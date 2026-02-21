ÀéÍÕ¡¦Á¥¶¶»Ô¤Î²ð¸î»ÜÀß¤ÇÆþµï¼Ô¤Î½÷À¡Ê90Âå¡Ë¤òË½¹Ô¤·¤±¤¬¤µ¤»¤¿¤«¡¡33ºÐ¤Î¿¦°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù
¤ª¤È¤È¤¤¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Î²ð¸î»ÜÀß¤Ç¡¢Æþµï¼Ô¤Î90Âå¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢´é¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿¦°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á¥¶¶»Ô¤Î²ð¸î»ÜÀß¡Ö¥ê¥¢¥ó¥ì¡¼¥ôÅìÁ¥¶¶¡×¤Î¿¦°÷¡¦±Ê°æ¸µ´ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê33¡Ë¤Ç¤¹¡£
±Ê°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤ª¤È¤È¤¤Ì¤ÌÀ¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Î¸Ä¼¼¤Ç¡¢Æþµï¼Ô¤Î90Âå¤Î½÷À¤Î´é¤äÆ¬¤òÊ£¿ô²ó²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢´é¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±Ê°æÍÆµ¿¼Ô¤¬¤ª¤È¤È¤¤¤ÎÄ«Îé¤Ç¡Ö½÷À¤¬¥Ù¥Ã¥É¤Îºô¤Ë´é¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿¿¦°÷¤¬Ìä¤¤µÍ¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìë¶ÐÃæ¤ÎÈÈ¹Ô¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢±Ê°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÂÎ¤òµÙ¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¤â¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£