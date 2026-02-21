½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÌóÄê²ó¿ô Áý²ÃÎ¨¡Û (2·î20Æü)
¡¡¡üº£½µ¤ÎÌóÄê²ó¿ôÁý²ÃÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨Á°½µ¤ÎÌóÄê²ó¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ëº£½µ¤ÎÌóÄê²ó¿ôÁý²ÃÎ¨
¡¡¡¡¡¡¡ÊÌóÄê²ó¿ô¤ÏÁ°½µ¡¢º£½µ¤È¤â¤Ë£±½µ´Ö¤Î£±ÆüÅö¤¿¤êÊ¿¶Ñ²ó¿ô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡―― ÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¿ô¡§4,324ÌÃÊÁ ¡Êº£½µ¤ÎÌóÄê²ó¿ô¡§300²ó°Ê¾å¡Ë――
¡¡¡¡¡¡¡Êº£½µ¤Î¿·µ¬¾å¾ìÌÃÊÁ¡¢ÃÏÊýÌÃÊÁ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡ Áý²ÃÎ¨ (ÌóÄê²ó¿ô)¡¡³ô²Á (Á°½µÈæÎ¨)¡¡ »Ø¿ôºÎÍÑ/¥Æー¥Þ
£±. <6072> ÃÏÈ×£È£Ä¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡377ÇÜ (26,789)¡¡¡¡1079¡¡( +66.5 )¡¡
£². <246A> ¥¢¥¹¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡40.7ÇÜ ( 1,140) ¡¡¡¡900¡¡( +41.7 )¡¡
£³. <4582> ¥·¥ó¥Ð¥¤¥ª¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡32.1ÇÜ (10,613) ¡¡¡¡160¡¡( +83.9 )¡¡
£´. <6494> £Î£Æ£Ë£È£Ä¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡27.1ÇÜ ( 3,735) ¡¡¡¡135¡¡(¡¡+9.8 )¡¡ È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢
£µ. <6159> ¥ß¥¯¥í¥ó¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡21.8ÇÜ (¡¡¡¡87)¡¡¡¡2377¡¡(¡¡+9.5 )¡¡
£¶. <6356> Æü¥®¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡20.5ÇÜ ( 9,591)¡¡¡¡1337¡¡( +51.1 )¡¡
£·. <3352> ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥íー¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡16.4ÇÜ ( ¡¡115)¡¡¡¡1776¡¡(¡¡+6.0 )¡¡
£¸. <7878> ¸÷¡¦ºÌ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡16.0ÇÜ ( ¡¡367)¡¡¡¡1351¡¡( +27.5 )¡¡
£¹. <6054> ¥ê¥Ö¥»¥ó¥¹¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡15.9ÇÜ ( 2,110) ¡¡¡¡143¡¡( +19.2 )¡¡ À¸À®AI´ØÏ¢
10. <4659> ¥¨¥¤¥¸¥¹¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡15.0ÇÜ ( ¡¡180)¡¡¡¡4435¡¡( +50.5 )¡¡
11. <3753> ¥Õ¥é¥¤¥È¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡13.9ÇÜ ( 1,527) ¡¡¡¡152¡¡(¡¡-4.4 )¡¡
12. <195A> ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È£Ç¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡13.8ÇÜ ( 1,228)¡¡¡¡1042¡¡( +26.3 )¡¡
13. <7256> ²ÏÀ¾¹©¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡13.5ÇÜ ( 3,721) ¡¡¡¡355¡¡( +117.8 )¡¡
14. <6775> £Ô£Â¥°¥ëー¥×¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡11.4ÇÜ ( ¡¡811) ¡¡¡¡140¡¡( +20.7 )¡¡
15. <1711> £Ó£Ä£Ó£È£Ä¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡11.4ÇÜ ( ¡¡854) ¡¡¡¡278¡¡(¡¡+4.5 )¡¡
16. <4069> ¥Ö¥ëー¥ßー¥à¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡11.1ÇÜ ( ¡¡200) ¡¡¡¡983¡¡( -26.1 )¡¡ ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー´ØÏ¢
17. <6635> ÂçÆü¸÷¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡11.0ÇÜ ( ¡¡460) ¡¡¡¡608¡¡( +12.6 )¡¡
18. <6862> ¥ß¥Ê¥È£È£Ä¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡10.2ÇÜ ( 5,917)¡¡¡¡2437¡¡(¡¡+5.0 )¡¡ È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢
19. <6378> ÌÚÂ¼²½¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡9.9ÇÜ ( 8,592)¡¡¡¡1508¡¡( +19.5 )¡¡
20. <7719> Åìµþ¹Õµ¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡9.7ÇÜ ( 1,566) ¡¡¡¡480¡¡( +55.3 )¡¡ ¥É¥íー¥ó´ØÏ¢
21. <6140> °°¥À¥¤¥ä¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡9.2ÇÜ (28,597)¡¡¡¡1147¡¡(¡¡+6.5 )¡¡ È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢
22. <2344> Ê¿°Â¥ì¥¤¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡8.7ÇÜ ( ¡¡489)¡¡¡¡1477¡¡(¡¡+3.9 )¡¡
