¡¡ÊÆ¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥ì¥¤¥º¡¦¥¢¥Ê¥È¥ßー Îø¤Î²òË¶³Ø¡Ù¤Ç¥Þー¥¯¡¦¥¹¥íー¥ó°å»Õ¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥¤¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢2·î19Æü¤Ë53ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡ÊALS¡Ë¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤«¤éÌó10¥«·î¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2¿Í¤ÎÌ¼¤ÈÊÂ¤Ó¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëºß¤ê¤·Æü
¡¡°äÂ²¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡ÖALS¤È¤ÎÍ¦´º¤ÊÆ®¤¤¤ÎËö¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤È¤È¤â¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖºÇ´ü¤Ï¡¢¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤¿¤Á¤È¡¢¸¥¿ÈÅª¤ÊºÊ¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÌ¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖALS¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢Èà¤Ï·¼È¯¤È¸¦µæ¤ÎÇ®¿´¤Ê»Ù±ç¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°¦¤È»Ù¤¨¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯12·î¡¢ALS»Ù±çÃÄÂÎ¼çºÅ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¡ÖALS¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö2½µ´Ö¥Ù¥Ã¥É¤ËÀø¤Ã¤Æµã¤Â³¤±¤Æ¤â¡¢Ã¯¤âÀÕ¤á¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³À¸¤Þ¤ì¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ±éµ»¤ÎÆ»¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ø¥»¥¤¥ô¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥¶¡¦¥Ù¥ë¡Ù¤ä¡Ø¥Á¥ãー¥à¥É～Ëâ½÷3»ÐËå～¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¥°¥ì¥¤¥º¡¦¥¢¥Ê¥È¥ßー Îø¤Î²òË¶³Ø¡Ù¤ÇÀ¤³¦Åª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢±Ç²è¡Ø¥Þー¥êー À¤³¦°ì¤ª¥Ð¥«¤Ê¸¤¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¡¿EUPHORIA¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£
