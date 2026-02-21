Å´Æ»¼ÖÎ¾¤Ï¤É¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë?!¡ÖÃÏ²¼Å´Ì¡ºÍ¡×¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÅ¼Ö¤ÎÈÂÆþÊýË¡¤È¤Ï
¡ÖÃÏ²¼Å´¤Ï¼Â¤ËÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤Í¤§¡¢°ìÈÖ¤Ï¤¸¤á¤ÎÃÏ²¼Å´¤ÏÅÅ¼Ö¤ò¤É¤³¤«¤éÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¤§Ž¥Ž¥Ž¥¹Í¤¨¤À¤¹¤È¿²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¥Û¥ó¥È¤ËÅÅ¼Ö¤Ï¤É¤³¤«¤éÆþ¤ì¤ë¤Î¡©¿¿ÌëÃæ¤Ë³¬ÃÊ¤«¤é¤è¡×¡£¤³¤ì¤Ï1975¡Ê¾¼ÏÂ50¡ËÇ¯¤´¤í¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿É×ÉØÌ¡ºÍ»Õ¡¢½ÕÆü»°µå¡¦¾ÈÂå¤µ¤ó¤Î¡ÈÃÏ²¼Å´Ì¡ºÍ¡É¤Î°ìÀá¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¡¢¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¡¢±ÄÃÄÃÏ²¼Å´¡Ê¸½¡¦Åìµþ¥á¥È¥í¡Ë¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¤·¡¢¡ÖÃÏ²¼Å´¤ÎÅÅ¼Ö¤ò¿¿ÌëÃæ¡¢³¬ÃÊ¤«¤é±¿¤ÓÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¡¢°ÛÎã¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌ¡ºÍ¥Í¥¿¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´³«ÄÌ50Ç¯¡Ê1977¡¿¾¼ÏÂ52Ç¯¡Ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡È¥ì¥³¡¼¥É¡É¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£³Î¤«¤Ë¤Õ¤È»×¤¨¤ÐÃÏ²¼Å´¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤Ï±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¤»¨³Ø¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Æ¥Ä¥É¥¦¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¢¨¥È¥Ã¥×²èÁü¤Ï¡¢¿ÀÅÄ¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸òÄÌÇîÊª´Û¤«¤éÅö»þ·úÀßÃæ¤À¤Ã¤¿ÃÏ²¼Å´ÇîÊª´Û¡ÊÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¡Ë¤Ø¤ÈÎ¦Á÷¤µ¤ì¤ëÅìµþÃÏ²¼Å´Æ»¡Ê¤Î¤Á¤Î±ÄÃÄÃÏ²¼Å´¡Ë1000·Á¡Ì1001¡ÍÅÅ¼Ö¡á1985Ç¯8·î22Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÅìº½¡¢¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¹Ó°æÌ
ÅÅ¼Ö¤Ï¤É¤³¤«¤éÆþ¤ì¤ë¤Î?!
¡ÖÃÏ²¼Å´¹©»ö¤¬¤ß¤ó¤Ê´°À®¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡È¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÅÅ¼ÖÆþ¤ì¤ë¤ÎËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ÌÛ¤Ã¤Æ¤è¤¦¡É¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£¤³¤ì¤âËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ÃÏ²¼Å´Ì¡ºÍ¤Î°ìÀá¤À¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÃÏ²¼Å´¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¤É¤³¤«¤éÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦Êý¤â¤ª¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤¤¤¬¤¤¤ÎÃÏ²¼Å´¤Î¼Ö¸Ë¤ÏÃÏ¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ÇÆ»Ï©¾å¤òÎ¦Á÷¤¹¤ë¤«¡¢ÀþÏ©¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁê¸ß¾è¤êÆþ¤ìÀè¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£ÃÏ²¼Å´¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Å´Æ»¼ÖÎ¾¤ÎÍ¢Á÷¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢Å´Æ»¼ÖÎ¾¤òÂ¤¤ë¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤É¤³¤Ë²¿¼Ò¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¼ç¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÀîºê¼ÖÎ¾¡Êµì¡¦Àîºê½Å¹©¡¿Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë¡¢¶áµ¦¼ÖíÑ¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡Ë¡¢Áí¹ç¼ÖÎ¾À½ºî½ê¡Êµì¡¦ÅìµÞ¼ÖÎ¾À½Â¤¡¿¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢µì¡¦JR¿·ÄÅ¼ÖÎ¾À½ºî½ê¡¿¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡Ë¡¢ÆüËÜ¼ÖíÒÀ½Â¤¡Ê°¦ÃÎ¸©ËÀî»Ô¡Ë¡¢ÆüÎ©À½ºî½ê¡Ê»³¸ý¸©²¼¾¾»Ô¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¹ñÆâ¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤Ï217¼Ò¤ò¿ô¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ±¿¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¤Ò¤È¸À¤ÇÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¤ß¤ÊÆ±¤¸¹©¾ì¤ÇÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Å´Æ»»ö¶È¼Ô¤´¤È¤Ë¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤òÁªÄê¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÍ¢Á÷·ÐÏ©¤Ï¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤À¡£ÎáÏÂ5Ç¯¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤ÎÁíÎ¾¿ô¤Ï¡¢3Ëü4ÀéÎ¾¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¡£
Ìë´Ö¡¢Î¦Á÷¡Ê¥È¥ì¡¼¥éÍ¢Á÷¡Ë¤Ç¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÅìµþÅÔÆüÌî»Ô¤Î¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ëµþ²¦Àþ¤Î7000·ÏÅÅ¼Ö¡á1988Ç¯3·î¡¢²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶è
¼ÖÎ¾²þÂ¤¤Î¤¿¤á¾®ÅÄµÞÀþ¡Ê¾®ÅÄ¸¶±Ø¡Ë¤«¤éÅì³¤Æ»Àþ¤òÀ¾²¼¤·¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Ë¤¢¤ëÀîºê½Å¹©¡Ê¸½¡¦Àîºê¼ÖÎ¾¡ËÊ¼¸Ë¹©¾ì¤Ø¤È²ßÊªÍ¢Á÷¡Ê¹Ã¼ïÅ´Æ»¼ÖÎ¾Í¢Á÷¡Ë¤µ¤ì¤ëÅö»þ¤Î¾®ÅÄµÞ¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼NSE¼Ö¡á1984Ç¯7·î10Æü¡¢¾®ÅÄ¸¶»Ôº¬ÉÜÀî
¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¢Á÷ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤«
ÀþÏ©¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀþÏ©¾å¤ò²óÁ÷¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤¿¤â¤ª¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Å´Æ»¤Ë¤Ï¸·³Ê¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤¼ÖÎ¾¤Ï»î±¿Å¾¤äÍÍ¡¹¤Ê¼êÂ³¤¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤È¡¢¼«¤éÁö¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤ÏÀþÏ©¤Î¾å¤òÅ´Æ»²ßÊª¤È¤·¤Æ²óÁ÷¤¹¤ë¡¢³¤¾å¤òÁ¥Çõ¤ÇÍ¢Á÷¤¹¤ë¡¢Æ»Ï©¤Î¾å¤òÎ¦Á÷¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ç±¿¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÀþÏ©¤ÎÉý¤¬Æ±¤¸¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é±¿¤Ó¹þ¤àÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤Þ¤ÇÀþÏ©¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀþÏ©¾å¤ò¡ÖÅ´Æ»²ßÊª¡×¤È¤·¤ÆÅÅµ¤µ¡´Ø¼Ö¤ä¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëµ¡´Ø¼Ö¤Ê¤É¤Ç¤±¤ó°ú¤·¤Æ²óÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀþÏ©¤ÎÉý¤¬°ã¤¦¡¢ÀþÏ©¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢Á¥¤Ç³¤¾åÍ¢Á÷¤·¤Æ¡¢Æ»Ï©¾å¤ò¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ÇÎ¦Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤â¤Ë4¼ïÎà¤ÎÀþÏ©Éý¡Ê¥²¡¼¥¸¡Ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¿·´´Àþ¤ä°ìÉô¤Î»äÅ´¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ëÉ¸½àµ°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë1435mm¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤ä°ìÉô¤Î»äÅ´¤Ë¸«¤é¤ì¤ë1372mm¡¢JR¤ä»äÅ´¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÅ´Æ»¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ë¶¹µ°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë1067Ð¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë°ìÉô¤Î»äÅ´¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥Ê¥í¡¼¥²¡¼¥¸¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë762mm¤¬¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤íÊÑ¤ï¤ì¤ÐÀþÏ©Éý¤â°Û¤Ê¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿·´´Àþ¤Î¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡£¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¤Ï¡¢ÀþÏ©¤ÎÉý¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¼ÖÎ¾¤½¤Î¤â¤Î¤¬ºßÍèÀþ¤ÎÅÅ¼Ö¤è¤ê¤âÂç·¿¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³¤¾åÍ¢Á÷¤ÈÎ¦Á÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿¤Ð¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢»³·Á¡¦½©ÅÄ¿·´´Àþ¤È¤¤¤Ã¤¿¡É¥ß¥Ë¿·´´Àþ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤Ï¡¢ÀþÏ©Éý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²¾¤ÎÂæ¼Ö¡Ê¼ÖÎØ¡Ë¤òÍú¤«¤»¤Æ¡¢JRºßÍèÀþ¤ÎÀþÏ©¾å¤ò²óÁ÷¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¿À¸Í»Ô¤Î¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é³¤¾åÍ¢Á÷¤Ë¤è¤êÈ¡´Û¹Á¤ËÎ¦ÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¿·´´ÀþH5·Ï¡á2014Ç¯10·î13Æü¡¢ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô
È¡´Û¹Á¤«¤éÎ¦Ï©¡¢È¡´ÛÁí¹ç¼ÖÎ¾½ê¤Ø¤È¥È¥ì¡¼¥é¡¼Í¢Á÷¤µ¤ì¤ëËÌ³¤Æ»¿·´´ÀþH5·Ï¡á2014Ç¯10·î14Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ËÌÅÍ»Ô
Åìµþ¹Á¤ÇÎ¦ÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¤¢¤ÈÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Î¿·´´Àþ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ø¤È±¿¤Ð¤ì¤ëÅì³¤Æ»¿·´´Àþ300·Ï¡á1990Ç¯2·î¡¢ÉÊÀî¶èÈ¬Ä¬
¹¾¥ÎÅÅ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¡Ë¤«¤éÀ¤ÅÄÃ«¶èµÜºä¶èÌ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤È¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»¡ÊÂè»°µþÉÍ¡Ë¤òÄÌ¤Ã¤Æ±¿¤Ð¤ì¤¿µìÀ¤ÅÄÃ«Àþ¤ÎÅÅ¼Ö¡£Âè»°µþÉÍ¡¦ÀîºêÎÁ¶â½ê¤Ç¡á1990Ç¯7·î¡¢Àîºê»Ô¹âÄÅ¶è
Å´Æ»¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¤ÎÅ´Æ»¼ÖÎ¾Í¢Á÷
¿·¤·¤¤Å´Æ»¼ÖÎ¾¤Ë¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÅ´Æ»¼ÖÎ¾Í¢Á÷¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¡¢¤È¤¤¤¦Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢JRÀþ¤Ê¤É¤ò²ßÊªÎó¼Ö¤È¤·¤ÆÁö¤ë»þ¤Ï¡¢¡ÖÃíÌÜ¤ÎÅª¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ìë´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÎ¦Á÷¤Ë¤âÂçÀª¤ÎÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ï½¸¤Þ¤ë¡£
°ÊÁ°¤Ï¡¢Å´Æ»¾ðÊó»ï¤Ë¡È¿·¼ÖÍ¢Á÷¡É¤Î±¿Å¾Æü¤ä±¿Å¾»þ¹ï¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê²á¤®¤ë¤¿¤á¤«¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¾ðÊó¤Î·ÇºÜ¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼Ø¤ÎÆ»¤Ï¥Ø¥Ó¤Ç¤¢¤ë¡£¿·¼ÖÍ¢Á÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂçÀª¤ÎÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤¬¥«¥á¥éÊÒ¼ê¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éJRÀþ¤Ç²ßÊªÍ¢Á÷¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤ÅÅ¼Ö¤Ï¡¢Æ±¤¸ÀþÏ©Éý¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îã³°¤â¤¢¤ë¡£ÀþÏ©Éý¤¬1435Ð¤ÎÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤òJR¤ÎÀþÏ©¾å¡Ê1067mm¡Ë¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢JR¤ÎÀþÏ©Éý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²¾¤ÎÂæ¼Ö¡Ê¼ÖÎØ¡Ë¤òÍú¤«¤»¤Æ²óÁ÷¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤À¡£JRÀþ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å´Æ»»ö¶È¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î²ßÊª±Ø¤Þ¤ÇJRÀþ¤Ç²ßÊªÍ¢Á÷¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤éÎ¦Á÷¤Ç¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¼«¼ÒÀþ¤¬Ä¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼½Ð²Ù»þÅÀ¤«¤é¡È¼«Áö¡É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¡¢²óÁ÷¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
