¡ÖÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¹¡×Ãæ°æ°¡Èþ¡¡¥Õ¥ê¡¼¸å¤ÎÏÃÂê¤Î¤·¤°¤µ¤òÀâÌÀ¡¡JOC¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤âºÆ¤Ó
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Ä¾¸å¤Ë¤ß¤»¤¿¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Ê¤¬¤é»Ø¤òËË¤ËÅö¤Æ¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½é½Ð¾ì¤Î17ºÐ¤Ï¡¢Éð´ï¤Î3¥¢¥¯¥»¥ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Æ²¡¹3°Ì¡£¥Õ¥ê¡¼¸å¤Ë¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£
¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ°æÁª¼ê¤Ï¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤¬ºÇ½é¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ËºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥À¥ë¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡¦TEAM JAPAN(JOC)¤¬¤³¤ÎÆü¡¢¸ø¼°SNS¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£±éµ»¸å¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Ê¤¬¤é»Ø¤òËË¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Ý¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò¥á¥À¥ë¤ò²¼¤²¤Ê¤¬¤éÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£