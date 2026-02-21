¶»¸µ¤Ë¥Ô¥¢¥¹¡Ä¡©IVE¡¦¥ì¥¤¡¢¿§µ¤°î¤ì¤ëÂçÃÀ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡Ö¤¨?!¡×¡Ö¿´Â¡¤Ë°¤¤¡×
IVE¤Î¥ì¥¤¤¬¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥¤¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÅÁÀâ¡×¥ì¥¤¡¢°Õ³°¤Ê¡È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¡É
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¥ì¥¤¤Ï¡¢¼ó¸µ¤Ç¥¯¥í¥¹¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¤Ê¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿¼¹È¤Î¥ì¥¶¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¨¥Ã¥¸¥£¤ÊÁõ¤¤¤òÈäÏª¡£Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¶»¸µ¤Ë¥¥é¥ê¤È¸÷¤ë¡Ö¥Á¥§¥¹¥È¥Ô¥¢¥¹¡×¤À¡£
¤³¤Î¥Ô¥¢¥¹¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë·ê¤ò³«¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥á¥¤¥¯¤Ë¤è¤ë±é½Ð¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°Õ³°À¤Î¤¢¤ë°ÌÃÖ¤È¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê¿§¤Ã¤Ý¤µ¤¬Æ±µï¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¸«¤ë¼Ô¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¨?!¥Ô¥¢¥¹¡©¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¿´Â¡¤Ë°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®Îõ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ì¥¤¤¬½êÂ°¤¹¤ëIVE¤Ï2·î23Æü¤Ë2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØREVIVE+¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡þ¥ì¥¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2004Ç¯2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¤ÏÄ¾°æÎç¡Ê¤Ê¤ª¤¤¡¦¤ì¤¤¡Ë¡£2018Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢STARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2021Ç¯12·î¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢STARSHIP¥¨¥ó¥¿½é¤Î¡ÈÆüËÜ¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¼ñÌ£¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤È²Ä°¦¤¤¤â¤Î½¸¤á¡£Æ¸´é¤Ê´éÎ©¤Á¤À¤¬169cm¤È¹â¿ÈÄ¹¤Ç¡¢Ìþ¤··Ï¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥é¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¡£