¡ÖÀ¼Í¥¶È³¦¤ËÁã¿©¤¦¥Ú¥Æ¥ó»Õ¡×¤Ëºñ¼è¤µ¤ìÂ³¤±¤¿29ºÐ½÷À¤Î¹ðÇò¡Ä90Ç¯Âå¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥¤âñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
À¼Í¥¶È³¦¤Ë¤Ï¤Ó¤³¤ë¥Ú¥Æ¥ó»Õ
ºÇ¶á¤ÎÀ¼Í¥¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤¤¡¢¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÈ©¤ò¸«¤»¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¡ÖÌ´¤Î¤¢¤ë¿¦¶È¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï°ìÀÎÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¤À¤¬¡¢À¼Í¥¶È³¦¤ÎÎ¢Â¦¤Ï·è¤·¤Æ¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
½÷À¤ÎÀ¼Í¥»ÖË¾¼Ô¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏÊý¤«¤é¾åµþ¤·¡Ö¤¤¤Ä¤«¼çÌò¤ò¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¼ã¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÌ´¸«¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤ò¡È¥«¥â¡É¤Ë¤¹¤ë¥Ú¥Æ¥ó»Õ¤ä¡¢ºñ¼è·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¤Þ¤¿Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¾ð¼å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢ºï¤é¤ì¡¢µÛ¤¤¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶È³¦¤ÎÆþ¸ý¤ËÎ©¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ÂÎÏ¾¡Éé¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ëí±Ä¶È¡¢À°·Á¡¢¤½¤·¤Æ»¥Â«¤ÇÌò¤òÇã¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë--¡£·ÝÇ½³¦¤Î°Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼Ò²ñÌäÂê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢À¼Í¥¶È³¦¤ÎÍ¤êÍÍ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÀÉ½¤Ë½Ð¤Ë¤¯¤¤¡£
À¼Í¥»ÖË¾¤À¤Ã¤¿A¤µ¤ó¡Ê29ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¶È³¦¤ÎÆâ¾ð¤òÃÎ¤ë°ì¿Í¤À¡£
A¤µ¤ó¤Ï¶È³¦¤Î°Ç¤ò·ù¤È¤¤¤¦¤Û¤É·Ð¸³¤·¡¢À¼Í¥¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤¿¡£ ÍÄ¤¤º¢¤Ë¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¼þ¤ê¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤â¤¢¤ê¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÀ¼Í¥¤ò»Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ÈÄí´Ä¶¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¯¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Î¤Ï19ºÐ¤Ç¤¹¡£¡Ø¼ê¤Ë¿¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Ã´Ç¤¤Î´«¤á¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÃ»Âç¤Ë¤¹¤¹¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¡¢Æ±¿Í¤ÇÀ¼Í¥³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¡£20ºÐ¤ò²á¤®¤¿º¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ´¤òÄü¤á¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ó½ê¤È¤¤¤¦¤«¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì±þ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»¨»ï¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÆþ½ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÆþ½ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡È¤¢¤ë¾ò·ï¡É ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¼¡¤«¤é¼¡¤Ë¸½¤ì¤ë¥Ú¥Æ¥ó»Õ
Æþ½ê¶â5Ëü±ß¤È·î¡¹¤Î¥ì¥Ã¥¹¥óÎÁ2Ëü±ß¡£¤µ¤é¤Ë¼«¼çÀ©ºî¤Î¥É¥é¥ÞCD¤ÎÀ©ºîÈñÍÑ15Ëü±ß¡£¤³¤ì¤é¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬Æþ½ê¤Î¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ×¤Ï¡Ø¼«¼çÀ©ºî¤Î¥É¥é¥ÞCD¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤ÆÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢1Ëç3000±ß¤ÎCD¤ò50ËçÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¼êÇä¤ê¤·¤Æ¥®¥ã¥é¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥«¥é¥¯¥ê¤Ç¤·¤¿¡×
A¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤±¤Ê¤·¤ÎÃù¶â¤«¤éÀ©ºîÈñÍÑ¤òÇ±½Ð¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤³¤ÎCD¤ÏÀ©ºî¤Ë¤¹¤é»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÌ¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯·Ð¤Ã¤¿º¢¤«¤Ê¡£ÂåÉ½¤Î¿Í¤«¤é¡ØËÍ¤Î¸ýºÂ¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬¤ª¤í¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ë²è¤·¤Æ¤¤¤¿CD¤âºî¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤·¤Þ¤¤¡£ºÇ°¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÊÖ¶âÂÐ±þ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢À¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤Ê¤·¡£¤À¤¬¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó·ÀÌó¤ÏÈ¾Ç¯»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌ¤¤Â³¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤Ê¤¼¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÂåÉ½¤¬¸µÂç¼êÀ¼Í¥»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÍÌ¾À¼Í¥¤¬¶µ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÈË²Ú³¹¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÄê´üÅª¤ËÈ¯É½²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆËè²ó¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥¤È¤â¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¤Á¤ç¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ì½ï¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¡Ø¤³¤ÎÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ÐÀ¼Í¥¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª¡Ù¤È´°Á´¤Ë¿®¤¸¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ºÇ½ªÅª¤ËÂåÉ½¤Ï¥È¥ó¥º¥é¤·¡¢A¤µ¤ó¤Ë¤Ï²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯Æþ³Ø¤·¤¿Ã»Âç¤â¤¹¤Ç¤ËÂà³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤ÈÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤¤¤«¤±¤¿A¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï°ì¿Í¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ç¡¢ÍÌ¾¤Ê¥¢¥Ë¥áÀ¼Í¥¤ÎÈÖÁÈ¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤ÏËÍ¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¡©¸Ä¿ÍÅª¤ËÌÌÅÝ¸«¤ë¤è¡Ù¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ä
A¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿À¼Í¥¤ÎÍÜÀ®½ê¤ËÄÌ¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦20ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¡£¤¿¤À¡¢Èà¤Î¿ÍÌ®¤ò³è¤«¤·¤ÆÍÌ¾À¼Í¥¤Ë¸Ä¿Í¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢90Ç¯Âå¤ÎÍÌ¾À¼Í¥¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤ë¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ°ºÂ¤Ë¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¿·¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¤ÂÔ¶ø¤Ç¤·¤¿¡£Á°²ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ØÈà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð»ä¤ÏÀ¼Í¥¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤³¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÈÎø°¦´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤éÈà¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ë³èÆ°¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¤À¤¬¡¢¡Ö³èÆ°¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÀ¼Í¥¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÐí¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¥é¥¤¥Ö¤Ë¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¾®¤µ¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ý¤Á¶Ê¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Ý¤¤³Ê¹¥¤ò¤·¤ÆÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¤È¤«¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é²Î¤¦¤À¤±¤Ç¡£ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì°Ê²¼¤ÎÃÏÄì¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¤è¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
Ä´»Ò¤ÎÎÉ¤¤»þ¤Ï¥é¥¤¥Ö½ª¤ï¤ê¤ÎÊªÈÎ¤Ç10Ëü±ß¶á¤¯¥Á¥§¥¤¬Çä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤â¤¦¤³¤Îº¢¡¢Èà¤Ï¥Ò¥â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é²Ô¤¤¤Ç¤â²Ô¤¤¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¡¢»ä¤Ë¤ÏÁ´Á³¤ª¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Èà¤ËÂÐ¤¹¤ëÎø°¦´¶¾ð¤âÈ½ÃÇ¤òÆß¤é¤»¤¿°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£À¼Í¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÆüÁ¬¤ò²Ô¤°»Å»ö¤·¤«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ë¡¢µ¿Ìä¤òÊú¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÂç¤¤ÊÀ¼Í¥¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¤¬A¤µ¤ó¤ËÉñ¤¤¹þ¤à¡£
¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤ËÂç¼ê¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¾Ü¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¡¢¹ç³Ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Å»ö¤Îµ¬ÌÏÅª¤Ë¡È¤³¤ì¤òÂ³Ý¤«¤ê¤Ë»Å»ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¡É ¤Ã¤Æ³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤¢¤È¡¢Á´¤¯¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¡©²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
A¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡Ö½é¤á¤ÆÀ¼Í¥¶È³¦¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ï°ìÂÎ¡©
¤Ä¤Å¤¯µ»ö¡ÒÀèÇÚ¤ÎÌ¿Îá¤ÇÃËÀÀ¼Í¥¤Î²¼¤ÎÌÓ¤ò¡ÄÀ¼Í¥»ÖË¾¢ª¥¨¥í¥²¡¼À¼Í¥¢ª¹âµé¥½¡¼¥×¾î¤Î29ºÐ½÷À¤¬¡ÖÌ´¤òÄü¤á¤ë¤Þ¤Ç¡×¡Ó¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛÀèÇÚ¤ÎÌ¿Îá¤ÇÃËÀÀ¼Í¥¤Î²¼¤ÎÌÓ¤ò¡ÄÀ¼Í¥»ÖË¾¢ª¥¨¥í¥²¡¼À¼Í¥¢ª¹âµé¥½¡¼¥×¾î¤Î29ºÐ½÷À¤¬¡ÖÌ´¤òÄü¤á¤ë¤Þ¤Ç¡×