ÌÀ¼£»þÂå¤ÎµþÅÔ¤Î³¹¤ä¿©»öÉ÷·Ê¡¢¤É¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡©¡¡120Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î»£±Æ±ÇÁü¤òÌµÎÁ¸ø³«
ÌÀ¼£´ü¤ÎµþÅÔ¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤¬¡¢¹ñÎ©±Ç²è¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö±ÇÁü¤Ç¤ß¤ëÌÀ¼£¤ÎÆüËÜ¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µþÅÔ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤äÍÙ¤ê¤ò¼Ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤Û¤«¡¢µþÅÔ¤ÇÆüËÜ½é¤Î±Ç²è»î¼Ì¼Â¸³¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¼Â¶È²È¡¦°ðÈª¾¡ÂÀÏº¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤À±ÇÁü¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âÀ¥ÀîÉÕ¶á¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¡£¶¶¤Ë¤Ï¡Ö»Í¾ò¾®¶¶¡×¤ÈÄ¦¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
±ÇÁü¤ÏÊ©¥ê¥å¥ß¥¨¡¼¥ë¼Ò¤¬1897¡Á99¡ÊÌÀ¼£30¡Á32¡ËÇ¯¤ËÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç»£±Æ¤·¤¿29ºîÉÊ¡£¡Ö²ÈÂ²¤Î¿©»ö¡×¤Ë¤Ï¡¢±¦Ã¼¤ËºÂ¤êÃã¤ò³Ú¤·¤à°ðÈª¤Î»Ñ¤¬»Ä¤ë¡£°ðÈª¤ÏµþÅÔ½Ð¿È¤Î¼Â¶È²È¤Ç¡¢À÷¿§»ö¶È¤Î¶áÂå²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£Ê©¥ê¥è¥ó¤ËÎ±³Ø¡¢1895Ç¯¤Ë»£±Æ·ó±Ç¼Ìµ¡¥·¥Í¥Þ¥È¥°¥é¥Õ¤òÈ¯ÌÀ¤·¤¿¥ê¥å¥ß¥¨¡¼¥ë·»Äï¤È¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¡£97Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ËÆ±µ¡¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¸µÎ©À¿¾®¡ÊµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡Ë¤Î¾ì½ê¤Ç±Ç²è»î¼Ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖµþÅÔ¤Î¶¶¡×¤Ç¤Ï¡¢¹âÀ¥Àî¤Ë²Í¤«¤ë»Í¾ò¾®¶¶¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤òµÏ¿¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ÌÚ²°Ä®ÄÌÂ¦¤«¤é²Ï¸¶Ä®ÄÌÊýÌÌ¤Ë¥«¥á¥é¤¬¸þ¤±¤é¤ì¡¢¿Í¡¹¤Î±ýÍè¤¬1Ê¬´Ö¤Î±ÇÁü¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿À¼Ò¤Î½Ð¸ý¡×¤Ï¡¢È¬ºä¿À¼Ò¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ìç¤ÎÂ¤¤ê¤Ê¤É¤«¤éËÌÌîÅ·ËþµÜ¤È¤ß¤é¤ì¤ëºîÉÊ¡£ÌÀ¼£´ü¤Î¶Æâ¤Î»Ñ¤òÃÎ¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
µþÅÔ°Ê³°¤Ë¤â¡Ö²Ü°Ð¤Î¥¢¥¤¥Ì¡×¡ÖÅìµþ¤ÎÄÌ¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±ÇÁü¤¬¸«¤é¤ì¡¢ÌÀ¼£¤Î³¹ÊÂ¤ß¡¢ÇÀÂ¼¤ÎÉ÷·Ê¡¢Å´Æ»¤Ê¤É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Æ±¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÌÀ¼£»þÂå¤Î±ÇÁü¤Ï¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬µ®½Å¤ÊÊ¸²½°ä»º¡£µþÅÔ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¾ì½ê¤È¸½ºß¤ÎÉ÷·Ê¤òÈæ¤Ù¤Æ³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÀ¼£¤Î¿Í¡¹¤Î¤·¤°¤µ¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¸ø³«±ÇÁü¤Ï¡¢1960Ç¯¤ËÊ©À¯ÉÜ¤¬Åìµþ¹ñÎ©¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤Ë´óÂ£¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