23. <4476> £Á£É¥¯¥í¥¹¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡8.7ÇÜ ( ¡¡576)¡¡¡¡1013¡¡( -36.0 )¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
24. <3135> ¥Þー¥±¥Ã¥È£Å¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡8.6ÇÜ ( ¡¡786)¡¡¡¡1000¡¡( -28.9 )¡¡
25. <3032> ¥´¥ë¥Õ¡¦¥É¥¥¡¡Ì¾¾Ú£Î¡¡¡¡8.1ÇÜ ( ¡¡301) ¡¡¡¡338¡¡( +16.6 )¡¡
26. <7048> ¥Ù¥ë¥È¥é¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡8.1ÇÜ ( ¡¡910) ¡¡¡¡202¡¡( +16.1 )¡¡
27. <9476> Ãæ±û·ÐºÑ£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡8.1ÇÜ (¡¡¡¡97) ¡¡¡¡958¡¡(¡¡+8.0 )¡¡
28. <4222> »ù¶Ì²½¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡8.0ÇÜ ( 6,706)¡¡¡¡1411¡¡( +58.2 )¡¡
29. <6444> ¥µ¥ó¥Ç¥ó¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡8.0ÇÜ ( 1,067) ¡¡¡¡165¡¡(¡¡+7.1 )¡¡ ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢
30. <2467> £Ö£Ì£Ã¥»¥¥å¡¡Ì¾¾Ú£Î¡¡¡¡7.4ÇÜ ( ¡¡354) ¡¡¡¡191¡¡(¡¡+1.1 )¡¡ ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢
31. <6666> ¥ê¥Ðー¥¨¥ì¥¯¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡7.2ÇÜ ( 1,290) ¡¡¡¡531¡¡( +16.7 )¡¡ ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ØÏ¢
32. <3930> ¤Ï¤Æ¤Ê¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡7.0ÇÜ (¡¡¡¡91) ¡¡¡¡956¡¡(¡¡+3.5 )¡¡
33. <4196> ¥Í¥ª¥Þー¥±¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡6.9ÇÜ ( ¡¡132)¡¡¡¡1339¡¡(¡¡-0.7 )¡¡ À¸À®AI´ØÏ¢
34. <6838> Â¿ËàÀî£È£Ä¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡6.9ÇÜ ( 1,195) ¡¡¡¡874¡¡( +14.4 )¡¡ È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢
35. <3173> ¥³¥ß¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡6.9ÇÜ ( ¡¡192) ¡¡¡¡992¡¡(¡¡+8.1 )¡¡
36. <4241> ¥¢¥Æ¥¯¥È¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡6.8ÇÜ ( 1,287) ¡¡¡¡797¡¡( +22.6 )¡¡
37. <4170> ¥«¥¤¥¼¥ó¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡6.8ÇÜ ( ¡¡829) ¡¡¡¡172¡¡( -11.3 )¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
38. <5246> ¥¨¥ì¥á¥ó¥Ä¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡6.7ÇÜ ( 8,225) ¡¡¡¡607¡¡(¡¡-7.3 )¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
39. <6327> ËÌÀîÀºµ¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡6.4ÇÜ ( 3,049)¡¡¡¡1519¡¡( +32.3 )¡¡
40. <5884> ¥¯¥é¥À¥·¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡6.2ÇÜ ( ¡¡355) ¡¡¡¡435¡¡(¡¡+2.4 )¡¡
41. <6721> ¥¦¥¤¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡6.1ÇÜ ( 1,624) ¡¡¡¡123¡¡(¡¡+3.4 )¡¡ È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢
42. <6573> £Ã£Ò£Á£Ö£É£Á¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡5.9ÇÜ ( ¡¡649)¡¡¡¡¡¡66¡¡(¡¡-1.5 )¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
43. <6779> ÆüÅÅÇÈ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡5.8ÇÜ ( 7,901)¡¡¡¡1182¡¡( +20.7 )¡¡ ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ØÏ¢
44. <6492> ²¬Ìî¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡5.8ÇÜ ( 1,693) ¡¡10530¡¡( +34.7 )¡¡
45. <7771> ÆüËÜÀºÌ©¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡5.8ÇÜ ( 4,277) ¡¡¡¡368¡¡( -52.5 )¡¡
46. <6094> ¥Õ¥êー¥¯£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡5.8ÇÜ ( ¡¡301) ¡¡¡¡713¡¡( +25.3 )¡¡
47. <3920> ¥¢¥¤¥Óー¥·ー¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡5.8ÇÜ ( ¡¡248) ¡¡¡¡923¡¡(¡¡-0.9 )¡¡
48. <7600> ÆüËÜ£Í£Ä£Í¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡5.7ÇÜ ( ¡¡712) ¡¡¡¡569¡¡( +15.4 )¡¡
49. <7707> £Ð£Ó£Ó¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡5.6ÇÜ ( ¡¡696) ¡¡¡¡222¡¡(¡¡-6.7 )¡¡
50. <7776> ¥»¥ë¥·ー¥É¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡5.6ÇÜ ( 4,216) ¡¡¡¡349¡¡( +10.8 )¡¡
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