ÃÏ²¼Å´¤äÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¾ì¹ç¡¢¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÆ»Ï©¾å¤ò¥È¥ì¡¼¥é¤ÇÎ¦Á÷¤·¡¢¼«¼Ò¤Î¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤ÇJRºßÍèÀþ¤ÎÀþÏ©¾å¤òÅ´Æ»²ßÊª¤È¤·¤Æ±¿¤Ó¡¢¼«¼ÒÀþ¤ÎºÇ´ó¤ê¤Ë¤¢¤ë²ßÊª±Ø¤Ê¤É¤«¤é¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ÇÎ¦Á÷¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£Å´ÎØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥´¥à¥¿¥¤¥ä¤òÍú¤¯¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤ä¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¥È¥ì¡¼¥é¤ËºÜ¤»¤Æ¡¢Ä¾ÀÜÎ¦Á÷¤¹¤ë¡£
Í¾ÃÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢JR¤ÎÀþÏ©¾å¤òÅ´Æ»²ßÊª¤È¤·¤Æ±¿¤Ö¤³¤È¤ò¡¢ÀìÌçÅª¤Ë¤Ï¡Ö¹Ã¼ïÅ´Æ»¼ÖÎ¾Í¢Á÷¡×¤È¤¤¤¤¡¢¹Ã¼ï¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ÖÎØ¡ÊÂæ¼Ö¡Ë¤Ç²óÁ÷¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ò¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ê¤É¤Î¾®·¿¤Î¼ÖÂÎ¤òÊÌ¤Î²ß¼Ö¤ËºÜ¤»¤Æ±¿¤Ö¾ì¹ç¤Ï¡È²µ¼ï¡É¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤ëÅ´Æ»²ßÊªÍ¢Á÷¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
º£¤«¤é40Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢¹Ã¼ïÅ´Æ»¼ÖÎ¾Í¢Á÷¤ò»£±Æ¤¹¤ëÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ìë´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÎ¦Á÷¤Ê¤É¤Ï¡¢¿ô¿Í¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¸Â¤é¤ì¤¿¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¾ÃÈñËç¿ô¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤æ¤¨¡¢º£¤Î¥Ç¥¸¥«¥áÀ¤Âå¤ò¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯»×¤¦¡£
¿·¤·¤¤¼ÖÎ¾¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤è¤¦¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤é¡£JRº¬´ßÀþ¡¦ËÜ¶¿Âæ±Ø¤Ç¡á2003Ç¯7·î24Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô
¿ÀÆàÀî¸©¤Î¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¡¢¤Ï¤ë¤Ð¤ë»Í¹ñ¤Ø¤ÈÍ¢Á÷¤µ¤ì¤ëJR»Í¹ñ5000·Ï¡á2003Ç¯7·î24Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¿à»Ò»Ô
»³¸ý¸©¤Î¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éJRÀþ¤ÈÃáÉãÅ´Æ»¤ò·ÐÍ³¤·¡¢ÅìÉðÅì¾åÀþ¤Ø¤ÈÍ¢Á÷¤µ¤ì¤ëÅìÉðÅ´Æ»50000·Ï¡á2004Ç¯11·î5Æü¡¢ºë¶Ì¸©¿¼Ã«»Ô
¼«¼ÒÀþÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤±¤ó°ú¤Ë¤è¤ê²óÁ÷¤µ¤ì¤ë¿·Â¤¼ÖÎ¾¡ÊÅìÉðÅ´Æ»¡¦Åì¾åÀþ50000·Ï¡Ë¡á2004Ç¯11·î5Æü¡¢ºë¶Ì¸©´óµïÄ®
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿¹©Æ£Ä¾ÄÌ
¤¯¤É¤¦¡¦¤Ê¤ª¤ß¤Á¡£ÆüËÜÃÏÊý¿·Ê¹¶¨²ñÆÃÇÉ¼Ì¿¿µ¼Ô¡£1970Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»ºß³ØÃæ¤«¤é½ÐÈÇ¶È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢°Ê¹ß¡¢¾è¤êÊª¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¼èºà¤ò½Å¤Í¤ë¡£¸òÄÌ»Ë¡¢Å´Æ»µ»½Ñ¡¢Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¡£¸µ¡¦ÆüËÜÅ´Æ»ÅÅµ¤µ»½Ñ¶¨²ñµ»½Ñ¼ç´´¡¢¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¸ø³«¹ÖºÂ³°Éô¹Ö»Õ¡¢ÆüËÜ¼Ì¿¿²È¶¨²ñÀµ²ñ°÷¡¢NPS²ñ°÷¡¢Å´Æ»Í§¤Î²ñ²ñ°÷¡£
