À¤³¦ºÇÂç³ÊÆ®µ»¡Ö£Ï£Î£Å¡×¡¢ÆüËÜ¤Ç¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ó£Á£Í£Õ£Ò£Á£É¡×´úÍÈ¤²¡Ä£´¡¦£²£¹ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÂè°ìÃÆ
¡¡À¤³¦ºÇÂç¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ã£è£á£í£ð£é£ï£î£ó£è£é£ð¡×¤Ï£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Û¡¼¥ë¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¿·¤¿¤Ê·î¼¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ó£Á£Í£Õ£Ò£Á£É¡×¤Î³«»Ï¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ó£Á£Í£Õ£Ò£Á£É¡×¤Ç¤Ï¡¢£Í£Í£Á¡¢¥à¥¨¥¿¥¤¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Î³Æ¶¥µ»¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤³ÊÆ®²È¤È¼¡À¤Âå¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬»²Àï¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¹ñºÝÅª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤â½Ð¾ì¤·¡¢³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÊ£¿ô¤ÎÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¡Ö£Ï£Î£Å¡×²ñÄ¹·ó£Ã£Å£Ï¤Î¥Á¥ã¥È¥ê¡¦¥·¥Ã¥È¥è¡¼¥È¥ó»á¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¡¢£Ë¡½£±¤ä£Ð£Ò£É£Ä£Å¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¤ÏÁ´À¹´ü¤Ë¤¢¤ê¡¢À¤³¦°ì¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¬¿êÂà¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î³ÊÆ®µ»¥·¡¼¥ó¤â¿êÂà¤·¤Æ¤¤¿¡££Ï£Î£Å¤ÏÆüËÜ¤Î³ÊÆ®²È¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë³ÊÆ®µ»¤Î¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡£²æ¡¹¤ÏÆüËÜ¤Î³ÊÆ®µ»¥Ò¡¼¥í¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤È·Ç¤²¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤òÅý³ç¤·¡¢´ë¶ÈÀïÎ¬¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡¢»Ô¾ì³«È¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¾¦¶ÈÅªÀ®Ä¹¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ëÅÄÃæ½ÓÂÀÏº£Ã£Å£Ï¤Ï¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥È¥ê¤ÎÅ¯³Ø¤¬¤¢¤ë¡£À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¡¢³ÊÆ®µ»¤ò³èÀ²½¤µ¤»Ì¤Íè¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¡¢£É£ÐÂ¦¤«¤é¿Í¡¹¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨´¶Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ã¥È¥ê¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢»ä¤Ï¾ï¤Ë³ÊÆ®µ»¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢Èà¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½é²óÂç²ñ¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ó£Á£Í£Õ£Ò£Á£É¡¡£±¡×¤Ï£´·î£²£¹Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£º£¸å¡¢£µÇ¯´Ö¤Ç£¶£°Âç²ñ¤ò¹Ô¤¦·×²è¤Ç£±£²£°£°Ëü¿Í¤Î²ÃÆþ¼Ô¤ò»ý¤ÄÆüËÜºÇÂç¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹£Õ¡½£Î£Å£Ø£Ô¤¬Á´¤Æ¤Î¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ó£Á£Í£Õ£Ò£Á£É¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥È¥ê£Ã£Å£Ï¤Ï²ñ¸«¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÎÂÔ¶ø²þÁ±¤òÁÊ¤¨¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤òºÇ¹â£±£µ£°£°Ëü±ß¡¢ºÇÄã¤Ç¤â£±£µ£°Ëü±ß¤òÂ£¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£