Èþ¤Ü¤¦¤ÎÊÆ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¸µ½÷²¦¡¢¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤È£²¥·¥ç¤¬ÏÃÂê¡ª¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¡×¡Ö¿Ì¤¨¤ë¡Ä¡×¡ÖÉ¹¤Î½÷²¦¡×¡Ä£µ£´ºÐ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡¦¥ä¥Þ¥°¥Á¤µ¤ó
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¿·µì¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡¡£±£¹£¹£²Ç¯¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥Ó¥ë¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡¦¥ä¥Þ¥°¥Á¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¢¥ê¥µ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤Èµ¤·¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ó¤«¤é²¼¤²¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤È¤Î¾Ð´é¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¸½ºß£µ£´ºÐ¤Î¥ä¥Þ¥°¥Á¤µ¤ó¡£¼ã¡¹¤·¤¤Èþ¤Ü¤¦¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈà½÷¤ÎÎÏ¶¯¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¡¢´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿±éµ»¤Ë»ä¤¿¤Á¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌë¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÂåÉ½¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤ò½ËÊ¡¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤ÎÂç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ª¡×¡Ö£²¿Í¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡Ê¾ÝÄ§¡Ë¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¡×¡Ö¿Ì¤¨¤ë¡Ä¡×¡ÖÉ¹¤Î½÷²¦¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏºÇ¹â¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡¢º£²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¸«¤Æ°ÊÍè¤Î´¶Æ°¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£