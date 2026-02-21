¡ÖÂå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤ë¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡×¤ÎµÕÅ¾·à¡ÄÍýÉÔ¿Ô¤Ê·ÀÌóÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ò¡ÖÊó½·Áý³Û¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÀÚ¤ê»¥
Ï«Ì³ÁêÃÌ¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐ±þ¤ò¼çÎÏ¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÒÏ«»Î¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬¡¢´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤«¤é¼õ¤±¤ë¤´ÁêÃÌ¤ÏÇ¯¡¹Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Æ¯¤Êý¤ä¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¸Ä¡¹¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î´Ö¤Ç¤Îº³ºÙ¤Ê¾×ÆÍ¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÁêÃÌ¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¼ÒÆâ¤Î¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î´Ø·¸¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶áÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¸ÛÍÑ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤¤¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤á¤°¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç³èÆ°¤¹¤ë30Âå¤Î½÷À¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÁêÃÌ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Ê¤Ê¤ª¡¢¤´ÁêÃÌ»öÎã¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÆÃÄê¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Ê£¿ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Á°ÊÔ¡ãÂå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤ë¡ÄÆÍÁ³¤Î¡Ö·ÀÌóÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡×¤òÀë¸À¤µ¤ì¤¿30Âå¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡×½÷À¤ÎÀäË¾¡ä¤è¤ê¤Ä¤Å¤¯
·¸Áè¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î»öÎã
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢A¤µ¤ó¤Î»öÎã¤â¡¢Ã±¤Ê¤ë¸ÄÊÌ¤Î·ÀÌó¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢Æ±ÍÍ¤Î¹½¿Þ¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÛÈ½½ê¤¬È½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿»öÎã¤âÊ£¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î½÷ÀX¤¬¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó±¿±Ä²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂåÉ½¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¯Êó½·¤È¡¢ÂåÉ½¼Ô¤«¤é¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ä°Ò°µÅª¤Ê¸ÀÆ°¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Â»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿»ö·ï¡Ê¥¢¥à¡¼¥ë¤Û¤«»ö·ï¡¢ÅìµþÃÏÈ½ÎáÏÂ4Ç¯5·î25Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾¤ÈÈ¯Ãí¸µ´ë¶È¤¬¸ÛÍÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èï¹ðÂ¦¤Ï¡¢¡Ö¸ÛÍÑ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢·Á¼°Åª¤Ê·ÀÌó´Ø·¸¤À¤±¤ò¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³¤Î¿Ê¤áÊý¤äÎÏ´Ø·¸¤ËÃåÌÜ¤·¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤«¤é¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢È¯Ãí¼Ô¤Ë¤Ï¶ÈÌ³¤ò°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤¹¤Ù¤µÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ä¿Ê¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¯Ãí¼ÔÂ¦¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ë¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹Â¦¤¬·ÐºÑÅª¤Ë¤âÎ©¾ìÅª¤Ë¤âÈ¯Ãí¼Ô¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
°ìÊý¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹Â¦¤Î¼çÄ¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÊõÅç¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¼Ô·ÀÌó²ò½ü»ö·ï¡ÊÅìµþÃÏÈ½ÎáÏÂ7Ç¯9·î9Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½ñÀÒÀ©ºî¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹ÊÔ½¸¼Ô¤¬¡¢À©ºîÅÓÃæ¤Ç°ìÊýÅª¤Ë·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢È¯Ãí¸µ¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸¶¹ðÂ¦¤Ï¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ê¡¢½½Ê¬¤Ê¶¨µÄ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·ÀÌó¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢
