¿·Âçµ×ÊÝ¤Ë¥Ù¡¼¥°¥ëÀìÌçÅ¹¡ÖÅìµþ¥Ù¡¼¥°¥ë¥é¥Ü¡×Î®¹Ô¤ÎÌ£¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿Á´29¼ï
¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡ÛÅìµþ¡¦¿·Âçµ×ÊÝ¤Ë¥Ù¡¼¥°¥ëÀìÌçÅ¹¡ÖÅìµþ¥Ù¡¼¥°¥ë¥é¥Ü¡ÊTOKYO BAGEL LAB¡Ë¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥É¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿Á´29¼ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
Æ±Å¹¤ÏNY¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¤à¤Á¤à¤Á¿©´¶¤Î¥Ù¡¼¥°¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥É¥Ð¥¤É÷¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡¿ËõÃã¤ä´Ú¹ñÉ÷¥Ö¥ë¥´¥®¡¢¥Ë¥é¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡¢Ç»¸ü¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¡¢·×29¼ï¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¥Ù¡¼¥°¥ë¤òÅ¸³«¡£Å¹ÊÞ¤ÏJR¿·Âçµ×ÊÝ±ØÅì¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤Ï10»þ¤«¤é21»þ¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Å¹¤Î¥Ù¡¼¥°¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¹½À®¤Ë¤¢¤ë¡£²¦Æ»¤Î¡Ö¥×¥ì¡¼¥ó¡×¤ä¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ±ö¡×¤òÂ·¤¨¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤«¤é¡¢ËõÃã¤ä¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¿Íµ¤¤É¤³¤í¤ÎÌ£¤òÂ·¤¨¤¿¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¡¢SNS±Ç¤¨´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥ß¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÌÖÍå¡£
´Ú¹ñÊ¸²½¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥ì¥ó¥É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Öº£¡×¤é¤·¤µ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Ù¡¼¥°¥ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£½ç¼¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÅ¸³«Í½Äê¤À¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ1-12-1 1F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¿·Âçµ×ÊÝ±ØÅì¸ýÅÌÊâ3Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á21:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
