NY¥À¥¦½ªÃÍ 230¥É¥ë°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¡¡ÊÆºÇ¹âºÛ¤¬¥È¥é¥ó¥×¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ï°ãË¡¤È¤ÎÈ½ÃÇ¼¨¤¹
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤¬°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢20Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ï200¥É¥ë°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
20Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤ÏµîÇ¯¤Î10·î¤«¤é12·î´ü¤Î¼Â¼Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤ê¡¢·Êµ¤¸ºÂ®¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤«¤éÇä¤êÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤Ï°ãË¡¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¡¢´ë¶È¶ÈÀÓ¤Î²þÁ±¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ê¤É¤«¤éÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°¤ÎÆü¤ËÈæ¤Ù¤Æ230¥É¥ë81¥»¥ó¥È¹â¤¤4Ëü9625¥É¥ë97¥»¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¿·¤¿¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿Á´À¤³¦¤ËÂÐ¤¹¤ë10%´ØÀÇ¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÀÇ¼ý¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ººâÀ¯¤¬°²½¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢ºÄ·ô²Á³Ê¤Ï²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡Ä
SMBCÆü¶½¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥º¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¡ÈøÈ«Ì¤µ±»á
¡Ö¾¯¤·Ä´À°¶ÉÌÌ¤Î¿§¹ç¤¤¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÁý¤ä¤¹¤è¤¦¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È¾¯¤·Àè¡Ê¤ÎÃÍ¡Ë¤¬½Å¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤â¤·¤¯¤Ï¥Ü¥é¥¿¥¤¥ë¡Ê·ã¤·¤¤ÃÍÆ°¤¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢ºâÀ¯ÉÔ°Â¤Ø¤Î·Ù²ü¤«¤é¡¢ºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¶âÍø¾å¾º¤Î°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£