»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Þ¤¿¤â»îÎý¡Ä¾¾°æÍµ¼ù¤ËWBC¼Âà¤Î²ÄÇ½À¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹»Ø´ø´±¡ÖÀµÄ¾¡¢½Ð¾ì¤ÏÈùÌ¯¡×
¾¾°æ¤Ï¡Öº¸ÁÍ·ÂÉô¤ÎÄ¥¤ê¡×¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦(C)Getty Images
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æÍµ¼ù¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÆüËÜÂåÉ½¤ò¼Âà¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î19Æü¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖBPÅÐÈÄ¤ÎºÝ¡¢¸Ô´ØÀá¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤¿¤È¸½ÃÏ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3Ç¯Á°¤ÎÀã¿«!?¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿ËÒ¸¶ÂçÀ®¤È¤Î¡Ö¥µ¥·ÈÓ¡×2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ØMLB.com¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹µåÃÄ¤¬¡Öº¸ÁÍ·ÂÉô¤ÎÄ¥¤ê¡×¤Î¾É¾õ¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥¹¥¿¥á¥ó´ÆÆÄ¤¬¾¾°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆü¡¹¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¾õ¶·¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ÎÉé½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ÏÌµ¤¤¡×¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤¬¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÀâ¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢WBC³«Ëë¤¬Ç÷¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Þ¥Ä¥¤¤¬¤Þ¤À¼ÂÀïÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ½½Ê¬¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¨µÄ¤·¤¿¾å¤Ç¥Þ¥Ä¥¤ËÜ¿Í¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Ë¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤À¡×¤È¤âÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¹¥¿¥á¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖµÙÍÜ¤ò·Ð¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤«¡¢¤½¤·¤ÆÍâÆü¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢WBC½Ð¾ì¤ÏÈùÌ¯¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ª¥í¡¼¥¹¥¿¡¼·èÄê¸å¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£À¾Éð¤ÎÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¡¢ºå¿À¤ÎÀÐ°æÂçÃÒ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ç¤Î²ø²æ¤Î¤¿¤áÎ¥Ã¦¡£Î¾Åê¼ê¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë³ÚÅ·¤ÎÆ£Ê¿¾°¿¿¡¢À¾Éð¤Î¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤¬¶ÛµÞ¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¾°æ¤â¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢µß±ç¿Ø¤Î´é¿¨¤ì¤¬Åö½é¤è¤ê¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤À
¡ØMLB.com¡Ù¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥¤¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç125»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨3.86¤òµÏ¿¡£ÃæÈ×¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÇ¤¤µ¤ì¤ëµ®½Å¤Êº¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤òÃ´¤¦¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂç²ñ¤Ç¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î·Ð¸³¤âÀÑ¤ó¤À¾¾°æ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÆüËÜ¤Îµß±ç¿Ø¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Î¥Ã¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]