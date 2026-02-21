¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¿¼¤¯¼ºË¾¤·¤¿¡× ³Æ¹ñ¤Ë10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ø
¡¡´ØÀÇ¤ò°ãË¡¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿ºÇ¹âºÛ¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¿¼¤¯¼ºË¾¤·¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¡Ö¿¼¤¯¼ºË¾¤·¤¿¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÖºÇ¹âºÛ¤Î´ØÀÇ¤ÎÈ½·è¤Ë¤Ï¿¼¤¯¼ºË¾¤·¤¿¡£È½»ö¤¿¤Á¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¯»×¤¦¡×
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢´ØÀÇ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤äÈË±É¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤Ï¡Ö³°¹ñ¤ÎÍø±×¤äÆÃÄê¤ÎÀ¯¼£±¿Æ°¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄÌ¾¦Ë¡122¾ò¡×¤ò¿·¤¿¤ÊË¡Åªº¬µò¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤Ë10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÄ§¼ý¤·¤¿´ØÀÇ¤Î´ÔÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¸å5Ç¯´Ö¤ÏË¡Äî¤ÇÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ä¾¤Á¤ËÊÖ´Ô¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë