¡Ö¥¥à¥¿¥¯¡×¤Î°¦¼Ö¡Ö¹âµé¥Ð¥¤¥¯¡×¡õ¡ÖÆü»º¼Ö¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡© Âç¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤Ï
¥¥à¥¿¥¯¤Î°¦¼Ö¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï°¦¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤ÀÅê¹Æ¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯°¦¹¥²È¤Î´Ö¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó1200¡ÊXL1200NS¡Ë¡×¤Ë¾è¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥¢¥ó1200¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤È¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥Ä¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿³°´Ñ¤È¥ì¥È¥íÄ´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤È¤µ¤ì¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¥â¥Ç¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ú²÷¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤È°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤è¤ê¡¢³¹¾è¤ê¤«¤é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Ï¡¼¥ì¡¼°¦¹¥²È¤Î´Ö¤Çº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÀ¸»º½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤â¡¢¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¤¸ÄÂÎ¤Ï°ìÄê¤Î¿Íµ¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¼ÖÅö»þ¤Ï130Ëü±ß¤«¤é¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤äÇ¯¼°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï150Ëü±ß¡Á200Ëü±ß¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¼Ö¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë°ìÂæ¤¬SNS¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬°¦¸¤¤ÈÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢º¸¥Ï¥ó¥É¥ë»ÅÍÍ¤Ç¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÊÁ¤ÎËÜ³×¥·¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤¿SUV¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÆâÁõ¤«¤é¡¢Æü»º¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×SUV¡ÖQX80¡×¤ÎÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡QX80¤ÏËÌÊÆ¤äÃæÅì¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤«¤éÉÙÍµÁØ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀèÂåQX80¤Ï¡¢Á´Ä¹¤¬¤ª¤è¤½5.3¥á¡¼¥È¥ë¡¢Á´Éý¤Ï2¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂç·¿SUV¡£¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¼ÖÂÎ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç8Ì¾¤¬²÷Å¬¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¹¡¹¤È¤·¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¼þ¤ê¤Ë¤ÏÂç·¿¥°¥ê¥ë¤ä¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òºÎÍÑ¡£ÎÏ¶¯¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Å¾å¤²¤ÎËÜ³×¥·¡¼¥È¤ä¾å¼Á¤Ê¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥Í¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¹âµé´¶¤ò±é½Ð¡£BOSEÀ½¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ä¸åÀÊÍÑ¥¨¥ó¥¿¥á¥·¥¹¥Æ¥à¤âÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï5.6¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ400ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯560Nm¤òÈ¯À¸¤·¡¢7Â®AT¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÎÏ¶¯¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤ÏÆü»º¤¬Å¸³«¤¹¤ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤·¤Æ¤Ï¥ì¥¯¥µ¥¹¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÀµ¼°Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢QX80¤ÏÆü»º¼ÖÂÎ¶å½£¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤¬µÕÍ¢Æþ¼Ö¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÅê¹Æ¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö°¦¼Ö¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó1200»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯°Ê¾å¤Ë¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿°ìÂæ¡×¤òÁª¤Ö»ÑÀª¤Ë¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¹¥¤¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥¤¥¢¥ó1200¤ÈQX80¤È¤¤¤¦2Âæ¤Î°¦¼Ö¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î³èÌö¤È¤È¤â¤Ë¡¢°¦¼Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅê¹Æ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£