»²Àï¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¹ñºÝÅª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤â½Ð¾ì¤·¡¢³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÊ£¿ô¤ÎÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¸µ£Ë¡½£±À¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÉðÂº¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÉðÂº¤ÏºòÇ¯£±£±¡¦£±£¶¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£±£·£³¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¡¡£Ö£Ó¡¡ÌîÛµ¡×¤Ç£Ô£Ë£Ï¾¡Íø¤·¤¿¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ô¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¡Ê¥«¥Ê¥À¡¿¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¡ËÀï¸å¤Ë¼¡Àï¤Ç¤Î°úÂà¤òÀë¸À¡£¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÁê¼ê¤Ë¥í¥Ã¥¿¥ó¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥¿¥ó¤â¼õÂú¤·¥Á¥ã¥È¥ê¡¦¥·¥Ã¥È¥è¡¼¥È¥ó£Ã£Å£Ï¤Ï£´·î£²£¹Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö£Ï£Î£Å£±£·£µ¡×¤Ç¤ÎÂÐÀï¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢Âç²ñÌ¾¤Ï¡Ö£Ï£Î£Å£±£·£µ¡×¤À¤Ã¤¿£´¡¦£²£¹ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ó£Á£Í£Õ£Ò£Á£É¡×´úÍÈ¤²Àï¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÉðÂº¤Î°úÂà»î¹ç¤¬Æ±Âç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉðÂº¤Ï²ñ¸«¤Ç£Ï£Î£Å¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡Ö£Ï£Î£Å¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÆüËÜÂç²ñ¤¬¤³¤³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¤Î³ÊÆ®²È¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¡££Ï£Î£Å¡¡£Ó£Á£Í£Õ£Ò£Á£É¤ÏÆüËÜ¤Î¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢³ÊÆ®µ»¤òÆüËÜ¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ëÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ä¤ê£±»î¹ç¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢£Ï£Î£Å¡¡£Ó£Á£Í£Õ£Ò£Á£É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡£¼¡¤Î»î¹ç¤¬°úÂà»î¹ç¤À¤¬¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢£Ï£Î£Å¡¡£Ó£Á£Í£Õ£Ò£Á£É¤ÎºÇ½é¤ÎÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ó£Á£Í£Õ£Ò£Á£É¡×¤Ïº£¸å¡¢£µÇ¯´Ö¤Ç£¶£°Âç²ñ¤ò¹Ô¤¦·×²è¤Ç£±£²£°£°Ëü¿Í¤Î²ÃÆþ¼Ô¤ò»ý¤ÄÆüËÜºÇÂç¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹£Õ¡½£Î£Å£Ø£Ô¤¬Á´¤Æ¤Î¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ó£Á£Í£Õ£Ò£Á£É¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
