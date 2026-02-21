¹Åç¡¦ÅçÆâ¡õ±óÆ£¡õÃæºê¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µºÝÎ©¤Ä¡¡ÀÆÆ£Í¥¤âÄ¾µåÎÏ¶¯¤¤¡¡¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡Ö²£°ìÀþ¤Î¶¥Áè¡×°Â¿Î²°»á¤¬É¾²Á
¡¡¡Ö¹Åç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£²£°Æü¡¢²Æì¡Ë
¡¡¹Åç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÂè£µ¥¯¡¼¥ë¤Ç¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¡¦°Â¿Î²°½¡È¬»á¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ö¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÅçÆâ¡¢±óÆ£¡¢Ãæºê¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÅçÆâ¡¢±óÆ£¡¢Ãæºê¤À¡£ÅçÆâ¤Ï¡¢Ä¾µå¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï»î¹Ôºø¸íÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²þÎÉ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Þ¤À¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç´¶³Ð¤â¤Ä¤«¤á¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£Âè£³µå¼ï¤¬½¬ÆÀ¤Ç¤¤ì¤ÐÁêÅöÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¡£±óÆ£¤ÈÃæºê¤â¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥¥ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤ÏÀÆÆ£Í¥¤ÎÄ¾µå¤âÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î½øÈ×¤Ï¹â¤á¤Îµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£´£°µå¤òÄ¶¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢Äã¤á¤ËÎÏ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºò½©¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¤Î¶¯¤µ¤¬°ã¤¦¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤òÃí°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö²£°ìÀþ¤Î¶¥Áè¡×¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤âÆÃÊÌ°·¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼ã¼ê¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¼ê¤â¶¥Áè¿´¤ò¼õ¤±¤ë¡£¡Ø¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¼êÈ´¤¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤Î¶¥Áè¤Ë¤â´üÂÔ¤À¡£