朝食を食べると瘦せる！？毎日必ずやるべきダイエットのポイントとは！？【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】

朝食を食べると痩せる！？毎日必ずやるべきダイエットのポイント

『朝食』を食べ始めたらみるみるやせる体に！

いままで1万人以上のダイエットをサポートしてきましたが、最初に必ず伝えていることがあります。それは、「本気でやせたいと思うなら、朝ごはんを毎日必ず食べる」ということです。

朝ごはんを抜くと、脳や体がガス欠を起こし、昼食でどっさり食べるように体に命じます。お腹がすいていると、よく噛まないので空腹感が満たされず、必要以上に食べてしまいがち。また、長い空腹の後で糖質が入ってくると、血糖値が急に上がるので、インスリンが過剰に分泌されます。インスリンの別名は肥満ホルモン。たくさん食べてもすぐにお腹が空き、甘いものに手が伸びてしまいます。朝食を抜いているから間食しても大丈夫と思うかもしれませんが、間食のカロリーは思っている以上に高いので油断大敵です。

朝食を食べると、 やせる栄養素がしっかり補えて、体内時計のズレもリセットできます。１日は24時間ですが、私たちの体の時計は24時間より少し長く、リセットしないと次第に「夜型」になってしまいます。深夜に無駄な食欲がわき、ダイエットにはＮＧだとわかっていても抑えられなくなります。でもそれは、意志が弱いせいではなく、体内時計が夜型になっているから。体内時計のリセットはとても大切なのです。確実にやせる第一歩は、朝食を食べること。P. 56では、忙しくても続けられる最強の「若返り朝食」をご紹介します。

朝食を食べるとやせるワケ

朝食を抜いてしまうと、その後の1日の食事リズムが乱れる、血糖値が不安定になるなどの原因に。1日のリズムを整えるためにも朝食はとても重要なのです。

太る

朝：食べない

昼：食べすぎる

15時：間食したくなる

やせる

朝：食べる

昼：食べすぎない

15時：無駄な食欲がなくなる

朝食を食べると血糖値も安定

・朝食を食べると血糖値が安定する

・朝食を抜くと血糖値が急激に上昇する

