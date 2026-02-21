½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¡Û (2·î20Æü)
¡¡¡üº£½µ¤Î³ô²Á²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨2·î20Æü½ªÃÍ¤Î2·î13Æü½ªÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë²¼ÍîÎ¨
¡¡¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿½¤Àµ³ô²Á¤Ç»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡―― ÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¿ô¡§4,324ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡Êº£½µ¤Î¿·µ¬¾å¾ìÌÃÊÁ¡¢ÃÏÊýÌÃÊÁ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡ ²¼ÍîÎ¨(¡ó)¡¡³ô²Á¡¡ ¸ÄÊÌ¥Ë¥åー¥¹¡¿·è»»Â®Êó¡¿¥Æー¥Þ
£±. <7771> ÆüËÜÀºÌ©¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-52.5 ¡¡¡¡368¡¡
£². <438A> ¥¤¥ó¥Õ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-38.5 ¡¡¡¡906¡¡
£³. <248A> ¥¥Ã¥º¥¹¥¿ー¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-37.8¡¡¡¡1150¡¡
£´. <4476> £Á£É¥¯¥í¥¹¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-36.0¡¡¡¡1013¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
£µ. <6580> ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-35.3¡¡¡¡1639¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
£¶. <2330> ¥Õ¥©ー¥µ¥¤¥É¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-32.6 ¡¡¡¡122¡¡ À¸À®AI´ØÏ¢
£·. <5258> £Ô£Í£Î¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-32.4 ¡¡¡¡303¡¡
£¸. <8165> Àé¼ñ²ñ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-32.2 ¡¡¡¡141¡¡
£¹. <9610> ¥¦¥£¥ë¥½¥ó£×¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-29.7 ¡¡¡¡175¡¡
10. <3135> ¥Þー¥±¥Ã¥È£Å¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-28.9¡¡¡¡1000¡¡ º£´ü±Ä¶ÈÍø±×£·£±¡ó¸º¤Ø²¼Êý½¤Àµ
11. <7794> £Å£Ä£Ð¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-28.2¡¡¡¡1273¡¡ ÂÐÊÆÅêÍ»»ñ°Æ·ïÈ¯É½¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É´ØÏ¢¤ËºàÎÁ½Ð¿Ô¤¯¤·´¶
12. <5255> ¥â¥ó¥é¥Ü¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-28.1 ¡¡¡¡120¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
13. <155A> ¾ðÊóÀïÎ¬¥Æ¥¯¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-26.8 ¡¡¡¡900¡¡ À¸À®AI´ØÏ¢
14. <3647> ¥¢¥¹¥ê¥Ê¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-26.7 ¡¡¡¡137¡¡
15. <4180> £Á£ð£ð£é£å£ò¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-26.5 ¡¡¡¡700¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
16. <5027> ¥¨¥Ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-26.3 ¡¡¡¡473¡¡ À¸À®AI´ØÏ¢
17. <6330> ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-26.3¡¡¡¡3060¡¡ ¥ì¥¢¥¢ー¥¹´ØÏ¢
18. <4069> ¥Ö¥ëー¥ßー¥à¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-26.1 ¡¡¡¡983¡¡ ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー´ØÏ¢
19. <5856> £Ì£É£Å£È¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-25.9¡¡¡¡¡¡20¡¡
20. <8746> £õ£î£â£á£î£ë¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-25.5 ¡¡¡¡347¡¡ ²¾ÁÛÄÌ²ß´ØÏ¢
21. <472A> ¥ß¥é¥Æ¥£¥Ö¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-25.5 ¡¡¡¡522¡¡
22. <9552> ¥¯¥ª¥ó¥ÄÁí¸¦¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-25.3 ¡¡¡¡783¡¡ £±£°～£±£²·î´ü±Ä¶È¸º±×
23. <5029> ¥µー¥¯¥ì¥¤¥¹¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-25.0 ¡¡¡¡568¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
24. <5994> ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥·¥ó¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-22.7¡¡¡¡1598¡¡
25. <6069> ¥È¥ì¥ó¥À¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-22.6 ¡¡¡¡779¡¡
26. <1848> ÉÙ»Î£Ð£Ó¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-22.4 ¡¡¡¡638¡¡
27. <298A> £Ç£Ö£Á¥Æ¥Ã¥¯¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-22.2 ¡¡¡¡358¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
28. <5892> ¥æ¥È¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-21.4¡¡¡¡2256¡¡
29. <4932> ¥¢¥ë¥Þー¥É¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-20.9 ¡¡¡¡936¡¡
30. <421A> ¥àー¥Ó¥ó¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-20.7¡¡¡¡1997¡¡
31. <3900> ¥¯¥é¥¦¥É£×¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-20.4 ¡¡¡¡602¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
32. <3323> ¥ì¥«¥à¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-20.4¡¡¡¡¡¡90¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
33. <9337> ¥È¥ê¥É¥ê¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-20.3¡¡¡¡1874¡¡
34. <7733> ¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-20.1¡¡¡¡1480¡¡ º£´üÍø±×Í½ÁÛ¤ò²¼Êý½¤Àµ
35. <4766> ¥Ôー¥¨¥¤¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-19.7 ¡¡¡¡233¡¡ º£´ü·Ð¾ï¤Ï1¡ó¸º±×¤Ø
36. <6614> ¥·¥¥Î£È£Ô¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-19.6 ¡¡¡¡871¡¡ È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢
37. <3719> £Á£É¥¹¥Èー¥à¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-19.4 ¡¡¡¡262¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
38. <352A> ¥í¥¤¥Ö¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-19.4 ¡¡¡¡811¡¡
39. <145A> ¥¨¥ë¥¤¥º¥Óー¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-19.3 ¡¡¡¡809¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
40. <7746> ²¬ËÜ¾Ë»Ò¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-19.1¡¡¡¡1027¡¡ ¥ì¥¢¥¢ー¥¹´ØÏ¢
41. <3823> £×£È£Ä£Ã¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-18.8¡¡¡¡¡¡56¡¡
42. <7602> ¥ì¥À¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-18.7 ¡¡¡¡213¡¡
43. <476A> ÄÔËÜ¶¿£É£Ô£Ã¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-18.7¡¡¡¡1667¡¡ £±£°～£±£²·î±Ä¶È±×¤Ï£µ£³¡ó¸º
44. <4596> ·¦ÅÄÀ½Ìô£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-18.7 ¡¡¡¡183¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
45. <6835> ¥¢¥é¥¤¥É£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-17.9 ¡¡¡¡294¡¡ ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢
46. <4255> £Ô£È£Å£Ã£Ï£Ï¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-17.8¡¡¡¡1950¡¡
47. <377A> £Á£É£Ç£È£Ä¡¡¡¡Ì¾¾Ú£Í¡¡¡¡-17.6¡¡¡¡1062¡¡
48. <3103> ¥æ¥Ë¥Á¥«¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-17.2¡¡¡¡1236¡¡ ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ØÏ¢
49. <4179> ¥¸ー¥Í¥¯¥¹¥È¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-17.1 ¡¡¡¡282¡¡
50. <9444> ¥Èー¥·¥ó£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-17.0 ¡¡¡¡356¡¡