¡¦À©ºîÊª¤ÎÆâÍÆ¤ä¿Ê¹Ô¾õ¶·
¡¦È¯Ãí¼ÔÂ¦¤ÎÍ×Ë¾¤¬¶ÈÌ³¾å¹çÍýÀ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È
¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢·ÀÌó²ò½ü¤¬Ä¾¤Á¤Ë°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»öÎã¤Ï¡¢ ·ÀÌó´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹Â¦¤Ë¤â°ìÄê¤Î·ë²ÌÀÕÇ¤¤äÀâÌÀÀÕÇ¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡ÖÉÔÅö¤À¤È´¶¤¸¤ëÂÐ±þ¡×¤È¡ÖË¡Åª¤Ë°ãË¡¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÂÐ±þ¡×¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é2¤Ä¤ÎºÛÈ½Îã¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢·Á¼°Åª¤Ê·ÀÌó¶èÊ¬¤è¤ê¤â¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ´Ø·¸¤ä¸ÀÆ°¤ÎÃæ¿È¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¶ÈÌ³¾åÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ï¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤³¤½¤¬¡¢¸ò¾Ä¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¿·Ë¡¤¬ÌÀ³Î²½¤·¤¿¤â¤Î
¤³¤¦¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê´¬¤¯¹½Â¤Åª¤Ê¼å¤µ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2024Ç¯11·î¤«¤é¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¦»ö¶È¼Ô´Ö¼è°úÅ¬Àµ²½ÅùË¡¡×¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¿·Ë¡¡Ë¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÈÈ¯Ãí»ö¶È¼Ô¤Î¼è°ú¤ÎÅ¬Àµ²½¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¼«¿È¤Î½¢Ï«´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸¤¸¤ä¤¹¤¤ÎÏ´Ø·¸¤ÎÊÐ¤ê¤Ë°ìÄê¤Î»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎË¡Îá¤Ç¤Ï¡¢È¯Ãí»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊµÁÌ³¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë½ñÌÌ¤Ë¤è¤ë¼è°ú¾ò·ï¤ÎÌÀ¼¨
¡Ê2¡ËÊó½·»ÙÊ§´üÆü¤ÎÀßÄê¡¦´üÆüÆâ¤Î»ÙÊ§¤¤
¡Ê3¡Ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë²¼µ¤Î¶Ø»ß¹Ô°Ù
¼õÎÎµñÈÝ¡ÊÃíÊ¸¤·¤¿ÊªÉÊ¤Þ¤¿¤Ï¾ðÊóÀ®²ÌÊª¤Î¼õÎÎ¤òµñ¤à¤³¤È¡Ë
Êó½·¤Î¸º³Û¡Ê¤¢¤é¤«¤¸¤áÄê¤á¤¿Êó½·¤ò¸º³Û¤¹¤ë¤³¤È¡Ë
ÊÖÉÊ¡Ê¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÊªÉÊ¤òÊÖÉÊ¤¹¤ë¤³¤È¡Ë
Çã¤¤¤¿¤¿¤¡ÊÎà»÷ÉÊÅù¤Î²Á³Ê¤Þ¤¿¤Ï»Ô²Á¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ãø¤·¤¯Äã¤¤Êó½·¤òÉÔÅö¤ËÄê¤á¤ë¤³¤È¡Ë
¹ØÆþ¡¦ÍøÍÑ¶¯À©¡Ê»ØÄê¤¹¤ëÊª¡¦ÌòÌ³¤ò¶¯À©Åª¤Ë¹ØÆþ¡¦ÍøÍÑ¤µ¤»¤ë¤³¤È¡Ë
ÉÔÅö¤Ê·ÐºÑ¾å¤ÎÍø±×¤ÎÄó¶¡Í×ÀÁ¡Ê¶âÁ¬¡¢Ï«Ì³¤ÎÄó¶¡Åù¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¡Ë
ÉÔÅö¤ÊµëÉÕÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¡¦¤ä¤êÄ¾¤·¡ÊÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤»¤º¤ËÃíÊ¸ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼õÎÎ¸å¤Ë¤ä¤êÄ¾¤·¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¡Ë
¡Ê4¡ËÊç½¸¾ò¹à¤ÎÅª³ÎÉ½¼¨
¡Ê5¡Ë°é»ù²ð¸îÅù¤È¶ÈÌ³¤ÎÎ¾Î©¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÎ¸
¡Ê6¡Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎÀ©À°È÷
¡Ê7¡ËÃæÅÓ²ò½üÅù¤Î»öÁ°Í½¹ð¡¦ÍýÍ³³«¼¨
¤³¤ì¤é¤ÎµÁÌ³¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢È¯Ãí»ö¶È¼Ô¤Ï¹ÔÀ¯¤ÎÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ØÆ³¡¦½õ¸À¤ä¡¢É¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤ò´«¹ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢´«¹ð¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ì¿Îá¡¦´ë¶ÈÌ¾¸øÉ½¡¢¤µ¤é¤ËÌ¿Îá¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎË¡Îá¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö·ÀÌó¾å²ÄÇ½¡×¡Ö¶ÈÌ³¾å¤ÎÍ×Ë¾¡×¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Äê¤ÎÀþ°ú¤¤òÀß¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¿·Ë¡¤Ç¤Ï¡¢È¯Ãí¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢°Ò°µÅª¤Ê¸ÀÆ°¤ä¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸ÛÍÑ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤âµö¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿ÅÀ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ÎË¡Î§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¼«Æ°Åª¤Ë²ò·è¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¡Ö¶ÈÌ³¾å¤Î¹çÍýÅª¤ÊÍ×ÀÁ¡×¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬¡ÖÉÔÅö¤Ê¼è°ú¡×¤ä¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¾ð¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¿·Ë¡¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¸ò¾ÄÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢È¯ÃíÂ¦¤Î»ÑÀª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê´ð½à¤ò¼¨¤·¤¿Ë¡Î§¤ÈÂª¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¼ÂÂÖ¤Ë¶á¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£A¤µ¤ó¤Î»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤¬Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ¶ÈÌ³¤¬¿Ê¤ß¡¢ÅÓÃæ¤ÇÎ©¾ì¤Îº¹¤¬°ìµ¤¤ËÉ½ÌÌ²½¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎË¡Î§¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢È½ÃÇ¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤À¤«¤é¡×¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¡¢°ìÊýÅª¤Ê¸ÀÆ°¤äÂÐ±þ¤¬ÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î»ö¼Â¤ò¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¿·Ë¡¤ÏÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌµ½þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡×°Ê³°¤ÎÁªÂò»è
»ä¤¬A¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Þ¤º¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤¬°ìÊýÅª¤Ë²æËý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
³Î¤«¤Ë¡¢À®²ÌÊª¤Ç¤¢¤ë´°À®ÉÊ¤Î¥Á¥é¥·¤Ï¤Þ¤ÀÇ¼ÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥Õ°Æ¤ÎºîÀ®¤ä½¤ÀµÂÐ±þ¡¢Êý¸þÀ¤ÎºÆÀß·×¤È¤¤¤Ã¤¿ºî¶È¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ¼ÂÂÎ¤Î¤¢¤ëÏ«Ì³Äó¶¡¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îºî¶È»þ´Ö¤äÏ«ÎÏ¤Þ¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÅÀ¤òA¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¤â¤¤Á¤ó¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ï¡¢»ö¼Â¤ÎÀ°Íý¡¢¸ò¾Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÁªÂò»è¤ÎÄó¼¨¡¢¸ò¾Ä¼«ÂÎ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¡ÖÂÐÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ò¾Ä¡×¤È¤¹¤ë½àÈ÷¤Ç¤¹¡£
»ö¼Â¤ÎÀ°Íý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¶ÈÌ³¤ÎÆâÍÆ¤È¹©¿ô¤òµÒ´ÑÅª¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥Õ°Æ¤ÎÄó½Ð²ó¿ô¡¢½¤Àµ¤ÎÆâÍÆ¡¢Êý¸þÀ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÍ×¤·¤¿ºî¶È»þ´Ö¤Ê¤É¤ò¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ»ö¼Â¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Î¾ì¹ç¡¢È¯Ãí»ö¶È¼Ô¤âºî¶ÈÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºî¶È¤Î¹©Äø¤äÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÈÂçÉý¤ËÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾Úµò¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÅö½é¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤Ç¤¡¢Áê¼ê¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¸ò¾Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÁªÂò»è¤ÎÌÀ¼¨¤Ï¡¢¡ÖÄÉ²ÃÊó½·¡×¤«¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤ÎÀº»»¡×¤«¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢A¤µ¤ó¼«¿È¤¬¤É¤Á¤é¤ÎÊý¸þÀ¤ò´õË¾¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÊý¸þÀ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÄÉ²ÃÈñÍÑ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤Îºî¶È¤òÂ³¤±¤ë¡×¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤³¤Î»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Îºî¶ÈÊ¬¤òÀº»»¤·¤Æ¡¢·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÀ°Íý¤Î»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÌµ½þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡×°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤Á¤é¤ÎÊý¸þÀ¤Ç¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¸ò¾Ä¤Ç¤Î¸ÀÍÕÁª¤Ó¤ä¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÍÍø¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸ò¾Ä¼«ÂÎ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¡ÖÂÐÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ò¾Ä¡×¤È¤¹¤ë½àÈ÷¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿»ñÎÁ¤äÁªÂò»è¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÏÃ¤ò·úÀßÅª¤Ë¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¿´¹½¤¨¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