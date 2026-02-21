¡ÖDraw a blank¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤...¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖDraw a blank¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖDraw a blank¡× ¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤¯½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡á»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¤Ê¤Ë¤«¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤ÇÁ´¤¯È¿±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
A¡§¡ÖHey, do you remember the name of that person we met at the last conference?¡×
¡¡¡¡¡Ê¤³¤ÎÁ°¤Î²ñµÄ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¢¤Î¿Í¤ÎÌ¾Á°¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡Ë
B¡§¡ÖUm¡Ä Sorry, I¡Çm drawing a blank.¡×
¡¡¡¡¡Ê¤¢¤¢¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£»×¤¤½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡Ë
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô