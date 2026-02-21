Â¼¾å½¡Î´¡¡¤¢¤ï¤äÃÙ¹ï¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¥Ã¡ª¡×¡¡¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÉé¤±¤º4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡Ö¤Þ¤º¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹8¡½1¥«¥Ö¥¹¡Ê2026Ç¯2·î20Æü¡¡¥á¥µ¡Ë
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÊÆ¹ñ°ÜÀÒ¸å¡È½é°ÂÂÇ¡É¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤È¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÏÆó¥´¥í¤À¤Ã¤¿Â¼¾å¡£4¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó1»à¡¢Áê¼ê2ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡¦¥·¥å¥ë¥Ä¤Î91¡¦9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó147.9¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢ÃæÁ°¤Ë±¿¤ó¤À¡£Í··â¼ê¤¬ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹ÉÕ¶á¤Ë¡¢ÆóÎÝ¼ê¤¬°ìÎÝ´ó¤ê¤Ë¼éÈ÷°ÌÃÖ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡ÈÂ¼¾å¥·¥Õ¥È¡É¤òÇË¤ëÄËÎõ¤ÊÂÇµå¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ108¡¦3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó174.3¥¥í¡Ë¤Î°ìÂÇ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤âÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£Îý½¬¾ì¤«¤é¼Ö¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëµå¾ì¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¤¿ºÝ¤Ë¸òÄÌ½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢°ì»þ¤Ï½Ð¾ì¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿¡£»î¹çÁ°¤ÎÍÍ»Ò¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¥Ã!¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¢¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÊÖÅú¤·¡¢¼þ°Ï¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£µå¾ì¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¸á¸å1»þ¤Î»î¹ç³«»ÏÄ¾Á°¡£¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡£12»þ50Ê¬¤Þ¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬¾ì¤Ï¡Ö11»þ15Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ë½Ð¤¿¡×¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Î¸òÄÌ½ÂÂÚ¤Î¤¿¤á¡Ö¤½¤³¤«¤é1»þ´ÖÈ¾¤¯¤é¤¤¡Ä¡×¤«¤±¤Æµå¾ì¤Ø¡£ÅöÁ³¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤Ï¡Ö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£»î¹çÁ°¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤â´Þ¤á¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡£¡Ö¥±¥¬¤Ê¤¯½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï¤¹¤´¤¯¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥ë¿¨¤Ã¤¿¤ê¤È¤«ÂÇÀÊÎ©¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Þ¤º¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£»î¹ç½Ð¤é¤ì¤¿¤³¤È¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÇÀÊ¤Ç¤â¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£