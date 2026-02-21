J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Î16ºÐ¡£U-17ÆüËÜÂåÉ½DF¥¨¥¼¥â¥¯¥§¡¦¥Á¥á¥Å¥§³¤(C{ÂçºåU-18)¤¬·è¾¡ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È
[2.20 Balcom BMW CUP U-17ÆüËÜÂåÉ½ 1-0 U-17¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½ ¹Åç°ìµå]
¡¡CÂçºå¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë2¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢2·î15Æü¤ÎJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WESTÂè2Àá¤Ç½é¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃíÌÜ³ô¡£U-17ÆüËÜÂåÉ½º¸WB¥¨¥¼¥â¥¯¥§¡¦¥Á¥á¥Å¥§³¤(CÂçºåU-18)¤¬¸òÂå½Ð¾ì¤Ç·è¾¡ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¼¥â¥¯¥§¤Ï0-0¤Î¸åÈ¾17Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤ØÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±31Ê¬¤ËÃÍÀé¶â¤Î1ÅÀ¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£MFËÌ¸¶Ëê(FCÅìµþ)¤È¤ÎÏ¢Æ°¤·¤¿¼éÈ÷¤ÇÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¤¡¢¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¡£¤¹¤°¤Ë±¦²£¤ÎFWã·Æ£æÆ(²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹)¤Ø·Ò¤°¤È¡¢ã·Æ£¤¬º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¿Í¼éÈ÷¤Î¶¯¤µ¤ä¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤¸³«¤±¡¢1-0¤Ç¾¡Íø¡£¥¨¥¼¥â¥¯¥§¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬·¸¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½Ä¤Ø¤Î»Å³Ý¤±¤«¤é¥¯¥í¥¹¤Ë¤â»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡£¤â¤Ã¤È½Ä»Å³Ý¤±¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¾å¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£¥¯¥í¥¹¤¬¤¢¤ó¤Þ¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Ëµá¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¼¥â¥¯¥§¤Ï¡Ö¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤Ï·ë¹½¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¤«¶¯¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉé¤±¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÏÀ¤³¦¡¢¼¡¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Î30mÁöÂ¬Äê¤Ç¤Ï3ÉÃÂæ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿²÷Â¡£¼«Ê¬¤Î¶¯¤µ¤äÂ®¤µ¡¢¹â¤µ¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤â¤Ã¤ÈÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤Î¥¨¥¼¥â¥¯¥§¤Ïº£Ç¯¡¢¥¥ã¥ó¥×¤«¤éCÂçºå¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤·¡¢¸ø¼°Àï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò·Ð¸³¡£J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤¬¥×¥í¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¡£¡Ö¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï½Ð¤ë¡£¼«Ê¬¡¢¥»¥ì¥Ã¥½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤«¤Ë¤â¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²¸ÊÖ¤·¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£16ºÐ¤Î¶¯ÎÏDF¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÆ°¤â¿Ê²½¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡U-17ÆüËÜÂåÉ½¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¸½ºß¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÌ´¤ÎÉñÂæ¡×¤À¡£¡ÖÆüËÜ¡¢¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢²¶¤é¤ÎÂå¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¡Ö¥µ¥¤¥É¤Ç¼«Ê¬¤¬°µÅÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÝ¤¬¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¥É¥ê¥Ö¥ë¤É¤ó¤É¤ó»Å³Ý¤±¤Æ¡¢¥Ó¥Ó¤é¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£Áê¼ê¤¬½ÄÉÝ¤¬¤Ã¤¿¤éÃæÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡ÖHiFA Ê¿ÏÂµ§Ç° 2025 Balcom BMW CUP ¹Åç¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¡¢U-1ÆüËÜÂåÉ½¤ËÇòÀ±¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡µÈÅÄÂÀÏº)
