ÊÆºÇ¹âºÛ ¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ï¡Ö°ãË¡¡× ÂçÅýÎÎ¤Ë¡Ö´ØÀÇ²Ý¤¹¸¢¸Â¤Ê¤·¡×
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Î¹çË¡À¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï¡Ö°ãË¡¡×¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Î9¿Í¤ÎÈ½»ö¤é
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡Ö¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ê¤É¤òÈ¯Æ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ï20Æü¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ï¡Ö¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡×¤òº¬µò¤È¤·¤Æ´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¸¢¸Â¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ê¤É¤Ï°ãË¡¤È¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÈ½·è¤Ï¼«Æ°¼Ö¤äÅ´¹Ý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ê¬ÌîÊÌ¤Î´ØÀÇ¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºÇ¹âºÛ¤Î9¿Í¤ÎÈ½»ö¤Î¤¦¤Á¡¢3¿Í¤¬È¿ÂÐ°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë