¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ 3·îËö¤ËÃæ¹ñË¬Ìä
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï20Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬3·î31Æü¤«¤é4·î2Æü¤ÎÆüÄø¤ÇÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°®¼ê¤ò¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Ìä¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢2¼¡À¯¸¢¤ÎÈ¯Â¸å½é¤á¤Æ¤ÎË¬Ãæ¤È¤Ê¤ê¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´ØÀÇ¤ä¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡¢ÇÀ»ºÊª¤Ê¤É¤ÎËÇ°×ÌäÂê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤Ø¤ÎÉð´ïÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï½¬¼çÀÊ¤È¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ËÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤À¤È¶¯Ä´¤·¡¢º£Ç¯¤Î¸åÈ¾¤Ë½¬¼çÀÊ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë