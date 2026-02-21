¶õ·³¤Ø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤ÇÃÂÀ¸¡ª ÊÆ³¤·³¤Î¡Ö4È¯¥¸¥§¥Ã¥ÈÇú·âÈô¹ÔÄú¡× ¡È¿ÈÆâ¡É¤ËÁò¤é¤ì¤¿¡Ö°Û·Áµ¡¡×¤ÎËöÏ©
³ËÇúÃÆ¤¬½Å¤¹¤®¤ë¡Ä ÊÆ³¤·³¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡È³¤ÌÌÍøÍÑ¡É¤Î¶ìÆù¤Îºö
¡¡È¯Ãå¤ÎºÝ¤Ë¿åÌÌ¤òÍÑ¤¤¤ëÈô¹ÔÄú¤Ï¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂÐÀø¾¥²ü¤äÍÎ¾åÄå»¡¡¢µßÆñ¤Ê¤É¤ÎÇ¤Ì³¤Ë½ÅÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àï¸å¡¢Î¦¾åµ¡¤È´Ï¾åµ¡¡Ê¶õÊìÅëºÜµ¡¡Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬Âç¤¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³èÌö¤Î¾ì¤¬¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ¹ÂÎºÙ¤Ã!! ÆÃ°Û¤ÊÈô¹Ôµ¡¡Ö¥·¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤ò¿§¤ó¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é¥¤¥Ã¥¸«¡ª
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ï·ã²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ëÎäÀïÃæ¤Î1950Ç¯Âå½éÆ¬¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤ÎÇú·âÈô¹ÔÄú¤ò³«È¯¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼Î¦¾åÈ¯Ãå¤ÎÂç·¿Çú·âµ¡¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¤¢¤¨¤ÆÈô¹ÔÄú¥Ù¡¼¥¹¤ÇÇú·âµ¡¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î½ª·ë¤«¤éÈ¾Ç¯ÄøÅÙ¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿1946Ç¯£³·î21Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«Î¦·³¹Ò¶õ·³¡Ê¤Î¤Á¤Î¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³¡Ë¤Ï¡ÖËÉ¶õ¹Ò¶õ·³¡ÊADC¡Ë¡×¡¢¡ÖÀï½Ñ¹Ò¶õ·³¡ÊTAC¡Ë¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÀïÎ¬¹Ò¶õ·³¡ÊSAC¡Ë¡×¤òÁÏÀß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀïÎ¬¹Ò¶õ·³¤Ï¡¢Å¨¹ñ¤Î¿¼±ü¤Ë³ËÇúÃÆ¤Þ¤Ç´Þ¤à³Æ¼ïÇúÃÆ¤òÍÑ¤¤¤¿ÀïÎ¬Çú·â¤ò²Ã¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Åö»þ¤Î³ËÇúÃÆ¤Ï¤Þ¤À¾®·¿²½¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢Âç¤¤¯½ÅÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢B-50¤äB-36¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿È¯Âç·¿¤ÎÀïÎ¬Çú·âµ¡¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÅëºÜ¤Ç¤¤º¡¢Æ±¹Ò¶õ·³¤Ï¤³¤ì¤é¤Îµ¡ÂÎ¤òÁõÈ÷¡¦±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢1947Ç¯9·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹Ò¶õ·³¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ·Ñ¾µ¤µ¤ì¡¢¶õ·³Îì²¼¤ÎÂè°ìÀþÉôÂâ¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶õ·³¤Ï³ËÇúÃÆ¤Î±¿ÍÑÇ½ÎÏ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³¤·³¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¶õÊìÈ¯Ãå¤Î´Ï¾åµ¡¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î³ËÇúÃÆ¤Ï½Å¤¹¤®¤ÆÅëºÜ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÎ¦¾åµ¡¤Ç¤¢¤ëP2V¡Ö¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡×ÂÐÀø¾¥²üµ¡¤Ë³ËÇúÃÆ¤òÅëºÜ¤·¡¢¶¯°ú¤Ë¶õÊì¤«¤éÊÒÆ»½Ð·â¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ìÆù¤Î±¿ÍÑÊýË¡¤Ê¤É¤ò¹Ö¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¥Æì¤Îºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶õ·³¤ÈÂÐÅù¤Î³ËÇúÃÆ±¿ÈÂ¼êÃÊ¤òÊÝÍ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÇ³«ºö¤È¤Ê¤ëÂç·¿µ¡¤Î±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤ÊÄ¶Âç·¿¶õÊì¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¹¥Æ¡¼¥Ä¡×¤Î·úÂ¤¤â¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÍ½»»¤ÎÌäÂê¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³¤·³¤ÏÈô¹ÔÄú¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Þ¤¹¡£ÌÌÀÑ¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¶õÊì¤ÎÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Âç¤Ê³¤ÌÌ¤òÍÑ¤¤¤ì¤Ð¡¢Âç·¿µ¡¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÈæ³ÓÅªÍÆ°×¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤ÈÆ§¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤¬Áá¤¹¤®¤Æ¡Ö¿ÈÆâ¡×¤Ë¥È¥É¥á»É¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë
¡¡¤½¤³¤Ç¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ï1952Ç¯¡¢Äã¶õ°è¤ÇºÇÂçÂ®ÅÙ¥Þ¥Ã¥Ï0.9ÄøÅÙ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥Ìó2400km¤Ç¡¢Ìó14t¤ÎÇúÃÆ¤òÅëºÜ²ÄÇ½¤Ê4È¯¥¸¥§¥Ã¥ÈÇú·âÈô¹ÔÄú¤Î»ÅÍÍ¤ò³Æ¹Ò¶õ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¸òÉÕ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Þ¡¼¥Á¥ó¼Ò¤¬Äó¼¨¤·¤¿¥â¥Ç¥ë275¤òXP6M-1¡Ö¥·¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1958Ç¯1·îËö¡¢¥Á¥§¥µ¥Ô¡¼¥¯ÏÑ¤Ç2ÀÉ¤Î¹âÂ®Äú¤È¤È¤â¤Ë¥¿¥¥·¥ó¥°Ãæ¤ÎP6M¡Ö¥·¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¡Ê²èÁü¡§¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¡Ë¡£
¡¡ËÜµ¡¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÈô¹ÔÄú¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÆ¹ÂÎ¤¬¼ç¥Õ¥í¡¼¥È¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢»ÙÃì¤Ê¤É¤ò²ð¤µ¤º¼çÍãÃ¼¤ËÄ¾ÀÜÊä½õ¥Õ¥í¡¼¥È¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÉô¤¬Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡»îºî·¿¤Ç¤¢¤ëXP6M-1¤Î½éÈô¹Ô¤Ï1955Ç¯7·î14Æü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¼è¤êÉÕ¤±³ÑÅÙ¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³ê¿å»þ¤Ë¥Ý¡¼¥Ý¥¤¥¸¥ó¥°¡Ê¾å²¼Æ°¡¢½ÄÍÉ¤ì¡Ë¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é½¤Àµ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·»îºî1¹æµ¡¤¬1955Ç¯12·î17Æü¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢Æ±2¹æµ¡¤â1956Ç¯11·î9Æü¤ËÄÆÍî¤·¡¢£²µ¡¤¬Â¤¤é¤ì¤¿XP6M-1¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÁý²Ã»îºî·¿¤ÎYP6M-1¤¬6µ¡Â¤¤é¤ì¡¢¤¹¤°¤ËÎÌ»º·¿¤ÎP6M-2¤¬24µ¡È¯Ãí¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹Ò¶õµ¡¤ÎµÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤È¿Ê²½¤Ï¤³¤Î5Ç¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Û¤ÉÃø¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´Ö¡¢³ËÇúÃÆ¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¤È¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤ÎÀß·×µ»½Ñ¤ÏÂç¤¤¯¿ÊÊâ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°¼Ô¤Î¾®·¿²½¤ä¡¢´ûÂ¸¤Î¶õÊì¤Ç¤â±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤·¤«¤â¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤¬Âç¤¤¯¹ÒÂ³µ÷Î¥¤âÄ¹¤¤A-3¡Ö¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´Ï¾å¹¶·âµ¡¤Þ¤Ç·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¹¥Æ¡¼¥Ä¡×¤è¤ê¤Ï¾®·¿¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¸¥§¥Ã¥È´Ï¾åµ¡¤Î±¿ÍÑ¤ËÅ¬¤·¤¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¥ëµé¤Î·úÂ¤¤â·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤ÆÀø¿å´Ï¤ËÅëºÜ¤·¡¢¿åÃæ¤«¤éÈ¯¼Í²ÄÇ½¤Ê³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥Ý¥é¥ê¥¹¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¸¶»ÒÎÏ¥ß¥µ¥¤¥ëÀø¿å´Ï¤Þ¤ÇÃÂÀ¸¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢1959Ç¯8·î¤Ë¡Ö¥·¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¼èÆÀ¡¦±¿ÍÑ·×²è¤ÏÃæ»ß¤µ¤ì¡¢·ë¶É¡¢ËÜµ¡¤ÎÎÌ»º·¿¤Ï3µ¡¤¬Èô¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5µ¡¤Ï´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÈô¹Ô¤»¤º¡¢»Ä¤ê¤Î16µ¡¤ÏÂ¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤¬Íß¤·¤¿¡¢À¤³¦¤Ç¤âµ©¤Ê¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜÇú·âÈô¹ÔÄú¡×¤È¤¤¤¦¹Ò¶õµ¡¤òÁò¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³ËÇúÃÆÊÂ¤Ó¤ËÈô¹Ôµ¡¡Ê´Ï¾åµ¡¡Ë¡¢¶õÊì¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÊâ¤È¡¢¤Û¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤ÎÀø¿å´Ï¤È¿åÃæÈ¯¼Í·¿ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£