Ç¯¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢Âà¿¦»þ´ü¤Ï¡Ö64ºÐ¤Î12·îËö¤¬¤è¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Âà¿¦¤¹¤ë»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢Ç¯¶â¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¡£65ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡ÖÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤È¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î´ðËÜ¼êÅö¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¤Ï¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏ·ÎðÇ¯¶â¤Î¼õµë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢°Ê¸å¤Ï´ðËÜ¼êÅö¤ÈÏ·ÎðÇ¯¶â¤òÆ±»þ¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö64ºÐ¤Î12·îËö¤¬¤è¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð1·î¤Ë65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢64ºÐ¤Î¤¦¤Á¤ËÂà¿¦¤·¤Æ¤ª¤¡¢¼º¶ÈµëÉÕ¡Ê´ðËÜ¼êÅö¡Ë¤Î¼êÂ³¤¤Ï65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¹Ô¤¦¤È¡¢Ç¯¶â¤Î¼õµë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ë´ðËÜ¼êÅö¤Î»Ùµë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÎ¾Êý¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë´ü´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö64ºÐ¤Î12·îËö¤ÇÂà¿¦¡×¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢Ç¯¶â¤È¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î¼õ¤±¼è¤êÊý¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Î1¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Âà¿¦ÍýÍ³¤ä¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¡¢ÂÔ´ü´ü´Ö¡¦µëÉÕÀ©¸Â¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Ç»Ùµë³«»Ï»þ´ü¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢Ã¯¤Ç¤âÆ±¤¸·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¾ì¹ç¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¹âÇ¯Îð¸ÛÍÑ·ÑÂ³µëÉÕ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºß¿¦¤Ë¤è¤ëÇ¯¶â¤Î»ÙµëÄ´À°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ç¯¶â¤Î°ìÉô¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Âà¿¦Æü¤ò·è¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬65ºÐÁ°¸å¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ëµëÉÕ¤¬²¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤¤¤Ä¿½ÀÁ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ä»Ùµë³«»Ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤ò¡¢¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤ÈÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
