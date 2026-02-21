»³ÅÄ¹§Ç·´ë²è¤ÎÇÐÍ¥¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤âÏÃÂê¡¡¡È±é¼Ô¡É¼çÆ³¤Ë¤è¤ë¸¶ÀÐ¤ÎÈ¯·¡¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¡©
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄ¹§Ç·¤¬¡¢´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¿¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëÇÐÍ¥¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØTHE OPEN CALL -MAIN PARTNER »³ÅÄ¹§Ç·-¡Ù¤¬º£½©¡¢NTT¥É¥³¥â¡ÖLemino¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£2027Ç¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¤Î¼ç±é¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤òÊç¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼çÆ³¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤Ç¤âÆ±¤¸Ä¬Î®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î»³ÅÄ¹§Ç·
¢¡Ê¿À®¤«¤éÂ³¤¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼çÆ³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡¡ÎáÏÂ¤Ç¤Ï¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë¤è¤ëÃç´ÖÃµ¤·¤¬¼çÎ®¤Ë
¡¡¶áÇ¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê¼«¿È¤â±é¼Ô¡Ë¼çÆ³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡£¾¼ÏÂ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤¬¼çÆ³¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÊ¿À®¤Ç¤Ï¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¡ØASAYAN¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î¡Ö¥·¥ãÍðQ½÷À¥í¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡Ê1997Ç¯¡Ë¤Ç¤Î¤Ä¤ó¤¯¡é¡ÊÅö»þ¥·¥ãÍðQ¡Ë¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë¿³ºº°÷¤Î1¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ´ë²è¤Îº¬´´¤«¤éºÇ½ª·èÄê¤Þ¤Ç¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ä¤ó¤¯¡é¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ÎÊý¼°¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¡ØNizi Project¡Ù¡Ê2020Ç¯¡¦2023Ç¯¡¦Hulu¡¿NiziU¡¢NEXZ¡Ë¤Ç¤ÎJ.Y.Park ¤Ï¡¢¡ÈÅØÎÏ¡¦Í§¾ð¡¦¾Ð´é¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¿¿µÕ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥¦¥±¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤¿ÌÜÀþ¤Ç»²²Ã¼Ô¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÎáÏÂ¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼çÆ³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ï¡¢¼«¿È¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¡ØTHE FIRST¡Ù¡Ê2021Ç¯¡¦Hulu¡¿BE:FIRST¡Ë¤ä¡ØMISSIONx2¡Ù¡Ê2023Ç¯¡¦Hulu¡¿MAZZEL¡Ë¤Ç¤ÎSKY-HI¤Ï¡¢¡ÖÂÐÅù¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÊÃç´Ö¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÁ´¹ÎÄê¤«¤é¤ÎÂÐÏÃ¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ØNo No Girls¡Ù¡Ê2024Ç¯¡¦Hulu¡¿HANA¡Ë¤Ç¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¡ÖNo¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢»Ð¤Î¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç»²²Ã¼Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤Î¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢¾¾ÅçÁï¤Î»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¸ÀÆ°¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÃç´ÖÃµ¤·¡×¤ò·Ç¤²¡¢¸·¤·¤¤ºÎÍÑÌÌÀÜ¤È²ÈÂ²¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥·¥Ó¥¢¤«¤Ä¾ðÇ®Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¥¦¥±¤¿¡£
¢¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¸ÄÀ¤ä´¶¾ð¤âµÓËÜ¤Ë¡Ä»³ÅÄ¹§Ç·¼çÆ³¤ÎÄ¹ÊÔ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²èÀ½ºî
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬ÇÐÍ¥¤Ø¤ÈÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£º£½©¡¢Lemino¤ÇÇÛ¿®¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØTHE OPEN CALL -MAIN PARTNER »³ÅÄ¹§Ç·-¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤òÁª¤Ö¤â¤Î¤À¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¡ÈÁª¹Í²áÄø¡É¤½¤Î¤â¤Î¤òÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¸ÄÀ¤ä´¶¾ð¤òµÓËÜ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÄ¹ÊÔ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬¤¢¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢Ç¯ÎðÀ©¸Â¡Ê¾å¸Â¡Ë¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢»³ÅÄ¤¬¡Ö50Âå¡¢60Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯Îð15ºÐ°Ê¾å¡Ê2026Ç¯3·î»þÅÀ¤ÇÃæ³Ø¹»Â´¶È°Ê¾å¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÂÀÓ¤ä·ÐÎò¤òÌä¤ï¤º±þÊç¤¬²ÄÇ½¡£¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤äÃÙºé¤¤Î¼ç±é¤âÂ¿¿ô¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÇ¯Îð¡×¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡2·î19Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØLemino NEXT STAGE¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¸½ÃÊ³¬¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ë¡£¾¯¤·¤º¤Ä¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡£ÇÐÍ¥¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¼Çµï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¤¼¤Ò¼Çµï¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È¡¢·ë¹½¤ÊÊý¡¹¤¬¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È»²²Ã¼Ô¤È±éµ»¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¢¡»³ÅÄ¹§Ç·¤ÏÇÐÍ¥¼çÆ³¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²èÀ½ºî¤ÎÄ¬Î®¤òÃÛ¤¤¤¿Î©Ìò¼Ô¡¡ÇÐÍ¥¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ç¤âÂè°ì¿Í¼Ô¤Ø
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ç¥¤¥¢¥ó¥É¥Ê¥¤¥È¡Ù¤ÇµÓËÜ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò½é¤á¤ÆÃ´Åö¤·¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¡Ø¥¾¥Ã¥¡Ù¤ä¡ØÀ»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó THE MOVIE¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤âÎ¢Êý¤È¤·¤ÆºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ã»ÊÔ±Ç²èÀ©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMIRRORLIAR FILMS¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼ê´ÆÆÄ¤Î°éÀ®¤ä±Ç²èº×¤Î±¿±Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Î±Ç²è¶È³¦¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢À©ºî¸½¾ì¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶²þÁ±¤ä¡¢¿·¤·¤¤ÇÛµë¤Î·Á¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¡Ê2019Ç¯¤È2021Ç¯¡¦Netflix¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢´ë²è¤Î½é´üÃÊ³¬¤«¤é¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥ÞÀ½ºî¤Î´ð½à¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»Ô¾ì¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÎÎ°è¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢Æ»¤Ê¤Æ»¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ØTHE OPEN CALL -MAIN PARTNER »³ÅÄ¹§Ç·-¡Ù¤ÎÀ½ºîÈ¯É½¤Ç»³ÅÄ¤Ï¡¢¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¤ò¤ä¤ëÁ°¤ÏÆüËÜ¤Ç¡ÊNetflix¤Î¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óºî¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤·¤è¤¦¤¬²¿¤À¤í¤¦¤¬¤¤¤¤¡£µ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ÎÍ¦µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡×¡Ê2·î17Æü·ÇºÜ¡¿¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤è¤ê¡Ë
¢¡¡Ö¿·¤·¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡×¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¶áÇ¯¤Ï¡¢ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼´¤ËÇÐÍ¥¼çÆ³¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²èÀ½ºî¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²ìÍè¸¿Í¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÇ¦¤Ó¤Î²È House of Ninjas¡Ù¡Ê2024Ç¯¡¦Netflix¡Ë¡¢º´Æ£·ò¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¡Ê2025Ç¯¡¦Netflix¡Ë¡¢MEGUMI½Ð±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤¯¤¹¤Ö¤ê½÷¤È¤¹¤ó»ß¤á½÷¡Ù¡Ê2023Ç¯¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡£¤½¤·¤Æ³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¿¿ÅÄ¹Ç·¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¡Ê2024Ç¯¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤¬¡¢ÊÆ¥Æ¥ì¥Ó³¦¤ÎºÇ¹âÊö¡Ø¥¨¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¡¦»Ë¾å½é¤ÎÎò»ËÅª²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£Èà¤é¤â¤Þ¤¿¸½ÌòÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤â½Ð±é¤·¤Ä¤Ä´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÎÁ°ÃÊ¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²áÄø¤ò¤Ê¤¼ÈÖÁÈ¤Ë¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤¬¡È¶µºà¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÐÍ¥¤Î¹ÓËÒ·ÄÉ§¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëÉñÂæ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¡Ø¤í¤¯¤Ë¤ó¤è¤ì¤ÐÄ®Æâ²ñ¡Ù¡Ê2023Ç¯¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÇÐÍ¥¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î²áÄø¤ò¤¢¤Þ¤êÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÃ±È¯¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥É¥é¥Þ¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥É¥é¥Þ¤Ë¤âÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡£¡ØTHE OPEN CALL -MAIN PARTNER »³ÅÄ¹§Ç·-¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡×¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°½Ò¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿³ºº¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÇ®¶¸¤ä´¶Æ°¡¢¶¦ÌÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÄÏÀ¤äÇÈÍð¤âÀ¸¤ó¤À¡£»³ÅÄ¹§Ç·¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