¾ò·ï¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅö½é¤ÎÁ°Äó¤È°Û¤Ê¤ë¶ÈÌ³¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¾õ¶·¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Áê¼ê¤òÀÕ¤á¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¼ÂÅª¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËA¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢H»á¸Ä¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤È¸Ä¿Í¤ÎÎ©¾ì¤¬º®Àþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Èº£¸å¤ÎÁªÂò»è¤òÊ¸½ñ¤ÇÀ°Íý¤·¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â¡¢°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤À¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï»ä¤È¤È¤â¤Ë¾õ¶·¤òÀ°Íý¤·¤¿·ë²Ì¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×·ï¤Ç¸ò¾Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦²áµî¤Îºî¶È¼ÂÀÓ¤Ë±þ¤¸¤¿Êó½·¤¬Íß¤·¤¤¤³¤È
¡¦º£¸å¤Î¶ÈÌ³¼«ÂÎ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´õË¾¤¹¤ë¤¬¡¢¾ò·ï¤È¤·¤Æ³ÎÄê¤·¤¿»ÅÍÍ½ñ¤ò¤â¤È¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤«¡¢ÊÑÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ðºî¶È¼ÂÀÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÄÉ²ÃÊó½·¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ë¤³¤È¡£Æñ¤·¤±¤ì¤Ð¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ¶»»¤ò¹Ô¤¤¡¢·ÀÌó²ò½ü¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È
·ÀÌó¸ò¾Ä¤Ç¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤À¤«¤é¡¢²æËý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ò¾Ä¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤â¤··ÀÌóÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤òÁèÅÀ¤È¤·¤ÆÁè¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÍý¤Ê¾ò·ï¤ò°û¤ß¹þ¤ßÂ³¤±¤¿¤é¡¢»þ´Ö¤À¤±¤¬¾ÃÌ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Î²ÁÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢T¼Ò¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ïº£¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×
A¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢H»á¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò¤È¤Î¸ò¾Ä¤òÂÇ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£H»á¤âºÇÂç¸ÂÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¹ÊóÉôÄ¹¤ÈH»á¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ò¾Ä¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆA¤µ¤ó¤ÎÍ×µá¤ÏÉôÊ¬Åª¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷Êó½·¤Î°ìÄêÁý³Û¤È¤¤¤¦·Á¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¤½¤Î·ë²Ì¤Ë´°Á´¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«¤é·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢Êó½·Áý³Û¤Ç»Å»ö¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Å»ö¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ÎÀþ°ú¤¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹¤¯Æ¯¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¹¥¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎA¤µ¤ó¤ÎÁêÃÌ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÁê¼ê¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤é¼«Ê¬¤Ï°ú¤¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤ò¸«Ä¾¤¹µ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¿·Ë¡¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ò¼é¤ëËüÁ´¤Î½â¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â½â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¼«¿È¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¡¢¤½¤Î½â¤Î»È¤¤Êý¤òÃÎ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¤¼¤Ò¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¼«¿È¤â¡¢¤³¤ÎË¡Îá¤ò½½Ê¬Íý²ò¤·¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤È¼«¿È¤Î»Å»ö¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡Ø¡ÖÉã¤Ï¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¡×¤È²ÈÂ²¤¬·ãÅÜ¡Ä¥·¥ç¥Ã¥×Å¹°÷¤Ë¼¹Ù¹¤ËÇ÷¤ë¡Ö¹âÎð¼Ô¾ïÏ¢µÒ¡×¤¬¾·¤¤¤¿¡Ö¶ÃØ³¤Î»öÂÖ¡×¡Ù
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡ÖÉã¤Ï¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¡×¤È²ÈÂ²¤¬·ãÅÜ¡Ä¥·¥ç¥Ã¥×Å¹°÷¤Ë¼¹Ù¹¤ËÇ÷¤ë¡Ö¹âÎð¼Ô¾ïÏ¢µÒ¡×¤¬¾·¤¤¤¿¡Ö¶ÃØ³¤Î»öÂÖ¡×